Qu tiene Israel que lo hace tan atractivo para antisemitas, fascistas y racistas como Trump, Bolsonaro y Duterte?

Azvsas

Israel es una prueba de que cualquier grupo de personas, incluidos los judos, puede, dado el adecuado conjunto correcto de circunstancias, convertirse en racistas y fascistas .

El racismo no se hereda biolgicamente. Es un producto de la sociedad, no de la gentica. As como los alemanes de hoy no han heredado un gen de Hitler, lo mismo ocurre con los judos israeles. No han heredado la capa de los judos oprimidos de Europa, pero lo que Israel ha hecho es transformar la imagen tradicional de los judos de oprimidos a opresores.

En una entrevista reciente, Norman Finkelstein cit a Ze'ev Sternhell, exprofesor de la Universidad Hebrea de Jerusaln, sobreviviente del gueto nazi de Przemyśl en Polonia en su infancia y una autoridad mundial sobre el fascismo.

Segn Sternhell, los fascistas y antisemitas entre los que incluyo a Trump, no vemos a Israel como judo. El sueo sionista siempre fue crear una nacin como todas las dems naciones. Lo lograron demasiado bien. La nacin de colonos que crearon es la ms derechista y racista de cualquier nacin en la Tierra.

Israel es el nico Estado, salvo Liberia, donde Donald Trump es ms popular que impopular. Mientras que los judos fueron vistos histricamente como flojos, intelectuales, cosmopolitas, eruditos, artistas, sediciosos y de izquierda, Israel es visto como un Estado guerrero, una fortaleza militar. El arquetipo judo eran Woody Allen, Franz Kafka, Einstein y Marc Chagall. Para Hitler, el judo arquetpico era Karl Marx. El arquetpico judo israel es un fantico racista que se deleita en el asesinato.

Israel, segn el lder fascista holands Geert Wilders, es la primera lnea en la batalla para defender la civilizacin occidental. Es admirado por todos los lderes fascistas o de extrema derecha en el planeta, desde el brasileo Bolsonaro hasta el presidente filipino amante de Hitler, Duterte.

En Gran Bretaa, son la Liga de Defensa Inglesa y la Alianza de Ftbol de Lads de de Tommy Robinson las que desfilan con banderas israeles. Tommy Robinson y Katie Hopkins admiran a Israel y la forma en que combate al "islam". As lo entiende Katie Hopkins cuando justifica el ataque con bomba contra refugiados que apoyan a judos en Pittsburgh y al mismo tiempo proclama su inquebrantable devocin al Estado israel.

No culpes a Trump, escribi Hopkins con respecto al tiroteo en Pittsburgh. Ms bien, "Mira al Gran Rabino y su apoyo a la migracin masiva a travs del Mediterrneo", escribi. All encontrars tus verdades. "

Como dice Finkelstein, Israel no es simplemente un Estado de extrema derecha sino un pas de extrema derecha. No se trata simplemente de un Gobierno de extrema derecha sino de una ciudadana de extrema derecha. Israel no tiene izquierda. Israel no tiene centro, tiene una derecha, extrema derecha y an ms derecha.

Lo que atrae de Israel a la extrema derecha es que es un Estado etno-nacionalista. Es por eso que el fundador neonazi de la extrema derecha Richard Spencer se describi a s mismo como un sionista blanco y apoy la Ley del Estado de la Nacin Juda de Israel.

Israel representa el tipo de Estado, un Estado etno-nacionalista, que Spencer, Trump y Bannon estn tratando de construir en los Estados Unidos. Israel proporciona el modelo. Est tratando de deportar a miles de refugiados porque no pertenecen al grupo tnico mayoritario en Israel y por lo tanto amenazan la identidad juda de Israel.

Finkelstein describi a Israel como una nacin de asesinos y no est muy equivocado. Cuando tienes una manifestacin en Tel Aviv en el medio del ataque a Gaza en 2014 que core "no habr escuelas en Gaza maana, no quedan nios", es decir, alardear de la cantidad de nios asesinados por Israel, entonces te das cuenta de que esta no es una nacin normal sino un Estado colonial de conquistadores con todo lo que eso conlleva. Ver israeles de extrema derecha celebran la muerte de nios de Gaza

***

El siguiente artculo es de un sionista, Efraim Zuroff, del Centro Simon Wiesenthall. Incluso a l le resulta difcil soportar la alianza abierta entre Israel y los regmenes de extrema derecha y antisemitas en la Europa hoy.

