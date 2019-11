Doce aos de prisin para el estudiante saharaui que Espaa entreg a Marruecos

Contramutis (Blog)

Husein Bachir Brahim, de 28 aos, ha sido condenado por un tribunal marroqu a doce aos de crcel en un juicio sin pruebas.

El estudiante saharaui lleg el 11 de enero a Lanzarote en patera y el 14 manifest en el juzgado de instruccin nmero 4 de Arrecife que peda asilo poltico por ser activista de derechos humanos y estar perseguido.

El juez de Arrecife dispuso su ingreso en el CIE de Hoya Fra (Tenerife) y a los tres das fue entregado a Marruecos por el Ministerio del Interior.

Doce aos de privacin de libertad en una crcel marroqu. Es la pena a la que ha sido condenado el estudiante saharauique fue entregado en enero de este ao a Marruecos por el Ministerio del Interior, a pesar de quepor estar perseguido y ser activista de derechos humanos.

Despus de siete aplazamientos, el 26 de noviembre ha sido juzgado en Marrakech el estudiante de derecho, Lahoucine Amaadour segn el nombre impuesto por las autoridades de ocupacin del Shara Occidental.

Bachir lleg en patera el 11 de enero de 2019 a la isla de Lanzarote, huyendo de la persecucin marroqu. El da 14 compareci en el juzgado de instruccin nmero 4 de Arrecife, donde manifest que iba a pedir asilo poltico. El acta judicial dice: Que pide asilo porque es estudiante universitario y activista de derechos humanos, que defiende la autodeterminacin del Shara y su grupo llamado compaeros de El Luali ha sido perseguido por las autoridades y dos de los integrantes de su grupo han sido asesinados. A esto se aade: que si regresa tiene miedo que vaya a ser detenido o asesinado como otros integrantes de su grupo.

El juez de Arrecife dispuso el ingreso del saharaui en el CIE de Hoya Fra (Tenerife) y a los tres das, el 17, fue entregado a Marruecos por funcionarios del Ministerio del Interior y el 21 ingres en la crcel de Luidadya, en Marrakech. Desde el Ministerio del Interior se asegur entonces a Contramutis que Husein Bachir no pidi asilo.

Fuentes prximas al caso consultadas por Contramutis afirman que Husein Bachir en lugar de ser llevado a Hoya Fra fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria y desde all enviado a Marruecos.

Segn han informado los abogados Pablo Gutierrez Vega y Ana Sebastin Gascn, que han asistido al juicio como observadores del Consejo General de la Abogaca Espaola, Husein Bachir ha sido acusado de formar parte del grupo de estudiantes saharauis El Uali y haber participado en el asesinato de un joven marroqu, pero la fiscala no ha presentado en el juicio ninguna sola prueba o indicio de su participacin en semejantes hechos.

Prrafos de la declaracin de Husein Bachir en el Juzgado



La defensa del estudiante saharaui ha alegado que la nica prueba incriminatoria que se ha presentado es un atestado policial en el que solo constan declaraciones autoinculpatorias, sin firmar, del acusado que l niega haber hecho, y ha pedido al Tribunal que dejen de dictar Sentencias arbitrarias vulnerando los DDHH y derechos fundamentales.

Husein Bachir ha declarado que estaba siendo juzgado por ser saharaui y defender la autodeterminacin de su pueblo y sus ltimas palabras han sido estoy siendo juzgado por querer un Shara libre.

Siete horas de despus de haberse celebrado el juicio, el estudiante saharaui que busc asilo en Espaa ha sido condenado a 12 aos de prisin, sin haberse emitido la motivacin de la sentencia.

El grupo de estudiantes saharauis conocidos como compaeros de El Uali, detenidos en 2016 en Marrakech, despus de 18 meses en prisin y doce aplazamientos fueron condenados por un delito de homicidio, en un juicio que no fue pblico y que se denunci por falta de garantas, a penas de tres aos once de ellos y a diez aos otros cuatro.

Cuando se produjo la entrega del estudiante saharaui a Marruecos, Unidos Podemos y Comproms, con el apoyo del PNV y ERC, pidieron la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero la impidieron PSOE, PP y Ciudadanos. El caso tambin fue denunciado ante la Comisin Europea por la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, al considerar que el Estado espaol viol la normativa europea en materia de asilo y el principio de no devolucin.

Cristina Martnez Bentez de Lugo.-

Husein Bachir se tuvo que sentir liberado cuando puso pie en tierra firme canaria. Consigui escapar a sus perseguidores marroques que ya haban condenado -sin pruebas- a 15 de sus compaeros del grupo Camaradas de El Uali, y sobrevivi a un viaje en patera.

Dijo al juez espaol que quera pedir asilo poltico. El juez le mand al CIE, y desde el CIE fue enviado a Marruecos. Ahora Husein se pudrir 12 aos en prisin, condenado en un juicio de opereta, sin pruebas, como todos los que padecen los activistas polticos saharauis. 12 aos, la ltima y la mayor sentencia del grupo.

No se conoce que el ministro Marlaska -antes juez- haya investigado sobre este atentado al Estado de derecho perpetrado por su ministerio. Tambin se libr de declarar en sede parlamentaria a peticin de Unidas Podemos gracias a la oposicin de PP, PSOE y Ciudadanos. Pero poda haberlo hecho por iniciativa propia porque la cosa tena su gravedad.

Llevaron a Husein de vuelta a Marruecos el 16 de enero. Desde entonces su juicio ha pasado por 7 aplazamientos por los motivos ms irregulares en derecho, que probablemente ya se hayan mencionado aqu: no asistencia de la familia de la vctima, no disponer el juez de la autopsia del cadver que se custodia en el Palacio de Justicia donde se celebra el juicio, ese tipo de cosas que permitan posponer el juicio hasta la eternidad, superndose sin medida los plazos de prisin preventiva.

Husein, que el da de los hechos estaba realizando un examen en Agadir, neg los cargos, aleg que no reconoca el atestado de la polica, que no llevaba su firma. Explic que la polica no le interrog sobre los cargos que se le imputan sino por sus actividades polticas en la universidad de Agadir. Y termin su alegato diciendo: cuando vosotros me llamis criminal, no lo hacis por un supuesto crimen contra la vida, lo hacis porque soy militante del Frente Polisario, por mi activismo en la universidad en pro de la autodeterminacin del pueblo saharaui y porque organizo manifestaciones contra la ocupacin marroqu.

Rabia por ver a Husein condenado poltico sin pruebas. Doce aos de sufrimiento en la crcel que le dejar secuelas y donde perder su juventud. Por la indefensin de la familia en un pas extranjero y enemigo. Por ver cmo Marruecos se crece da a da, sabiendo que tiene patente de corso en la comunidad internacional. Ninguna instancia poltica occidental le ha parado los pies a un estado que castiga la oposicin poltica con crcel y torturas. Y por la postura sumisa de Espaa.

Fuente: http://contramutis.wordpress.com/2019/11/26/quince-anos-de-prision-para-el-estudiante-saharaui-que-espana-entrego-a-marruecos/