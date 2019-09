Deuda Argentina

Crnica de un colapso anunciado

El anuncio del ministro Lecunza de no pagar en sus fechas de vencimiento ms de 100.000 millones de la deuda irresponsablemente contrada por el Gobierno de Macri, es apenas el reconocimiento a regaadientes de que el pas no tiene ninguna posibilidad de continuar soportando esa estafa. El mercado financiero internacional reaccion con una nueva cada de los bonos y acciones argentinas, el Riesgo Pas trep hasta superar los 2.200 puntos y contino la escalada del dlar. Los pronsticos son que, con idas y vueltas, esta tendencia se mantenga. Resulta que al no tomarse simultneamente otras medidas, en especial un control de capitales para impedir la fuga y un control en el mercado cambiario que pueda frenar al dlar, el objetivo declarado por el ministro de preservar las reservas no se lograr. El resultado ser el vaciamiento de las reservas para mantener un precio electoral del dlar, con un nuevo salto en la fuga de capitales, una brutal escalada inflacionaria y la consiguiente crisis bancaria con el crack econmico que eso implica. Lo que significa, sobre todo, un ajuste todava ms brutal de hecho para las clases trabajadoras.

El silencio de Fernndez: el que calla otorga

La forma que eligi el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernndez, para apoyar la medida tomada por el Gobierno de Macri fue, como lo hizo saber a travs de la prensa, el silencio. Es decir, eligi no pronunciarse sobre las medidas del ministro. Pero no haca falta, el da anterior haba hablado por l uno de sus voceros econmicos principales Guillermo Nielsen. En una entrevista oportunamente concedida a un portal de Brasil, luego de la reunin del candidato del PJ con el FMI, que inmediatamente fue levantada por Clarn, Nielsen haba adelantado algunas claves del programa econmico de Fernndez, una de las principales medidas expuestas por el economista era, aunque con otro nombre, esta reperfilacin. Una renegociacin sin quita de lo adeudado, y con va libre para que los capitales piratas sigan fugando hasta acabar con lo que queda de reservas. Pero el juego electoral de silencio que ha elegido Alberto es la forma de cumplir el pedido de Macri de que no lo dejen slo en esta nueva vuelta de tuerca al saqueo del pas. Tratando de no arriesgar votos uno y de lograr llegar a las elecciones de octubre el otro, siguen asociados en esta poltica de saqueo, por ahora tcitamente.

No es inestabilidad electoral es colapso estructural

La crisis estall en realidad a mediados de 2018, cuando luego de varias corridas cambiaras el dlar paso de 20 a 40 pesos, dejando a la vista la insostenibilidad de la deuda soberana del pas. El acuerdo con el FMI, que otorg el crdito ms grande de su historia, tena el objetivo estabilizar esa crisis, demostrando que apoyara a Macri para solventar la fuga, el pago de la deuda que hoy Lecunza patea para adelante y garantizar las exorbitantes ganancias del sistema financiero del pas e internacional. Pero esos fondos fueron insuficientes para cumplir esos objetivos, casi el 80% ellos se fugaron en la medida que iban ingresando los desembolsos del FMI, as de 44.000 millones de dlares ya aportados por el organismo, 36.000 salieron por la puerta giratoria a la que Fernndez se neg a ponerle la piedra que la frenara. Lo que hicieron las elecciones primarias fue demostrar, por la distorsionada va electoral, que el pueblo argentino no iba a tolerar las reformas estructurales que Macri haba prometido con las cuales esperaba obtener los recursos para pagar la deuda. Entonces se hizo evidente para los mercados que la deuda era impagable y qued a la vista el colapso que se haba pretendido ocultar con el crdito del FMI. El acuerdo pactado entre Macri y Fernndez el mircoles 14 de agosto dur poco ms de una semana, se rompi cuando el Gobierno ya no pudo seguir pagando la deuda de corto plazo.

Por eso no se trata del temor de los mercados a Fernndez o Cristina Kirchner. De lo que se trata es que quedo en claro que al contrario de lo que afirm el ministro Lecunza el 28 de agosto, la Argentina no tiene la solvencia para hacer frente a los compromisos de deuda, ni siquiera habiendo recibido el crdito ms grande de la historia del FMI. El problema es estructural, del capitalismo dependiente argentino y de su patrn de acumulacin de capital.

Cmo detener el colapso

Que las elecciones no sean la causa de la crisis no significa que no haya responsabilidades y responsables polticos ni necesidad de una salida poltica, adems de urgentes medidas econmicas. El plan que colaps en esta oportunidad es el plan de Macri y el FMI. Un programa diseado a favor de los grupos ms concentrados del capital. Ese plan se basa sobre todo en una monumental transferencia de recursos de las clases trabajadores y los sectores populares hacia esos sectores privilegiados y en la profundizacin del saqueo de los bienes naturales del pas.

Macri se tiene que ir ya mismo junto al FMI porque todas las medidas que ha tomado incluso las posteriores a las PASO y hasta esta ltima renegociacin de deuda, estn dentro de los mismos parmetros de ese plan fracasado. Este Gobierno y el Fondo son un obstculo objetivo para frenar el colapso.

Pero no se trata simplemente de adelantar la eleccin presidencial. Porque Fernndez, en ms o en menos, con ms o menos apoyo del capital financiero o del propio FMI al que el candidato no repudia, trabaja en ntima relacin con los mismos sectores del privilegio, as se los hizo saber a los integrantes de la Mesa de Enlace del Campo que lo visitaron en sus oficinas el 29 de agosto, trabajaremos juntos los alent.

Una eleccin inmediata a Asamblea Constituyente le dar al pueblo argentino la posibilidad de debatir y disear otro proyecto de pas que arranque por el repudio de la deuda externa por odiosa, la nacionalizacin de la banca en un sistema estatal de crdito controlada por sus trabajadores y auditada por la poblacin, el monopolio estatal del comercio exterior y el diseo de un plan econmico democrticamente construido por los trabajadores y el pueblo, que privilegie las necesidades de los que viven de su trabajo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.