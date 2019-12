Argelia

Detenciones masivas ante la campaa electoral

Viento Sur

[A poco ms de una semana de la celebracin de las elecciones presidenciales el prximo 12 de diciembre, el movimiento popular argelino, el hirak, ha vuelto a demostrar su fuerza. Centenares de miles de personas salieron a la calle en el 41 viernes de movilizacin desde el 22 de febrero. Han seguido demandando una nueva Argelia y que se vaya la banda. En particular, como desde que se convocaron, han dirigido sus dardos contra las prximas elecciones presidenciales en las que son candidatos dos ex primeros ministros (Ali Benflis y Abdelmadjid Tebboun), dos exministros de Buteflika (Azzedine Mihoubi y Abdelkader Bengrina) y un quinto candidato, Abdelaziz Belad, que siempre apoy al expresidente. Como deca una pancarta, estas elecciones no son para salvar nuestra querida Argelia, sino para salvar al resto de la banda.

El rgimen ha optado por aumentar la represin y, por otra parte, intentar movilizar a su gente. Ha sido capaz de lo primero, aunque sin lograr -ni de lejos- frenar al movimiento. Pero no de lo segundo. Los mtines de los candidatos, que renen a un escaso pblico protegido por abundante polica, han sido boicoteados sistemticamente por el hirak, con acciones de protesta, concentraciones nocturnas e iniciativas de apoyo a la gente detenida. Son incontables las movilizaciones de todo tipo que se vienen produciendo en Argelia para denunciar la celebracin de unas elecciones que ya se califican como de la vergenza. La convocatoria de la central sindical UGTA de una manifestacin para, supuestamente, protestar por la resolucin del Parlamento de la UE sobre Argelia, fue transformada en una manifestacin de apoyo a las elecciones presidenciales y, sobre todo, en la manifestacin de los satlites tradicionales del rgimen argelino que han tenido que interrumpir su forzosa retirada anticipada, acompaados por apenas unos centenares de trabajadores y trabajadoras. El rgimen tiene la piel muy fina cuando alguien es crtico, sin pasarse, con l pero no le parecen injerencias los apoyos de China o del Ministro del Interior espaolFernando Grande-Marlaska, o de las multinacionales a las que quiere vender el pas.

Lo que se discute en los medios progresistas argelinos no es sobre el 12/12 sino sobre el da siguiente, el 13 de diciembre. Si las elecciones se llegan a celebrar, quien resulte elegido tendr una legitimidad poltica cercana a cero. Y tendr enfrente a un hirak que no se va a detener. ndt]

La evolucin de la campaa actual para las presidenciales argelinas del 12 de diciembre que comenz oficialmente el domingo pasado suscita inquietud entre las amplias masas populares en cuanto a la intencin del poder de imponer estas elecciones rechazadas recurriendo a la fuerza y a detenciones a gran escala, inditas desde febrero. Solo en los cinco primeros das del comienzo de la campaa electoral, hemos contabilizado 288 detenciones, de ellas la gran mayora entre la gente joven, lo que plantea a las y los blogueros y lderes de las redes sociales la siguiente pregunta: se trata de una campaa electoral o de una campaa de detenciones?.

Entre las condenas dictadas tras la controversia que ha acompaado a las sentencias de la semana pasada por el tribunal de Sidi Mohamed en Argel contra la gente presa del Hirak acusada de atacar a la unidad nacional por haber enarbolado una bandera diferente a la bandera nacional, hubo: condena de crcel a un ao (con seis meses de condicional) contra 22 de las personas acusadas, y una condena de crcel de seis meses para otras 6. Es contradictorio con las sentencias de otros tribunales e incluso con el tribunal de Bab El Oued situado en la provincia de Argel.

La insistencia del rgimen galvaniza an ms la determinacin de las masas populares

El tribunal de primera instancia de Tlemcen, dict sentencia el lunes [25 nov.] en el proceso de los jvenes detenidos el domingo en una manifestacin pacfica contra las presidenciales del 12 de diciembre, condenndoles por tumulto y poner trabas a la campaa electoral. Cuatro de las personas acusadas, lo han sido condenados a 18 meses de prisin, las otras 14 a dos meses con condicional. Segn M. Taher Rig, han sido juzgados por concentracin y obstruccin a la campaa electoral. Entre las personas condenadas, de entre 25 y 31 aos, figura un estudiante de doctorado de la facultad de ciencias de la Universidad de Tlemcen que prepara su tesis de fin de carrera en ciencias fsicas. Tambin han conocido detenciones masivas de gente que se opone a las elecciones otras wilayas (provincias), en particular en la ciudad de Tichy, en Bejaia, despus de que las fuerzas de seguridad reprimieran la concentracin popular contra las elecciones utilizando pelotas de oma resultando tres personas heridas entre las manifestantes. M. Larbi Slimani en Oued Souf tambin fue condenado a dos aos de prisin por haberse manifestado contra la campaa de Benflis (candidato presidencial) en Oued Souf. Brahim Lalami, de Bordj Bou Arreridj, ha sido puesto en detencin provisional acusado de haber insultado a una institucin. Otras seis personas estn bajo control judicial, es decir, en libertad pendientes de la investigacin, con la acusacin de haber perturbado las elecciones presidenciales.

La polica reacciona violentamente contra las manifestaciones nocturnas en Argel

Las manifestaciones nocturnas convocadas por numerosos blogueros, militantes y artistas de las redes sociales tuvieron lugar el mircoles por la noche en al menos seis provincias, entre ellas Bejaia, Argel y Orn, con el objetivo de intensificar y responder a la intencin del poder actual de imponer las elecciones a cualquier precio, tal y como muestra la brutal intervencin policial en Argel, haciendo uso de la fuerza contra las y los manifestantes, para detener la marcha.

Se trata del primer acontecimiento nocturno organizado en Argelia para expresar el rechazo a las elecciones en el marco del movimiento del Hirak que ha conocido una represin brutal. La polica utiliz gases lacrimgenos y pistolas paralizantes, una herramienta represiva prohibida en muchos pases. Y ha impuesto un estrecho cordn de seguridad en Bab el Oued a fin de impedir que las y los manifestantes acudan a la Plaza de Correos en la que hubo varias detenciones. La reanudacin de detenciones arbitrarias y masivas de grupos de militantes y de actores de la sociedad civil muestra claramente que los derechos y las libertades democrticas en Argelia estn hoy ms amenazadas que nunca.

Es la razn por la que me gustara insistir en el hecho de que a pesar de lo que ha ocurrido, a pesar del clima de intimidacin y de detenciones en las filas y smbolos del movimiento popular, el pueblo argelino no es un pueblo violento, sino que la ola de detenciones empuja al movimiento popular al radicalismo y al extremismo.

A la luz de los temores a una extensin de las detenciones polticas entre las y los manifestantes y de la insistencia del ejrcito en organizar elecciones presidenciales el 12 de diciembre, debemos intensificar la movilizacin.

Ms que nunca debemos organizar una huelga general para poner fin a las elecciones y hacerlas retroceder. Debemos sumarnos al movimiento por la autoorganizacin en los barrios, los lugares de trabajo y las universidades a fin de hacer de esta revolucin un xito y de crear una ruptura con los vestigios del rgimen de Buteflika y construir la Argelia reivindicada por las masas populares en las calles. Una Argelia libre y democrtica, con justicia social. Todo esto solo se har con la participacin de todos y todas en el movimiento.

Fuente: https://www.pst-algerie.org/une-campagne-darrestations-de-manifestants-dans-le-cadre-de-la-campagne-electorale/

Traduccin: Faustino Eguberri para viento sur