La vergonzosa poltica de Israel sobre los temas del Holocausto en Europa del Este Bibi, cuando visites pases que ya no tienen judos, tal vez no alabes el primer verso que te reciten sobre cunto han luchado contra el antisemitismo desde la guerra. Times of Israel 27 de agosto de 2019, El viaje del primer ministro Netanyahu a Ucrania a principios de la semana pasada es otra oportunidad para evaluar las relaciones de Israel con las nuevas democracias poscomunistas del este de Europa y especialmente aquellas con un pasado de participacin en el asesinato masivo sistemtico de judos que sucumbieron en el Holocausto. A este respecto, Ucrania en los ltimos aos ha sido uno de los peores delincuentes en trminos de distorsionar la historia del Holocausto y glorificar a las personas que colaboraron con los nazis en la implementacin de la Solucin Final. El deterioro de la situacin local est directamente relacionado con la poltica y el conflicto con Rusia por la anexin de Crimea en 2014 y la insurgencia en curso en el este de Ucrania. As, por ejemplo, en mayo de 2015, el Parlamento ucraniano aprob un paquete de leyes, una de las cuales prohbe las crticas a quienes lucharon por la condicin de Estado ucraniano en el siglo XX, a pesar de que es indiscutible que las milicias establecidas en 1941 por la Organizacin de los nacionalistas ucranianos (OUN), uno de los movimientos ms importantes que buscaron alcanzar la condicin de Estado, participaron activamente en la ola de violencia antijuda que azot el oeste de Ucrania durante las semanas posteriores a la invasin nazi de la Unin Sovitica en junio de 1941. En De hecho, segn el historiador del Holocausto sueco Per Rudling, la investigacin ms reciente sobre la participacin de la OUN en estas acciones indica que participaron en el asesinato de al menos "miles, quizs incluso decenas de miles, de judos". Este es solo un detalle pequeo, pero altamente indicativo, de los numerosos pasos dados por las instituciones e historiadores ucranianos para blanquear la participacin a gran escala de sus compatriotas en los crmenes del Holocausto. El pas est lleno de monumentos y estatuas dedicadas a los colaboradores nazis ucranianos y los desfiles de antorchas para honrar a los lderes de la OUN y el UPA (Ejrcito Insurgente de Ucrania, que se desarroll a partir de la OUN) son un acontecimiento comn. Las calles llevan el nombre del lder de la OUN, Stefan Bandera, cuyo cumpleaos fue recientemente declarado feriado nacional. Adems, bastantes monumentos conmemorativos del Holocausto han sido desfigurados o destrozados en los ltimos aos y ningn perpetrador de tales crmenes, ni ningn otro acto antisemita, ha sido procesado, y mucho menos condenado y castigado, desde que Ucrania logr la independencia con la cada de la Unin Sovitica. La pregunta es cmo debera responder Israel, si es que lo hace, a estos pasos y en qu medida la distorsin del Holocausto afecta las relaciones ucranianas israeles. A diferencia de la situacin en otras nuevas democracias poscomunistas, donde, en su mayor parte, nuestros embajadores se han abstenido de involucrarse en asuntos histricos, nuestro nuevo embajador en Kiev, Joel Lion, ha criticado las iniciativas para honrar a los perpetradores del Holocausto al menos en tres ocasiones, y lo ha hecho al menos en un caso con el embajador polaco, ya que el "hroe" en cuestin tambin estuvo involucrado en el asesinato de polacos. En retrospectiva, ahora estamos en condiciones de evaluar la poltica israel actual con respecto a la distorsin del Holocausto, luego de la visita de estado del Primer Ministro Netanyahu a Kiev. Es triste decirlo, pero me record fuertemente su viaje en septiembre pasado a Lituania, otro principal criminal en lo que respecta a los asuntos relacionados con el Holocausto. De hecho, durante muchos aos, Lituania fue el pas ms activo en iniciar los principios cardinales de la distorsin del Holocausto, es decir, minimizar u ocultar la participacin de los lugareos en los crmenes nazis, promoviendo la posibilidad de igualar entre crmenes nazis y comunistas, glorificando a los hroes antisoviticos a pesar de su papel en la Shoah, y presionando para celebrar un da conmemorativo conjunto para todas las vctimas de los regmenes totalitarios, lo que hara superfluo el Da Internacional de Recuerdo del Holocausto. En lugar de llamar la atencin sobre estas polticas problemticas, Netanyahu elogi a sus anfitriones por la forma en que buscaban conmemorar la Shoah y, en buena medida, tambin elogi sus esfuerzos (relativamente inexistentes o en el mejor de los casos mnimos) para luchar contra el antisemitismo. Este modus operandi se repiti exactamente en Kiev, que en los ltimos aos ha superado con creces a Vilna en su evidente distorsin del Holocausto y sus descarados intentos sistemticos de falsificar totalmente la narrativa histrica de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. As, por ejemplo, en Babi Yar, el sitio de la mayor masacre del Holocausto, Netanyahu agradeci al Gobierno ucraniano sus esfuerzos para preservar la memoria del Holocausto y mencion sus "inexistentes" esfuerzos en la guerra contra el antisemitismo. El periodista israel Sam Sokol escribi en The Times of Israel acerca de la irona grotesca de estos comentarios. En su anlisis de la visita , seal que Babi Yar puede servir como una excelente ilustracin de la distorsin del Holocausto ucraniano, ya que los ucranianos buscan conmemorar a los miembros de OUN all junto con las vctimas de la Shoah. El lder flipino Duterte que se compara as mismo con Hitler, visita Yad Vashem Si alguien est buscando un resquicio de esperanza en esta triste historia, al menos Netanyahu no estuvo de acuerdo en reconocer al Holodomor como un genocidio (que no era as) y mencion varias veces a los "colaboradores nazis", aunque los ucranianos, as como los lituanos podran intentar afirmar que el trmino tambin incluye a miembros del Judenrat y/o la polica juda en los guetos locales. En resumen, la poltica israel sobre cuestiones relacionadas con el Holocausto en la Europa Oriental poscomunista sigue siendo defectuosa y vergonzosa. Queda por ver, exactamente cmo se puede mejorar, un tema que espero abordar en un prximo artculo de opinin.

(El doctor Efraim Zuroff es el principal cazador de nazis del Centro Simon Wiesenthal y director de la Oficina de Israel del Centro y Asuntos del este de Europa).

Tony Greenstein es un judo antisionista y miembro fundador de la Campaa de Solidaridad con Palestina y judos por el boicot de bienes israeles. Es un activista antifascista de larga data y autor de A History of Fighting Fascism in Brighton and the South Coast.

Fuente: https://azvsas.blogspot.com/2019/09/israel-is-not-only-worlds-most-racist.html

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelin.org como fuente de la traduccin