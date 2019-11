El negocio de construir muros

Viento Sur

Treinta aos despus de la cada del Muro de Berln, Europa vuelve a ser conocida por los muros en sus fronteras. Esta vez, Europa est dividida no tanto por la ideologa como por el miedo que se dirige hacia las personas refugiadas e inmigrantes, que representan a algunas de las personas ms vulnerables del mundo.

Quin acab con el sueo de una Europa ms abierta? Qu dio lugar a esta nueva era de muros? Es evidente que los motivos son muchos. Entre ellos, cabra citar el desplazamiento creciente de personas a causa de los conflictos, la represin y el empobrecimiento, el auge de determinadas polticas de seguridad tras el 11 de septiembre de 2001, y la inseguridad econmica y social que se experimenta en toda Europa tras la crisis financiera de 2008. Sin embargo, hay un sector que tiene mucho que ganar con la construccin de nuevos muros: las empresas del complejo militar industrial y de seguridad. Su influencia en la creacin de un mundo con muros exige un examen mucho ms profundo.

Este informe analiza el negocio de la construccin de muros, que ha alimentado un enorme incremento del gasto pblico en seguridad de fronteras por parte de la Unin Europea (UE) y sus Estados miembros e impulsado una industria que se ha lucrado de ello. Algunas de las empresas beneficiarias son tambin actores globales, que sacan partido de un mercado mundial de seguridad de fronteras cuyo valor, en 2018, se calcula en unos 17.500 millones de euros, con un crecimiento anual previsto de al menos el 8 % para los prximos aos.

Es importante mirar ms all, detrs de los muros y vallas de Europa, porque las verdaderas barreras a la migracin contempornea no se encuentran tanto en los vallas como en el amplio abanico de tecnologas que los apuntalan, desde los sistemas de radar a los drones, pasando por las cmaras de vigilancia y los sistemas biomtricos de toma de huellas dactilares. En la misma lnea, algunos de los muros ms peligrosos de Europa no son ni siquiera fsicos ni terrestres. Los barcos, aviones y drones utilizados para patrullar el Mediterrneo han creado una muralla martima y un cementerio para miles de personas migrantes y refugiadas que carecen de acceso legal a la seguridad o a ejercer su derecho a solicitar asilo.

Esta realidad hace que las declaraciones de la Comisin Europea, que sostiene que no financia muros ni vallas, resulten vacas. Por ejemplo, el portavoz de la Comisin Europea, Alexander Winterstein, al rechazar la peticin de Hungra de que se le reembolsara la mitad de los costes que haba destinado a construir vallas en sus fronteras con Croacia y Serbia, manifest: S apoyamos las medidas de gestin de las fronteras exteriores. Estas pueden constituir medidas de vigilancia. Puede tratarse de equipos de control de fronteras... Pero las vallas no las financiamos. En otras palabras, la Comisin est dispuesta a pagar cualquier cosa que sirva para reforzar una frontera siempre que no se la vea construyendo los muros en s. Este informe es la segunda parte de Levantando muros: Polticas del miedo y securitizacin en la Unin Europea, publicado en 2018 junto con Centre Dels y Stop Wapenhandel, en que se midieron e identificaron por primera vez los muros que atraviesan Europa. Este nuevo informe se centra en las empresas y los sectores que se han beneficiado de los tres tipos de muro que se encuentran en territorio de la Unin Europea y el espacio Schengen:

Las empresas constructoras contratadas para levantar los muros terrestres construidos por los Estados miembros de la UE y el espacio Schengen, junto con las empresas de seguridad y tecnolgicas que proporcionan la tecnologa, los equipos y los servicios necesarios.

Las compaas navieras y armamentsticas que suministran los buques, las aeronaves, los helicpteros y los drones que sostienen los muros martimos de Europa y que intentan controlar los flujos migratorios en el Mediterrneo, incluidas las operaciones de Frontex, la Operacin Sofa y la operacin italiana Mare Nostrum.

Y las empresas de tecnologa de la informacin y seguridad contratadas para desarrollar, gestionar, ampliar y mantener los sistemas de la UE que controlan la circulacin de las personas, como el SIS II (Sistema de Informacin de Schengen) y el SES (Sistema de Entradas y Salidas), que sustentan los muros virtuales de Europa.

