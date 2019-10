Desnudos, registros y ms, Heba al-Labadi entre los palestinos torturados en las crceles israeles

Las prisioneras dicen que el maltrato que experimentaron en las crceles israeles a menudo pareca implicar degradacin y abuso sexual.

El 20 de agosto Heba Ahmed al-Labadi cay en el oscuro agujero del sistema legal israel, unindose a 413 prisioneros palestinos que actualmente se encuentran en la llamada detencin administrativa.

El 26 de septiembre Heba y otros siete prisioneros declararon una huelga de hambre para protestar por su detencin ilegal y sus terribles condiciones en las crceles israeles. Entre los prisioneros se encuentra Ahmed Ghannam, de 42 aos, del pueblo de Dura, cerca de Hebrn, quien lanz su huelga de hambre el 14 de julio.

La detencin administrativa es el procedimiento legal de Israel cuando simplemente quiere silenciar las voces de los activistas polticos palestinos, pero carece de evidencia concreta que pueda presentarse en un tribunal militar abierto.

No es que los tribunales militares de Israel sean un ejemplo de justicia y transparencia. De hecho, cuando se trata de palestinos, todo el sistema judicial israel es sesgado. Pero la detencin administrativa es un nuevo nivel de injusticia.

La prctica actual de la detencin administrativa se remonta a las Regulaciones de Defensa (Emergencia) de 1945 emitidas por las autoridades coloniales britnicas en Palestina para sofocar la disidencia poltica palestina. Israel modific las regulaciones en 1979, acomodndolas a la Ley Israel de Autoridad en Estados de Emergencia. La ley revisada se utiliz para encarcelar por tiempo indefinido a miles de activistas polticos palestinos durante el levantamiento palestino de 1987. En cualquier da hay cientos de palestinos que se encuentran bajo la prctica ilegal.

Para empezar, el procedimiento niega a los detenidos cualquier proceso debido y no presenta pruebas de por qu el prisionero, que a menudo es sometido a tortura severa e implacable, est detenido.

Heba, una ciudadana jordana, fue detenida en el cruce de al-Karameh (Puente Allenby) en su camino de Jordania a Cisjordania para asistir a una boda en la ciudad palestina de Naplusa. Segn la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun, Heba fue detenida por primera vez en el centro de detencin de inteligencia israel en PetahTikva, donde sufri abusos y torturas.

La tortura en Israel estuvo permitida por muchos aos. En 1999 la Corte Suprema de Israel prohibi la tortura. Sin embargo, en 2019, el tribunal aclar explcitamente que "la tortura interrogativa es legal en ciertas circunstancias en el sistema legal de Israel". De cualquier manera, poco ha cambiado en la prctica antes o despus de la "aclaracin" de la Corte israel.

De las docenas de prisioneros palestinos y rabes que entrevist en los ltimos meses para un libro que pronto se publicar sobre la historia de la experiencia carcelaria palestina, cada uno de ellos fue sometido a un prolongado proceso de tortura durante el interrogatorio inicial, que a menudo se extendi por meses. Si sus experiencias diferan, solo era en la extensin y duracin de la tortura. Esto se aplica tanto a los detenidos administrativos como a los llamados "prisioneros de seguridad".

Wafa Samir Ibrahim al-Bis, una mujer palestina del campo de refugiados de Jablaiya en Gaza, me cont sobre los aos que estuvo detenida en las crceles israeles. "Fui torturada durante aos dentro de la infame 'celda nueve' de la prisin de Ramleh, una cmara de tortura que asignaron para personas como yo", dijo.

Me colgaban del techo y me golpeaban. Me pusieron una bolsa negra en la cabeza mientras me golpeaban e interrogaban durante muchas horas y das. Dejaron perros y ratones en mi celda. No poda dormir de corrido por das. Me desnudaban y me dejaban as das y das. No me permitieron reunirme con un abogado ni recibir visitas de la Cruz Roja.

Ahora Heba est abandonada en ese mismo sistema, un sistema que no tiene remordimientos y no enfrenta responsabilidad, ni en Israel ni en las instituciones internacionales cuyo deber es desafiar este tipo de violacin flagrante de las leyes humanitarias.

Si bien el maltrato por parte de Israel de todos los prisioneros palestinos se aplica igual e independientemente de la faccin, la ideologa o la edad, el gnero del prisionero es importante en cuanto al tipo de tortura o humillacin utilizada. Muchas de las prisioneras con las que habl explicaron que el tipo de maltrato que experimentaron en las crceles israeles a menudo pareca implicar degradacin y abuso sexual. Uno de esos maltratos consiste en que las prisioneras se desnuden ante los interrogadores masculinos israeles y permanecen en esa posicin durante toda la duracin del tortuoso interrogatorio, que puede durar horas.

Khadija Khweis, de la ciudad de Al-Tour, adyacente a la Ciudad Vieja de Jerusaln Oriental Ocupada, fue encarcelada por Israel 18 veces, por perodos que abarcan desde varios das hasta varias semanas. Me dijo "el primer da de mi llegada a la prisin, los guardias me desnudaron por completo".

Me hurgaron de maneras tan degradantes que ni siquiera puedo escribirlas. Todo lo que puedo decir es que intencionalmente trataron de privarme del ms mnimo grado de dignidad humana. Esta prctica, de desnudar y degradar en los registros corporales, se repetira cada vez que me sacaban de mi celda y me traan de regreso.

Heba y todos los prisioneros palestinos experimentan humillacin y abuso a diario. Sus historias no deberan reducirse a una noticia ocasional o una publicacin en las redes sociales, sino que deberan convertirse en la razn de ser de todos los esfuerzos de solidaridad destinados a exponer a Israel, su sistema judicial fraudulento y los tribunales ilegales.

La lucha de los prisioneros palestinos encarna la lucha de todos los palestinos. Su encarcelamiento es una clara representacin del encarcelamiento colectivo del pueblo palestino, los que viven bajo la ocupacin y el apartheid en Cisjordania y los que estn bajo ocupacin y asedio en Gaza.

Se debera culpar a Israel de todo esto. Los grupos de derechos humanos y la comunidad internacional deberan presionar a Israel para que libere a Heba al-Labadi y a todos sus camaradas, ilegalmente detenidos en las crceles israeles.

Ramzy Baroud es periodista, autor y editor de The Palestine Chronicle. Su ultimo libro es The Last Earth: A Palestinian Story (Pluto Press, Londres) y su prximo libro es These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons (Clarity Press, Atlanta). Baroud tiene un doctorado en estudios palestinos de la Universidad de Exeter. Su sitio web es www.ramzybaroud.net

