Entrevista postuma a Mamadou Mansar, sindicalista voz del movimiento obrero guineano

Si Europa se ha desarrollado ha sido gracias a las riquezas de frica

Debes conocer a un gran luchador, es una personalidad en su pas me dijo el trabajador francs de origen norteafricano que me lo present. Era rigurosamente cierto. Durante muchos aos Mamadou Mansar ha encarnado la voz del movimiento obrero guineano en la Confederacin Nacional de Trabajadores de Guinea (CNTG). Nos encontramos en una parada obligatoria del sindicalismo francs : una mansin en plena naturaleza entregada a los ocupantes nazis para ser utilizada como burdel, y que los primeros resistentes que entraron a Pars con sus fusiles arrebataron a sus antiguos proprietarios, para acto seguido reconvertirla en un centro de formacin para la lucha de clases.

Porque el internacionalismo son actos y no palabras, Mansar estaba siendo hospedado gratuitamente por la CGT, el sindicato cuyos compaeros estuvieron a mi lado en mi pas, bajo las balas. Estaba siguiendo un tratamiento mdico. Su grata voz no dejaba adivinar esa larga trayectoria en primera lnea de batalla. A pesar de su frgil estado de salud, acordamos una entrevista que finalmente dur ms de dos horas. Transcurrieron sin apenas darnos cuenta.

Mansar haba vuelto hace poco a Guinea. Y hace solo unos das nos dej, el 6 de octubre. Tena 64 aos y luch hasta el ltimo instante a favor de los humildes de ese continente saqueado. Su regreso es un mensaje para las nuevas generaciones : una vida entera dedicada al combate social vale la pena de ser vivida. Chapeau bas, monsieur !

Les dejamos con esta entrevista publicada a modo de homenaje. En ella, Mansar rompe en mil pedazos el relato de la historia nacional basada en la obra de unos pocos individuos, restituye la verdadera historia de las Independencias africanas y seala sin tapujos a los responsables de este mortfero engranaje capitalista.Guinea obtuvo su independencia el 2 de octubre de 1958. Fue el primer pas del imperio colonial francs en decir No y en obtener la independencia en un referndum. Aquel No del 28 de septiembre fue percibido por De Gaulle y todo Occidente como un desaire. Mi pas tuvo que pagar un alto precio por haber tomado esa opcin, por haber dicho que

Qu importancia tiene Guinea en la regin? Guinea es el tercer productor ms grande de bauxita despus de Australia, pero es la reserva ms grande del mundo. Y ademas son reservas de calidad. Tenemos el mejor hierro, con depsitos extraordinarios. Tenemos uranio, oro, diamantes, grandes extensiones de tierra cultivable, nuestras aguas son de abundante pescaSe dice que Guinea es la Torre del Agua de frica, porque todos los grandes ros de frica Occidental tienen su origen en Guinea. Tenemos el ro Senegal, el ro Nger y el ro Gambia, que nacen en Guinea. Es como si hablsemos de la importancia del Nilo para Egipto.





Guinea estaba en el buen camino hacia el desarrollo. Qu pas entonces?

Lo que pas es que Francia retir a todos sus profesores, destruy toda la documentacin de la administracin colonial, incluidas nuestras partidas de nacimiento que fueron quemadas. No nos dejaron nada. Quienes vinieron a sustituirlos para ensearnos en Guinea fueron profesores rusos, blgaros, haitianos y de Dahomey -en aquel entonces ya llamados benineses-. As que yo fui educado por profesores rusos a lo largo de mi ciclo, hasta que me gradu de la universidad. Nuestro primer presidente, Skou Tour vena del sindicato que hizo independiente al pas. Tambin fue un profundo panafricanista.



En aquel contexto de ola de Independencias, qu relaciones hubo entre los diferentes movimientos de liberacin en frica Occidental?



La empresa en la que yo trabajaba, la SBK (Socit de Bauxite de Kindia), fue creada especialmente para reembolsar a los rusos las armas que los rusos y otros pases del bloque sovitico nos enviaban para destinarlas a los distintos movimientos de liberacin nacional.



Nuestra primera contribucin fue para el FLN en Argelia. Las armas que llegaban a Guinea pasaban por Bamako y luego por el desierto para finalmente entregarlas a Boumdienne.