Presupuestos en alza

El flujo de dinero de los contribuyentes a los constructores de muros ha sido muy lucrativo y se encuentra en constante aumento. El informe determina que las empresas han cosechado unos beneficios de al menos 900 millones de euros gastados por los pases de la UE en muros y vallasdesde el fin de la Guerra Fra. Los datos parciales (en alcance y aos) apuntan a que los costes reales alcanzaran un mnimo de 1000 millones de euros. Adems, las empresas que suministran la tecnologa y los servicios que acompaan a los muros tambin se han beneficiado de una parte del flujo constante de fondos de la UE, en especial del Fondo para las Fronteras Exteriores (1700 millones de euros, 2007-2013) y el Fondo de Seguridad Interior-Fronteras (2760 millones de euros, 2014-2020).

El gasto de la UE en muros martimos alcanz un mnimo de 676,4 millones de euros entre 2006 y 2017 (534 millones de euros gastados por Frontex, 28,4 millones de euros gastados por la UE en la Operacin Sofa y 114 millones de euros gastados por Italia en la Operacin Mare Nostrum) y sera mucho mayor si se incluyeran todas las operaciones de los servicios de guardacostas de los pases del Mediterrneo.

El gasto total en muros virtuales ascendi a un mnimo de 999,4 millones de eurosentre 2000 y 2019. (Todos estos clculos son parciales porque los muros se sufragan con muchos mecanismos de financiacin distintos y existe una gran falta de de transparencia en los datos.)

Se prev que este auge de los presupuestos destinados a las fronteras se mantenga en los prximos aos. En el marco del prximo ciclo presupuestario de la UE (2021-2027), la Comisin Europea ha asignado 8020 millones de eurosa su Fondo para la Gestin Integrada de las Fronteras (2021-2027), 11.270 millones de euros a Frontex (de los que 2200 millones se destinarn a la adquisicin, el mantenimiento y la explotacin de medios areos, martimos y terrestres), y al menos 1900 millones de euros(2000-2027) a sus bases de datos de identificacin y a Eurosur (el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras).

Las grandes empresas del sector armamentstico

Tres grandes empresas militares y de seguridad europeas desempean un papel especialmente destacado en los numerosos tipos de fronteras de Europa. Se trata de Thales, Leonardo y Airbus.

Thaleses una empresa francesa de armas y seguridad, con una presencia notable en los Pases Bajos, que produce sistemas de radar y sensores, utilizados por muchos buques desplegados en actividades de seguridad fronteriza. Por ejemplo, los sistemas de Thales han sido utilizados por buques neerlandeses y portugueses desplegados en operaciones de Frontex. Thales tambin fabrica sistemas de vigilancia martima para drones y est trabajando en el desarrollo de infraestructura de vigilancia de fronteras para Eurosur, investigando cmo rastrear y controlar a las personas refugiadas y migradas antes de que lleguen a Europa utilizando aplicaciones para telfonos inteligentes, as como explorando el uso de pseudosatlites de gran altitud (HAPS) para la Agencia Espacial Europea y Frontex. En estos momentos, Thales proporciona el sistema de seguridad para el puerto de Calais, espacio que se encuentra muy militarizado. La adquisicin en 2019 de Gemalto, una gran empresa de seguridad especializada en sistemas de identificacin (biomtricos), la convierte en un actor importante en el desarrollo y mantenimiento de los muros virtuales de la UE. La empresa ha participado en 27 proyectos de investigacin de la UE sobre seguridad de fronteras.

La empresa armamentstica italiana Leonardo(antes llamada Finmeccanica o Leonardo-Finmeccanica) es proveedora lder de helicpteros para la seguridad de fronteras, empleados por Italia en las operaciones Mare Nostrum, Hera y Sofa. Tambin ha sido una de las principales proveedoras de vehculos areos no tripulados (o drones) para las fronteras de Europa. En 2017, la Agencia Europea de Seguridad Martima (EMSA) le adjudic un contrato de 67,1 millones de euros para que suministrara estos drones a las agencias de guardacostas de la UE. Leonardo tambin fue miembro de un consorcio al que se le concedieron 142,1 millones de euros en 2019 para implantar y mantener los muros virtuales de la UE, es decir, su sistema SES. Tambin es copropietaria, junto con Thales, de Telespazio, una empresa que participa en proyectos de observacin por satlite de la UE (REACT y Copernicus), utilizados para la vigilancia de fronteras. Leonardo ha participado en 24 proyectos de investigacin de la UE sobre seguridad y control de fronteras, entre otros para el impulso de Eurosur.

