Espaa hizo mal la colonizacin del Sahara y peor su descolonizacin

Con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, Espaa entreg el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. Esta semana se cumple el 44 aniversario de unos acuerdos, insostenibles desde el punto de vista del derecho internacional, que siguen siendo la condena del pueblo saharaui. Eso lo conoce a la perfeccin la abogada canaria Ins Miranda, quien es una jurista experta en la cuestin saharaui de larga trayectoria.

Miranda, premio de Derechos Humanos por la Asociacin Internacional de Abogados (IBA), es tambin fundadora y miembro de la Asociacin de Juristas por el Sahara Occidental (IAJUWS). Adems, actualmente es consejera del Cabildo de Gran Canaria. Ella es una de las ponentes que participar en la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Eucoco), un encuentro internacional que se celebra todos aos y que este se desarrollar durante el 22 y 23 de noviembre en Vitoria-Gasteiz.

-Espaa transfiri la administracin de la que hasta entonces haba sido su colonia, el Sahara Occidental, a Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre de 1975. Por qu son tan cuestionados estos acuerdos?

-Desde hace mucho tiempo venimos cuestionando la validez los Acuerdos Tripartitos de Madrid, en los que Espaa junto con Mauritania y Marruecos decidieron repartirse la soberana y el territorio del Sahara Occidental por un tiempo determinado. Primero, porque se realizaron sin contar con una parte importante de esa accin, el pueblo saharaui. Segundo, porque esos acuerdos no se publicaron en ningn boletn oficial espaol. Tercero, porque Espaa, si hizo mal la colonizacin del Sahara ha hecho peor la descolonizacin que aun no ha concluido. Sencillamente decidi abandonar a su poblacin sometindola a una guerra.

-Qu validez oficial le confieren a estos acuerdos tanto Espaa como la UE?

-Nosotros, desde la Asociacin Internacional de Juristas por el Sahara Occidental, coincidimos en en gran medida con (Fernando) Grande-Marlaska. Cuando ejerca de magistrado, en un auto de julio de 2014, seal que Espaa no haba concluido la descolonizacin del Sahara Occidental y, por lo tanto, segua siendo la potencia administradora del territorio. Es decir, que en todo aquello que concerniera jurdicamente y territorialmente al Sahara eran competentes los tribunales y la Administracin espaola. Otra cosa es que, de hecho, Espaa haya hecho absoluta dejacin de funciones con respecto al pueblo saharaui. Ahora mismo hay nueve saharauis defensores de derechos humanos condenados a cadena perpetua. Espaa no solo no se ha manifestado, ni siquiera los ha condenado, cuando s que condena acciones contra los derechos humanos en otras partes del mundo.

Europa tambin parece obviar la legalidad internacional porque, adems de la nulidad de los acuerdos tripartitos de Madrid, tiene el informe del fiscal del Tribunal Europeo y una sentencia en la que determina que no se puede negociar con los recursos del Sahara Occidental porque pertenecen a esa poblacin. Adems, habra que segurar que los beneficios de esta negociacin revierten en el pueblo saharaui. Europa no ha hecho ni una cosa ni la otra y se han vuelto a firmar los acuerdos de pesca con Marruecos, con los recursos procedentes del Sahara Occidental.

- De hecho, en los Acuerdos Tripartitos de Madrid hay unas clusulas secretas que repartan los recursos del Sahara Occidental.

- Exacto. Esas clusulas siguen siendo secretas. Lo cierto es que durante un tiempo importante despus de la firma de estos acuerdos Espaa sigue beneficindose del fosfato, as como otras potencias internacionales. Ahora bien, algunos pases como Suecia y algunas empresas australianas y norteamericanas han participado en la expoliacin de los recursos del Sahara. Espaa y la UE siguen pescando all. Marruecos sigue presentndolos como recursos suyos. Nosotros mantenemos que no se puede mantener esa ilegalidad, sobre todo por parte Espaa, que sigue siendo la metrpolis responsable durante todo este tiempo. Hemos pedido de todas las maneras que Espaa acte. Se debe constituir una comisin que examine estos acuerdos, los declare nulos y se restituya la legalidad internacional. Una cosa es que sea difcil y otra cosa es que sea imposible. Todo aquello que implique los derechos de los pueblos y las personas tiene que ser de obligado cumplimiento.

-Usted tambin ha viajado a los territorios ocupados en numerosas ocasiones para presenciar los juicios que realiza Marruecos contra activistas saharauis, que en muchos casos finalizan en condenas muy severas. Cmo calificara estos juicios? Cul es la situacin de los derechos humanos en el territorio saharaui controlado por Marruecos?

-He viajado en numerosas ocasiones como observadora internacional y adems soy abogada de Aminetu Haidar. El respeto a un juicio justo, que garantice unos mnimos, es inexistente. Era inexistente en el ao 2000, cuando empezamos a ir esos juicios, y lo es en la actualidad. Sin ir ms lejos, recientemente se ha celebrado un juicio en El Aain contra defensores de derechos humanos donde se ha prohibido la entrada de los observadores internacionales en el territorio no autnomo del Sahara Occidental para asistir a ese juicio. Todo ello ante la absoluta pasividad de Espaa, que adems viene a refrendar lo que hace Marruecos y solo responde que esto pasa por acudir al Sahara.

Segn los Convenios de Ginebra, en ningn momento la poblacin de un territorio ocupado puede ser enjuiciada por la potencia ocupante, en este caso Marruecos, ni mucho menos se puede desplazar a poblacin para ser enjuiciada como pas en 2013, cuando fueron llevados a Rabat. Por parte de la comunidad internacional solo hubo silencio y, por parte de Espaa, no solo silencio, sino justificacin de la actuacin de Marruecos. Eso viene a significar la instrumentalizacin de la Justicia como un elemento ms de represin contra la poblacin saharaui. El nico instrumento que entiende Marruecos contra ellos es la violencia permanente y no el dilogo. Y todo esto es fruto de darle vigencia a unos acuerdos nulos de pleno derecho como los Acuerdos Tripartitos de Madrid.