Luego hubo el movimiento de liberacin de los pases de habla portuguesa, con Guinea Bissau muy cerca nuestro. Fueron nuestras propias tropas las que lucharon all.

Qu tipo de cooperacin hubo?



Fue Guinea la que proporcion la ayuda a Guinea Bissau. Las armas fueron compradas al bloque sovitico, desembarcadas en el puerto de Conakry, y luego transportadas por carretera. El PAIGC, que haba sido formado por Amilcar Cabral, tena su sede en Guinea. Los combatientes del PAIGC fueron entrenados en Guinea por el ejrcito guineano y profesores cubanos, porque en los aos sesenta exista una cooperacin militar y sanitaria entre Guinea y Cuba. La primera intervencin combinada de ambos fue en el Congo, donde se encontraban tropas guineanas y cubanas. El Che Guevara haba ido al Congo para ayudar al movimiento lumumbista en abril de 1965. Pero era demasiado tarde. Aquel fracaso explica todava hoy la actual desestabilizacin del Congo.



Los combatientes del PAIGC no slo se entrenaban en Conakry, sino que tambin se les daba alojamiento. Amlcar Cabral, Nino Vieira y todo el Estado Mayor estaban all. Y nuestras tropas tambin se disfrazaban de combatientes del PAIGC para luchar a su lado.



En aquel desigual equilibrio de poder con las potencias coloniales, la unidad panafricana era necesaria

S, los portugueses atacaron primero a Guinea y luego asesinaron a Cabral el 20 de enero de 1973. El 22 de noviembre de 1970 llegaron unos barcos a Guinea que desembarcaron a mercenarios para dar un golpe de estado, pero fracas. Todo el pueblo particip en su derrota porque todo el mundo estaba obligado a tener una formacin de miliciano. Al graduarse de la universidad, todos habamos cumplido un ao de entrenamiento militar. Nos unamos a la empresa, pero en caso de que se nos necesitara, si se declaraba una guerra tenamos que estar preparados.

Afortunadamente, la guerra nunca ocurri. Hubo ataques, como la incursin de mercenarios de Sierra Leona que vinieron a atacarnos en el ao 2000. Pero slo nos llev un mes, los echamos!

Luego tuvimos Angola. El primer presidente angoleo fue Agustinho Neto. Era muy popular, hizo su entrenamiento militar en Guinea. Las armas tambin se transportaron de la misma manera de Guinea a Angola.

Cmo se explica esta importante acogida a los lderes panafricanos en Guinea?

Recordemos el golpe de Estado contra el Presidente de Ghana, Kwame Nkrumah. Cuando se produjo aquel golpe, en Guinea le dimos la bienvenida a Nkrumah. Incluso fue designado copresidente de Guinea! Desde la Independencia, Guinea ha sido un pas que realmente ha deseado esta unidad. Primero empezamos reuniendo a Guinea, Mal y Ghana. Pero no funcion en Mal, debido al golpe contra Modibo Keita. Luego la unidad tambin se vio impedida por la destitucin de Nkrumah. De hecho, Guinea es el nico de los tres pases que pudo asumir la tarea panafricana.

El lder sudafricano del Congreso Nacional Africano (ANC) Thabo Mbeki, as como el Presidente Nelson Mandela, completaron su formacin en nuestro pas. El primer pasaporte de Mandela fue guineano! Fue gracias a sus pasaportes diplomticos guineanos como todos estos lderes que mencion pudieron viajar, ya fuese desde Angola, Zambia, Zimbabwe como Robert Mugabe o Mozambique como su primer presidente Samora Machel de 1975 a 1986. Machel llev a su pas a la independencia tras una guerra de liberacin contra los portugueses. Despus de su muerte, su esposa Graa Machel se convirti en la Primera Dama de Sudfrica en la segunda boda con Nelson Mandela en 1998.

Todos estos pases recibieron ayuda del Gobierno guineano a travs de las empresas mineras de bauxita. Envibamos nuestra bauxita a travs de barcos rusos a Ucrania. Haba una fbrica que fue construida especialmente para nuestra bauxita. La empresa Nikolaev fue la base sobre la que se fund el grupo Russal de hoy. Es un gran grupo minero, pero durante el perodo del imperio sovitico, Nikolaev perteneca al Estado. Nikolaev fue construida especialmente para transformar la bauxita en almina y pagar la deuda al bloque sovitico: las armas, los maestros, los mdicos que nos enviaron, as como la infraestructura que estbamos construyendo.

