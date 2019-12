La activista saharaui Aminetu Haidar critica la alerta terrorista falsa de Madrid para que no vayan espaoles a Tinduf

La UE debe hacer algo para evitar la guerra en el Sahara

Deia

La activista saharaui Aminetu Haidar, una de las ganadoras este ao del denominado Nobel Alternativo, alerta de que las nuevas generaciones ya no creen en la resistencia pacfica tras dcadas de conflicto y cree que si no hay presin internacional sobre Marruecos, la guerra ser inevitable. Es muy probable, lo lamento mucho, no espero verlo de verdad, de corazn, por eso mando un mensaje de paz. La Unin Europea (UE) tiene que hacer algo para evitar la guerra, para mantener una va democrtica pacfica, afirma. Haidar, que ayer recoga en Estocolmo uno de los premios de la fundacin sueca Right Livelihood Award, defiende que se obligue a Rabat a respetar los derechos humanos, ampliar las competencias de la Misin de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental (Minurso) y frenar el expolio ilegal de los recursos naturales del Sahara. Los jvenes saharauis ya no creen en la resistencia pacfica, estn ejerciendo presiones al Frente Polisario para retomar las armas, lamenta Haidar, que habla de generacin decepcionada, frustrada y reprimida que no ve un futuro y solo la complicidad de la comunidad internacional.

Marruecos y el Polisario firmaron en 1991 un acuerdo de alto el fuego que puso un punto y aparte a la guerra iniciada en 1975 despus de que las tropas marroques ocuparan los territorios de la antigua colonia espaola del Sahara Occidental.

El acuerdo inclua la convocatoria de un referndum de autodeterminacin que no se ha celebrado an, en gran parte por los obstculos que pone Marruecos respecto al censo.

Rabat usa cartas de presin para forzar a Europa a cerrar los ojos hacia una situacin flagrante y grave, entre las que menciona el terrorismo y la inmigracin ilegal, un arma a la que el rgimen marroqu recurri en 2009 para presionar al Gobierno espaol.

La fundadora y presidenta del Colectivo de los Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA), mont entonces una huelga de hambre de ms de un mes en el aeropuerto de la isla de Lanzarote (Espaa) para protestar por su expulsin de El Aain (Sahara Occidental) y la retirada de su pasaporte por Marruecos.

Aunque la activista saharaui seala a Francia como el gran obstculo al proceso de paz por sus lazos con Rabat, cree que Espaa tambin tiene su responsabilidad y cede a las presiones de Marruecos, como considera ocurri la semana pasada.

El Gobierno espaol lanz una alerta, que dijo sostenida en informacin de servicios secretos extranjeros, en la que sugera a los ciudadanos de su pas que no viajaran a los campamentos de refugiados saharauis, ya que segn la misma eran objetivo preferente de los grupos yihadistas que actan en el sur de Argelia. Haidar relaciona esa alerta, que considera falsa, con la visita ese da a Madrid del ministro de Exteriores marroqu, y cree que el objetivo es aterrorizar a los simpatizantes espaoles para que no asistan al congreso del Polisario del da 19 en las zonas liberadas.

Tras dcadas de activismo, que la ha llevado a la crcel, Haidar destaca que la lucha y sacrificios han permitido avances como que se les permita viajar al exterior, negociaciones entre el Polisario y Marruecos y fallos favorables de las cortes europeas, que niegan la soberana de Rabat.