El gigante armamentstico paneuropeo Airbuses un proveedor clave de los helicpteros que se emplean para patrullar las fronteras martimas y algunas fronteras terrestres, desplegados por Alemania, Blgica, Espaa, Francia Grecia, Italia y Lituania, incluidas las operaciones martimas Sofa, Poseidn y Tritn. Airbus y sus filiales han participado en al menos 13 proyectos de investigacin sobre seguridad de fronteras financiados por la UE, como OCEAN2020, PERSEUS y LOBOS.

El papel destacado que desempean estas compaas de armas no resulta sorprendente. Como se puso de manifiesto en el informe Guerras de frontera (2016), estas empresas, por medio de su afiliacin a grupos de presin la Organizacin Europea para la Seguridad (EOS) y la Asociacin Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD), han ejercido una influencia notable en la orientacin de la poltica de la UE en materia de fronteras. Paradjicamente, estas empresas tambin se encuentran entre las cuatro mayores distribuidoras europeas de armas en Oriente Medio y el norte de frica, por lo que contribuyen a los conflictos que causan las migraciones forzadas.

Indraes otra empresa que sobresale en el mbito del control de fronteras en Espaa y el Mediterrneo. Logr varios contratos para fortificar Ceuta y Melilla (enclaves espaoles en el norte de Marruecos). Asimismo, Indra ha desarrollado el sistema de control de frontears SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), que est implantado en la mayor parte de las fronteras espaolas, as como en Portugal y Rumana. En julio de 2018, obtuvo un contrato de 10 millones de euros para gestionar el SIVE en varios emplazamientos durante dos aos. Indra est muy activa en la labor de presin entre las instituciones de la UE y es una de las principales beneficiarias de los fondos de investigacin de la UE, ya que coordina el proyecto PERSEUS para seguir desarrollando Eurosur y Seahorse Network, una red de las fuerzas policiales de los pases mediterrneos (tanto en Europa como en frica) para detener e interceptar la migracin.

Las empresas israeles de armamento son tambin receptoras destacadas de los contratos de la UE sobre fronteras. En 2018, Frontex seleccion el dron Heron de Israel Aerospace Industriespara realizar pruebas piloto de vuelos de vigilancia en el Mediterrneo. En 2015, la empresa israel Elbit Systemsvendi seis de sus drones Hermes a la Guardia de Fronteras de Suiza, a travs de un controvertido contrato de 230 millones de euros. Desde entonces, ha firmado un contrato de drones con la Agencia Europea de Seguridad Martima (EMSA), como subcontratista de la empresa portuguesa CEIIA (2018), y contratos para el suministro de tecnologa para tres buques de patrulla de la Guardia Costera Helnica (2019).

Contratistas de muros terrestres

La mayora de los muros y las vallas que se han levantado rpidamente en toda Europa han sido construidos por empresas nacionales, pero una empresa europea ha dominado el campo: European Security Fencing, un productor espaol de alambre de cuchillas, en particular un alambre en espiral conocido como concertina. La empresa es especialmente conocida por el alambre de cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla. Tambin suministr el alambre de cuchillas para la valla en la frontera entre Hungra y Serbia, y sus concertinas se instalaron en las fronteras entre Bulgaria y Turqua, y Austria y Eslovenia, as como en Calais, y durante unos das, antes de que se retiraran, en la frontera entre Hungra y Eslovenia. Teniendo en cuenta que ha monopolizado el mercado durante mucho tiempo, es muy probable que sus concertinas se utilicen en otras fronteras de Europa.

Otras empresas contratistas que proveen muros y la tecnologa asociada con ellos son, entre otras, DAT-CON (Croacia, Chipre, Eslovenia, Macedonia, Moldavia y Ucrania), Geo Alpinbau (Austria/Eslovenia), Indra, Dragados, Ferrovial, Proyectos Y Tecnologa Salln y Eulen (Espaa/Marruecos), Patstroy Bourgas, Infra Expert, Patengineeringstroy, Geostroy Engineering, Metallic-Ivan Mihaylov e Indra (Bulgaria/Turqua), Nordecon y Defendec (Estonia/Rusia), DAK Aclszerkezeti Kft y SIA Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE (Letonia/Rusia), Gintrėja (Lituania/Rusia), Minis y Legi-SGS (Eslovenia/ Croacia), Groupe CW, Jacksons Fencing, Sorhea, Vinci/Eurovia y Zaun Ltd (Francia/Reino Unido).