Aquellos esfuerzos de unidad panafricana fueron sometidos a una contencin por parte de las potencias coloniales. Es difcil imaginar que Guinea, el corazn de la resistencia, pudiera salvarse de la tormenta. Cmo procedieron?

Como deca, Guinea ha hecho una contribucin significativa a la liberacin de los dems pases de frica Occidental. Por eso ha sido vctima de muchos golpes de Estado. En algunos escritos, podemos leer que Skou Tour fue un dictador, un hombre sanguinario, que mat a ste y a aquel Como siempre, es muy fcil distorsionar la realidad por quien tiene el poder de la comunicacin.

Veamos cmo era la Franafrique bajo De Gaulle, con los negocios de la red Foccart. Ellos mismos han reconocido todos los golpes de Estado que organizaron en Guinea. Admitieron estar detrs de tantos intentos de golpepero no lo lograron. Nunca. Hasta la muerte natural del Presidente Skou Tour, ningn golpe de Estado tuvo xito porque su pueblo estaba con l!

Cmo se implic en el sindicato?

En aquella poca todo el mundo estaba organizado. Cuando un joven terminaba sus estudios, no tena que buscarle tres pies al gato, sino que sencillamente empezaba a trabajar. Automticamente y cualquiera que fuera su nivel. Se poda escoger entre tres empresas. Cuando me gradu de la universidad eleg SBK. Me dije: Bueno, si esta empresa est pagando nuestra deuda, prefiero trabajar all en vez de en CBG, que est al servicio de los imperialistas americanos de Alcan (Alcoa y Ro Tinto). Tom mi propia decisin.

El sindicato desempe un papel muy importante, al menos para m, en la sensibilizacin de la poblacin del frica negra. Fue el primero en empezar a explicar las injusticias que estbamos sufriendo. Occidente nunca ha reconocido el genocidio negro! Uno apenas puede imaginar lo que es el trfico triangular entre frica y Europa. Slo Amrica, la trata de esclavos, representa a ms de 200 millones de muertos. En Nantes hay un memorial con todos los nombres de los capitanes de los barcos que participaron en aquel comercio de esclavos. Se sola meter a los negros en barcos en frica..Y a partir de all, eran repartidos y vendidos como animales salvajes. Se separaban las mujeres

Slo con ese sistema, 200 millones de personas murieron. No es eso un genocidio? Y eso sin hablar de los negros que murieron en Amrica! Sin mencionar a los que murieron en las redadas! Y cuntos africanos murieron slo por la cosecha del caucho, por las empresas Michelin? Acaso la colonizacin no es un genocidio?

Si Europa se ha desarrollado, es gracias a las riquezas de frica. Hoy se nos dice que somos inmigrantes. Los colonialistas vinieron y nos impusieron su ley. Se han llevado la riqueza de nuestro continente. Para ellos no hace falta visado, nos siguen saqueando!

Dice que tambin estaban presentes empresas de pases imperialistas para explotar los recursos de Guinea. Puede profundizar en eso?

S, en la poca de Skou Tour exista la CBG, la Compagnie de Bauxite de Guine, de la que el 45% perteneca al Estado guineano y el 55% al grupo Alcan. Estaba Pechiney, un grupo francs que estaba en Fria. Es la primera planta de almina en frica, construida por los franceses. Despus de la muerte de Skou Tour, en la poca de Lassana Cont, la vendieron a los estadounidenses. Hoy en da, esa fbrica pertenece al grupo Russal.

Comparemos el precio de la bauxita, por ejemplo, con el precio del aluminio, que es el elemento final de la bauxitaEs con el aluminio que hacemos latas, frascos, etc. Pues cuando se compara el precio de una tonelada de aluminio y una tonelada de bauxita, es la diferencia entre un riachuelo y un ocano! Lo mximo que le van a dar es quizs 28 o 30$ por una tonelada de bauxita. Mientras que el aluminio llega hasta 2.000 o 3.000$ por tonelada.

