Combustibles, convulsin social y estado de excepcin

El retiro de los subsidios a los combustibles anunciado el primero de octubre 2019 fue una medida improvisada frente al fracaso de las negociaciones en la Asamblea Nacional para incrementar el IVA al 15%. No cont con un mnimo consenso previo, ni siquiera con los transportistas, por lo tanto es responsabilidad del Gobierno el caos desatado luego de su anuncio.

Esta medida forma parte del nefasto acuerdo que el gobierno firm con el FMI en marzo 2019, en el que se delinea una poltica econmica que trata de convencernos que las consecuencias del desgobierno de la administracin actual se originan exclusivamente en la situacin de las finanzas pblicas (ver King y Samaniego, 2019).

En los paquetes neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), como es costumbre, no existe ninguna valoracin previa de las prdidas que pueden ocasionar las medidas por ellos sugeridas, a pesar de conocer que en casi la totalidad de los pases en los que se han aplicado conduce al debilitamiento de la gobernabilidad, de la convivencia y cohesin social, ejes para un funcionamiento adecuado de la economa, lo que provoca una justa reaccin y genera convulsin social.

El gobierno ha intentado denostar y negar el paro, trasladando la sede del gobierno a Guayaquil, lo que lejos de apaciguar la situacin la ha azuzado an ms. Los medios de comunicacin no han mantenido pluralidad y se "muerdan la cola", pues entrevistan a los mismos analistas econmicos que repiten el mismo discurso. Si ampliaran el espectro de sus entrevistados podran ser agentes positivos para la sociedad, en tanto y en cuanto sean canales del debate de las distintas visiones y posiciones que abriga toda sociedad. En ese sentido, es necesario que se modere el discurso que han venido impulsado, porque se quiere imponer como verdadera una sola visin, la neoclsica y neoliberal de la economa.

La sociedad no se compone nicamente de empresarios; sin el trabajo, el capital no puede funcionar. Las reformas que tratan de reducir derechos de los trabajadores tienen como propsito bajar ingresos (monetarios y no monetarios como las vacaciones), pero para tener una visin de conjunto el pas debera tambin conocer cul es el nivel de ganancias que tienen los empresarios con el propsito de establecer si el ajuste que emprendi el gobierno se est distribuyendo adecuadamente. O, en otros trminos, deben los que tienen menos pagar ms de quienes tienen ms?

La protesta indgena y campesina es justa. Ellos junto con los sectores urbanos de menores ingresos y los pescadores, son los que ms sentirn el peso del alza de los combustibles. En tal sentido, si se mantiene la vigencia de esa medida, se debera destinar buena parte de los fondos recaudados para solucionar los histricos y no resueltos problemas de comercializacin de lo que producen y, as mismo, del transporte pblico a nivel urbano.

Existe una inconveniencia de establecer medidas que afectan a la alicada demanda domstica, como es el caso del retiro del subsidio a los combustibles. En el horizonte se puede ver una economa en recesin pero con precios "internacionales". Esa no es una combinacin razonable porque habr prdidas para todos, incluyendo los empresarios por la reduccin de las ventas, pero especialmente para los sectores de menores ingresos.

Existen alternativas para estimular la demanda, una de ellas podra ser que a los bancos se les prohba el reparto de utilidades al menos por dos aos, con el propsito de que aumenten sus fondos disponibles y presten a una tasa de inters menor para reactivar a varios sectores.

De la misma manera, el aumento de los precios que sobrevendr con las medidas, encarecer ms an a la economa restando competitividad de las exportaciones por lo que se ahondar an ms el problema de la balanza comercial, que es un problema central que no ha sido considerado. En dolarizacin se debe administrar con suma cautela choques que estimulen el crecimiento de los precios porque, adems, habr ms incentivos para que se importen productos terminados, volviendo an ms difcil la situacin de los productores nacionales.

En estos das ha aflorado un racismo inhumano contra las comunidades indgenas, pues parece que muchos olvidan que gran parte de los productos alimenticios de las urbes provienen del campo mayoritariamente trabajado por ellas.

Finalmente, el estado de excepcin es un modo de proteger e imponer a la fuerza las medidas gubernamentales, as como de silenciar y perseguir a quienes se oponen, cuando la razn no requiere fuerza. Un estado de excepcin hace legal el uso excesivo de la fuerza que puede conducir a encarcelamientos, asesinatos y desapariciones, como sucedi en otros pases del continente y ya est sucediendo en el Ecuador con indgenas y estudiantes.

El caos y la violencia actual son parte de la incapacidad del gobierno para escuchar a otros actores que se han visto afectados por las polticas econmicas aplicadas en los ltimos aos y que han generado desigualdad, pobreza, marginacin de los sectores ms empobrecidos, situacin que se agudiza desde el 2016.

El estado de excepcin ha sido declarado constitucional, con lo cual se pone el Estado al margen de la ley y se genera una zona gris donde se hace posible la violencia extrema a favor de la poltica gubernamental. El Estado, de este modo, declara al pueblo como enemigo interno. La Corte Constitucional debera reconsiderar su dictamen respecto al estado de excepcin y los ministros de defensa, gobierno y economa deben presentar sus renuncias para retomar el dilogo.