En muchos casos, los costes reales de los muros y las tecnologas afines superan las previsiones iniciales. Tambin ha habido muchas acusaciones e imputaciones judiciales de corrupcin, en algunos casos porque los proyectos se otorgaron a empresas amigas de funcionarios del Gobierno. Por ejemplo, en Eslovenia, las acusaciones de corrupcin relacionadas con el contrato del muro fronterizo han dado lugar a una batalla jurdica de tres aos por el acceso a los documentos que ha llegado al Tribunal Supremo. A pesar de ello, el Fondo para las Fronteras Exteriores de la UE ha brindado un apoyo financiero fundamental para la infraestructura y los servicios tecnolgicos en muchas de las operaciones de frontera de los Estados miembros. Por ejemplo, en Macedonia, la UE ha proporcionado 9 millones de euros para vehculos de patrulla, cmaras de visin nocturna, detectores de latidos cardacos y asistencia tcnica a los guardias fronterizos para ayudarles a gestionar su frontera meridional.

Empresas que se lucran con los muros martimos

Los datos sobre los buques, helicpteros y aeronaves que se utilizan en las operaciones martimas de Europa no son transparentes y, por lo tanto, es difcil obtener una imagen completa de la situacin. No obstante, nuestras investigaciones indican que entre, las principales empresas implicadas, se encuentran los gigantes europeos de la industria armamentstica Airbus y Leonardo, as como grandes empresas de construccin naval como la holandesa Damen y la italiana Fincantieri.

Los buques de patrulla de Damen han sido utilizados en operaciones fronterizas por Albania, Blgica, Bulgaria, los Pases Bajos, Portugal, el Reino Unido, Rumana y Suecia, as como en operaciones clave de Frontex (Poseidn, Tritn y Themis), en la Operacin Sofa y en el apoyo al papel de la OTAN en la Operacin Poseidn. Fuera de Europa, Libia, Marruecos, Tnez y Turqua utilizan buques de Damen para la seguridad de fronteras, a menudo en cooperacin con la UE o sus Estados miembros. Por ejemplo, la compra por parte de Turqua de seis buques de Damen para su servicio de guardacostas en 2006, por valor de 20 millones de euros, se financi a travs del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IcSP) de la UE, destinado a la consolidacin de la paz y la prevencin de conflictos.

La venta de los buques de Damen a Libia revela el posible y preocupante coste humano de este comercio. En 2012, Damen suministr cuatro buques de patrulla a la Guardia Costera de Libia, vendidos como equipo civil para evitar una licencia holandesa de exportacin de armas. Sin embargo, un equipo de investigacin descubri posteriormente que los barcos no solo se vendieron con puntos de montaje para armas, sino que tambin se armaron y se emplearon para detener embarcaciones de personas refugiadas. Se han denunciado varios sucesos en los que han participado estos buques, como uno en el que se ahogaron unas 20 o 30 personas refugiadas. Damen se ha negado a comentar la cuestin, alegando que haba acordado con el Gobierno libio que no revelara detalles sobre los buques.

Adems de Damen, muchas empresas nacionales de construccin naval desempean un papel importante en las operaciones martimas, ya que los pases que contribuyen a cada una de las operaciones de Frontex u otras operaciones en el Mediterrneo siempre las priorizan. As pues, todos los buques que Italia aport a la Operacin Sofa fueron construidos por Fincantieri, mientras que todos los buques espaoles proceden de Navantia y sus predecesoras. Del mismo modo, las adquisiciones francesas de DCN/DCNS, ahora Naval Group, y todos los buques alemanes fueron construidos por varios astilleros alemanes (Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, HDW, Lrssen Gruppe). Otras empresas que participan en las operaciones de Frontex son la empresa griega Motomarine Shipyards, que fabric las lanchas patrulleras rpidas Panther 57 utilizadas por la Guardia Costera Helnica, Hellenic Shipyards e Israel Shipyards.

La empresa austriaca Schiebel es un actor importante en la vigilancia area martima, ya que es responsable del suministro de drones S-100. En noviembre de 2018, la EMSA seleccion a esta empresa para la concesin de un contrato de vigilancia martima de 24 millones de euros para una serie de operaciones, incluidas de seguridad de fronteras. Desde 2017, Schiebel tambin ha conseguido contratos con Croacia, Dinamarca, Espaa, Islandia, Italia y Portugal. La empresa tiene un historial controvertido, ya que sus drones se han vendido a varios pases en conflicto armado o gobernados por regmenes represivos, como los Emiratos rabes Unidos, Libia, Myanmar y Yemen.

