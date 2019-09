Feminicidios & Brasil

Aumentan los feminicidios mientras cae la criminalidad

Brasil vive un vuelco en la criminalidad que desafa los investigadores del tema. La tasa de homicidios cay 10,8 por ciento en 2018 y el doble en el primer semestre de 2019. Pero, en tanto, la violencia contra mujeres sigue en aumento.

En cifras absolutas, las muertes violentas intencionales, como las denomina el Foro Brasileo de Seguridad Pblica (FBSP) que elabora esas estadsticas, bajaron de 64.021 a 57.341, entre 2017 y 2018. El ndice por 100.000 habitantes cay de 30,8 a 27,5 y volvi al nivel de seis aos atrs.

Tambin el total de mujeres asesinadas, de 4.540 a 4.069, pero las vctimas de feminicidio, en que a las vctimas se las mata por su condicin femenina, aumentaron cuatro por ciento, para un total de 1.206.

La violencia domstica con lesiones corporales ascendi a 263.067 casos, con alza de 0,8 por ciento, segn datos de las secretaras de Seguridad Pblica de los 27 estados brasileos. Y las violaciones sexuales contra mujeres subieron 5,4 por ciento, alcanzando 53.726 casos.

Es posible que el aumento de feminicidios, tambin denominados femicidios en otras legislaciones, se deba a su calificacin reciente por una ley de 2015 que agrava la pena en los casos de asesinatos por razn del gnero. La polica y los rganos judiciales toman su tiempo para identificar mejor ese crimen.

Pero las violaciones sexuales y las agresiones domsticas son tipificadas hace ms tiempo y son objeto de una ley de 2006, conocida como la ley Maria Penha, por la vctima que la propici, que tuvo amplia divulgacin.

Sus notificaciones por lo tanto reflejan un aumento real de la violencia contra mujeres, evalu Cristina Neme, maestra en Ciencia Poltica e investigadora del FBSP, que tiene sede en So Paulo.

Adems una investigacin ms detallada de los asesinatos de mujeres, con caracterizacin del agresor y el lugar (de la muerte), si hay parientes o conyugues involucrados, podra elevar la proporcin de feminicidios, posiblemente a cerca de mitad del total de homicidios con vctimas femeninas, sostuvo Neme a IPS.

Muchos feminicidios no entran en esa categora porque las mujeres murieron fuera del hogar, una definicin legal en otros pases, corrobor Leila Linhares, abogada y coordinadora ejecutiva de la organizacin no gubernamental Cepia (siglas de Ciudadana, Estudio, Investigacin, Informacin y Accin), de Rio de Janeiro.

Violacin seguida de muerte es feminicidio, pero no se clasifica as, de la misma manera que mujeres asesinadas por venganza de narcotraficantes contra sus maridos, acot.

En las favelas (barrios pobres hacinados) de Ro de Janeiro, el fracaso de las Unidades de Polica Pacificadora, creadas a partir de 2008 para cesar el control territorial del narcotrfico, hizo volver el miedo y redujo las denuncias de violencia contra mujeres, apunt.

La Constitucin brasilea de 1988 reconoce la igualdad de los conyugues en la familia, tras siglos de legislaciones justificando que el hombre manda a la mujer, pero intentos de concretarlo chocan contra reacciones conservadoras, con su violencia a veces fatal, resumi la abogada.

Treinta aos despus de aprobada esa Constitucin, sera lgico haber cambios, pero vivimos una situacin pre 1988, donde sobrevive el modelo de opresin de la familia tradicional, ahora ratificada por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, lament.

Homicidas de mujeres son cada da ms jvenes, nacidos bajo la nueva legislacin y la esperanza de una sociedad ms moderna, concluy.

El fortalecimiento mundial de corrientes conservadoras, que respaldan y autorizan comportamientos violentos, agrava la situacin, aadi Margareth Arilha, psicoanalista lacaniana e investigadora del Ncleo de Estudios de Poblacin de la Universidad de Campinas (Unicamp).

Estudios demogrficos muestran que la escolaridad femenina supera la masculina, excepto entre ancianos. Esa brecha constituye, hipotticamente, un factor importante del incremento de la violencia en la relacin de gnero, observ a IPS.

Con mayor nivel educativo y creciente insercin en el mercado de trabajo, las mujeres anhelan mayor participacin poltica, social e institucional y se chocan con un hombre involucrado con ms frecuencia en situaciones pblicas de violencia, acot.

As las mujeres con mayor conciencia cvica buscan autonoma y se hacen blanco de la violencia de gnero y el feminicidio, seal.

En ese mismo cuadro, crece el suicidio entre las mujeres brasileas, un reflejo del sufrimiento que se siente como intolerable e ineludible, especialmente entre las negras, mayores vctimas tambin de otras llagas, como asesinatos, desempleo, muertes maternas y por aborto, producto del racismo, lament Arilha.

Los hombres se suicidan ms, respondieron por 78 por ciento de los 12.495 casos registrados por el Ministerio de Salud en 2017. Pero las mujeres cometen ms intentos y los consuman ms entre 40 y 60 aos de edad, mientras la tasa de suicidios masculinos sube entre los mayores de 70 aos.

Fueron femeninos 69,9 por ciento de los 220.045 intentos por intoxicacin exgena, es decir ingestin de venenos o exceso de medicamentos, notificados entre 2007 y 2017.

La violencia sexual, de gnero y feminicida reflejan la persistencia de costumbres, la cultura y la moral tradicional, rea en que los cambios son muy lentos y que sufre un retroceso en muchos pases con gobiernos ultraconservadores, destacaron las investigadoras.

De esa forma, difcilmente acompaarn la actual reduccin de la criminalidad en Brasil, cuyos factores son distintos, ms coyunturales.

No hay an explicaciones definitivas, solo hiptesis sobre la cada general de la violencia criminal en el pas, que no se limita a la cantidad de homicidios, admiti Neme, del FBSP.

Robo y hurto de vehculos se redujeron ocho por ciento en 2018 y ms an, respectivamente 28 y 11 por ciento, en el primer trimestre de 2019, siempre en comparaciones con igual perodo del ao anterior, segn el FBSP.

Tambin los robos seguidos de muerte cayeron 24,5 por ciento en 2018 y 21,7 por ciento en el primer trimestre de 2019.

Cifras ms actuales sobre homicidios revela el Monitor de la Violencia, un mecanismo de compilacin mensual de datos del portal noticiero G1, del grupo Globo, el ms poderoso de la comunicacin en Brasil.

Segn sus datos, los homicidios se redujeron 22 por ciento en el primer semestre: de 27.371 en enero-junio de 2018 a 21.289 en este ao. El Nordeste, la regin ms violenta del pas en los ltimos aos, encabez la tendencia, con 27 por ciento de reduccin.

Los estudios sobre violencia suelen atribuir grandes variaciones de homicidios a las guerras entre bandas del narcotrfico que disputan el control territorial de barrios, ciudades o penitenciarias.

De hecho, en Cear, un estado del Nordeste, los asesinatos subieron mucho en 2017 cuando hubo confrontaciones por el mercado de drogas y bajaron 53,1 por ciento en el primer semestre de 2019, tras una tregua entre narcotraficantes.

Tambin se menciona la mayor eficiencia policial, pero la reduccin fue generalizada en el pas, independientemente de las distintas polticas de seguridad adoptadas por los 27 estados, y ocurri en poca de alto desempleo, otro factor de violencia, que se sigui a la recesin econmica de 2015-2016.



Fuente: http://www.ipsnoticias.net/