En los aos sesenta, algunos grupos de pases del Sur se unieron para defender sus derechos econmicos, su soberana en lo relativo al precio de las materias primas

S, el caso de la bauxita en Guinea es un ejemplo de ello. En la poca de la Primera Repblica era un guineano quien ocupaba ese cargo. Pero todo se detuvo tras la muerte del Presidente. Queran seguir el ejemplo de la OPEP (Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo), hacer lo mismo para regular el precio de la bauxita. Pero las multinacionales mineras son muy poderosas y no fue posible. Hoy en da, esas multinacionales son Alcan (Alcoa y Rio Tinto), Vale, Russal, los chinosVienen y toman el control de las concesiones. No hay diferencia entre ellas, sino que se copian unas a otras.

Cmo funciona eso de las concesiones?



Para atraer a las multinacionales a su pas, un pas se ve obligado a hacer muchas concesiones. Por ejemplo, pongamos que un pas ofrece una concesin de 20 mil dlares y la multinacional le contesta es demasiado, no puedo pagar ms de 10 mil. Entonces el gobierno dice: Quieres que te exima de los impuestos portuarios durante diez aos? No pagars impuestos sobre la renta. Tus expatriados no contribuirn a la seguridad social Bueno, pues eso son muchos impuestos! Mientras tanto la multinacional utiliza las vas de comunicacin, los ros, contamina con sus diversos productos! Las personas y las comunidades se ven privadas de las tierras que ocuparon desde sus antepasados. Y como compensacin, no se les da ninguna otra herramienta de trabajo.



Pongamos que dos pases tienen el mismo mineral, por ejemplo. Pues bien, un pas considera que debe dar todas esas facilidades para atraer a una multinacional, porque al pas vecino tambin le gustara que viniera. Todo el mundo quiere que venga. De modo que la multinacional decide segn quin tiene el mejor mineral y las mejores ventajas que le ofrecen. As que frica est luchando contra s misma!



Cmo se puede escapar de este crculo vicioso?



El informe del ex presidente sudafricano Thabo Mbeki sobre los flujos financieros ilcitos muestra que las exenciones que los pases concedieron a las empresas mineras multinacionales en concepto de los diversos impuestos superaron en 10 veces la ayuda bilateral proporcionada por los pases occidentales.



En lugar de proporcionarnos esta ayuda, nuestros distintos pases podran acordar un nico cdigo minero idntico, imponiendo los mismos requisitos a las multinacionales. En tal caso, dejara de haber competencia entre los pases africanos.

Hoy en da pases como Estados Unidos o Francia estn muy presentes en frica. Por ejemplo, con programas de cooperacin en la lucha contra la corrupcin. Son esos sus verdaderos objetivos?

Menos mal que el ridculo no mata!. En lugar de enviar a ONGs que nos ayuden a recuperar nuestros fondos a travs de los parasos fiscales mineros! Nueva Jersey es un paraso fiscal minero. Toronto, en Canad, es un centro neurlgico! Las bolsas de Inglaterra y Singapur tambin son centros de operaciones!



En Europa han sacado todo un arsenal para luchar contra estos parasos fiscales desde el punto de vista financiero. Pero nunca se habla de los parasos fiscales mineros. Qu estn haciendo las compaas mineras? Todas estn recuperando su dinero en los lugares que acabo de mencionar. Hasta las empresas chinas estn cotizando en Nueva Jersey. Todo lo que roban, lo llevan all para lavarlo, para que sea dinero limpio. Ni siquiera sabemos qu cantidad de tonelaje real de los minerales se extraen en nuestros pases!





Si miras el mapa de Guinea, puedes localizar Bok, al lado del puerto y de Guinea Bissau. La frontera cerca de Bok era precisamente donde se localizaron los principales lugares de batalla durante la lucha contra el ejrcito portugus Toda esa zona de Bok es muy rica en bauxita. Pues hoy en da, hay ms de cincuenta multinacionales de todas las nacionalidades en esa pequea zona de Bok-Boffa. Ya sean multinacionales chinas, australianas, rusas, americanas todo el mundo corre a ese lugar! Imagina la presin que existe en mi pas! Y si uno observa la poblacin, es muy pobre! As que cuando oigo hablar de ONGs Por qu no investigan a dnde van las riquezas?

Fuente: https://alexanfruns.wordpress.com/2019/11/24/si-europa-se-ha-desarrollado-ha-sido-gracias-a-las-riquezas-de-africa/