Finlandia y los Pases Bajos desplegaron aeronaves de Dornier en la Operacin Hermes y la Operacin Poseidn, respectivamente, y en la Operacin Tritn. Dornier forma ahora parte de la filial estadounidense de la compaa de armas israel Elbit Systems. CAE Aviation (Luxemburgo), DEA Aviation (Reino Unido) y EASP Air (Pases Bajos) han recibido contratos para ejercer labores de vigilancia area para Frontex. Airbus, French Dassault Aviation, Leonardo y la estadounidense Lockheed Martin fueron las proveedoras ms importantes de las aeronaves utilizadas en la Operacin Sofa.

La UE y sus Estados miembros defienden sus operaciones martimas dando a conocer su papel en el rescate de personas refugiadas en el mar, pero este no es su objetivo principal, como dej claro el director de Frontex, Fabrice Leggeri, en abril de 2015, al afirmar que Frontex carece de mandato para desplegar acciones proactivas de bsqueda y rescate y que salvar vidas no debera ser una prioridad. La frustracin y criminalizacin de las operaciones de rescate de las ONG en el Mediterrneo y las denuncias frecuentes de violencia y devolucin ilegal de personas refugiadas tambin demuestran por qu estas operaciones martimas se deben considerar ms como muros que como misiones humanitarias.

Muros virtuales

Los principales contratos de la UE para los muros virtuales se han adjudicado en gran medida a dos empresas, en ocasiones en calidad de lderes de un consorcio. Sopra Steria es la contratista principal para el desarrollo y mantenimiento del Sistema de Informacin de Visados (VIS), el Sistema de Informacin de Schengen (SIS II) y Dactiloscopia Europea (Eurodac), mientras que GMV ha conseguido una serie de contratos para Eurosur. Los sistemas que construyen ayudan a controlar, supervisar y vigilar los movimientos de las personas en toda Europa y, cada vez ms, en otras regiones.

Sopra Steria es una consultora tecnolgica francesa que, hasta la fecha, ha logrado contratos de la UE por un valor total de ms de 150 millones de euros. Para aspirar a algunos de estos grandes contratos, Sopra Steria se sum a consorcios con HP Belgium, Bull y 3M Belgium. A pesar de su importante volumen de negocios, Sopra Steria ha sido objeto de numerosas crticas por sus malos resultados a la hora de entregar los proyectos dentro de los plazos y los presupuestos. Su puesta en marcha del SIS II se ha retrasado de manera constante, lo que ha obligado a la Comisin a prorrogar los contratos y a incrementar los presupuestos. Sopra Steria tambin particip en otro consorcio, Trusted Borders, cuya misin consista en ejecutar el programa e-Borders del Reino Unido. El contrato, finalmente, se rescindi en 2010, tras constantes aplazamientos e incumplimientos. A pesar de ello, sigue obteniendo contratos, en parte porque ha conseguido un casi monopolio en cuanto a conocimientos y acceso a los funcionarios de la UE. El papel central que desempea Sopra Steria en el desarrollo de estos sistemas biomtricos de la UE tambin ha tenido un efecto incentivador para la obtencin de otros contratos nacionales, como con Alemania, Blgica, Bulgaria, Repblica Checa, Eslovenia, Finlandia, Francia y Rumana.

GMV, una empresa tecnolgica espaola, ha recibido una serie de grandes contratos para Eurosur, desde su fase de pruebas en 2010, por un importe mnimo de 25 millones de euros. Tambin proporciona tecnologa a la Guardia Civil espaola, como centros de control para su Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), as como servicios de desarrollo de software para Frontex. Ha participado en un mnimo de 10 proyectos de investigacin sobre seguridad de fronteras financiados por la UE.

La mayora de los grandes contratos para los muros virtuales que no se destinaron a consorcios en los que participaba Sopra Steria fueron adjudicados por eu-LISA (Agencia de la Unin Europea para la Gestin Operativa de Sistemas Informticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia) a consorcios de empresas informticas y tecnolgicas, entre las que se cuentan Accenture, Atos Belgium y Morpho (ms tarde denominada Idemia).

Grupos de presin y cabildeo

Como han puesto sistemticamente de manifiesto nuestras investigaciones en la serie de informes publicados de Guerras de frontera, la industria militar y de seguridad ha ejercido una gran actividad de presin que le ha permitido influir en gran medida en la generacin del discurso sobre las polticas militares y de seguridad de la UE. El sector ha logrado posicionarse como experto en seguridad fronteriza, impulsando la narrativa implcita de que la migracin constituye, ante todo, una amenaza para la seguridad, y que debe combatirse recurriendo a medios militares y seguritarios. A partir de esta premisa, crea una demanda continua de un abanico cada vez ms amplio de equipos y servicios que la industria suministra para la seguridad y el control de las fronteras.

Muchas de las empresas que figuran en estas pginas, en especial las grandes empresas armamentsticas, participan en la Organizacin Europea para la Seguridad (EOS), el grupo de presin ms importante en el mbito de la seguridad fronteriza. Muchas de las empresas de tecnologa de la informacin que construyen los muros virtuales de la UE son socias de la Asociacin Europea de Biometra (EAB). EOS cuenta con un Grupo de Trabajo sobre Seguridad de Fronteras Integrada para facilitar el desarrollo y la adopcin de mejores soluciones tecnolgicas para la seguridad de fronteras, tanto en los puestos de control fronterizos como a lo largo de las fronteras martimas y terrestres. El grupo de trabajo est presidido por Giorgio Gulienetti, de la empresa italiana de armas Leonardo, junto con Isto Mattila (Universidad de Ciencias Aplicadas Laurea) y Peter Smallridge, de Gemalto, una empresa de seguridad digital adquirida recientemente por Thales.

Los grupos de presin de las empresas y los representantes de estas organizaciones se renen de forma peridica con las instituciones de la UE (incluida la Comisin Europea), forman parte de comits consultivos oficiales, publican propuestas influyentes, organizan reuniones entre industria, responsables de polticas y altos ejecutivos, y tambin se dan cita en innumerables ferias, conferencias y seminarios militares y de seguridad. Entre 2014 y 2019, Airbus, Leonardo y Thales, junto con EOS, celebraron

226 reuniones de grupos de presin registrados con la Comisin Europea. En estas reuniones, los representantes de la industria se erigen como expertos en seguridad de fronteras, presentando sus bienes y servicios como la solucin a las amenazas a la seguridad que causa la inmigracin. En 2017, el mismo grupo de empresas y EOS gastaron hasta 2,65 millones de euros en actividades de cabildeo.

Una relacin estrecha muy parecida se puede ver tambin en lo que respecta a los muros virtuales, ya que el Centro Comn de Investigacin de la Comisin Europea aboga abiertamente por una poltica pblica que fomente el surgimiento de un dinmico sector europeo en el campo biomtrico.

Un negocio letal y una eleccin

La conclusin de este estudio sobre el negocio de la construccin de muros no deja lugar a dudas. Una Europa llena de muros ha resultado ser muy positiva para los balances econmicos de un amplio abanico de empresas, entre las cuales las especializadas en armas, seguridad, informtica, transporte y construccin. Los presupuestos previstos por la UE para la seguridad de fronteras en la prxima dcada demuestran que tambin es un negocio que continuar en crecimiento.

Pero se trata de un negocio letal. La fuerte militarizacin de las fronteras de Europa, tanto terrestres como martimas, ha llevado a las personas refugiadas y migrantes a seguir rutas mucho ms peligrosas y ha dejado a otras atrapadas en condiciones desesperadas en pases vecinos, como Libia. Muchas muertes no llegan a registrarse, pero las que s se registran en el Mediterrneo demuestran que el porcentaje de las personas que se ahogan intentando llegar a Europa sigue aumentando cada ao.

Esta situacin es evitable. Es tanto el resultado de decisiones de polticas tomadas por la UE y sus Estados miembros como de decisiones corporativas para beneficiarse de dichas polticas. En un episodio que supuso una posicin de principios poco habitual, la empresa alemana Mutanox, que fabrica alambre de cuchillas, declar en 2015 que no vendera su producto al Gobierno hngaro: El alambre de cuchillas est concebido para prevenir actos delictivos, como un robo. Las personas que huyen, ya sean nios y nias o adultas, no son delincuentes. Es hora de que otras personas de la vida poltica y lderes empresariales de Europa reconozcan esta realidad: que construir muros contra las personas ms vulnerables del mundo viola los derechos humanos y representa un acto inmoral que la historia juzgar con dureza. Treinta aos despus de la cada del Muro de Berln, es hora de que Europa vuelva a derrumbar muros.

