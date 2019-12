Mali

Neocolonialismo francs en frica

La muerte de 13 soldados franceses en Mal, el 25 de noviembre, ha recordado a quienes lo hubieran olvidado que, aunque las autoridades no mencionen mucho el tema, el ejrcito francs sigue presente en varios pases africanos, en nombre de la lucha antiterrorista. Una ocasin ms de revisar esta presencia militar que a pesar de las pretensiones proclamadas, se inscribe en la larga tradicin de la Franafrique (la relacin neocolonial de Francia con sus antiguas colonias africanas ndt).

Hace hace cuatro aos las fuerzas malienses francesas, africanas, estaban intentando reconquistar el Norte de Mal, y la ciudad de Bamako estaba bajo la amenaza de una ofensiva terrorista de gran amplitud. []. Hoy, en esta reunin debemos tomar la dimensin de lo que se emprendi aqu hace cuatro aos. Los terroristas no controlan ya ningn territorio, la democracia ha retomado su curso, ha habido elecciones: presidenciales, legislativas. Ibrahim Boubacar Keita es el elegido por el pueblo maliense, la economa se recupera y la reconciliacin, con los acuerdos de Argel, est en curso. As se expresaba Franois Hollande el 14 de enero de 2017 en una visita a Mal. Cerca de tres aos ms tarde se plantea la pregunta de porqu las fuerzas francesas han permanecido en Mal si la situacin era tan buena.

El pretexto antiterrorista

Cuando en enero de 2013 Hollande decidi intervenir militarmente en Mal, los motivos invocados parecan particularmente nobles: se trataba de ayudar, a su demanda, a un pas amigo, confrontado al terrorismo islamista. Fueron desplegados 4000 soldados en al marco de la operacin Serval y se cre una base militar en Tessalit. Pero, rpidamente, la operacin que deba ser limitada en el tiempo y en el espacio, se extenda y se transform en operacin Barkhane, en la que quedaban implicados Burkina Faso, Mauritania, Nger y Chad. Efectivamente, la actividad militar francesa no ha logrado en absoluto desmantelar las redes yihadistas que causan estragos en el norte de Mal, y las ha desperdigado por los pases vecinos, es decir, por una gran parte del Sahel.

Ahora bien, no se puede dejar de subrayar que el Sahel abriga grandes reservas petroleras, yacimientos de uranio y de oro, as como de gas, coltn, cobre, granates, manganeso y litio, minerales magnticos y tierras raras (17 elementos qumicos indispensables en nuevas tecnologas como las LED o las elicas)[1]. Con el pretexto de la intervencin antiterrorista y por tanto del bienestar de la poblacin, las operaciones Serval y Barkhane se inscriben en realidad en la tradicin de la Franafrique: ir en apoyo de los regmenes amigos, aunque stos sean corruptos, autocrticos, lleven a cabo polticas antisociales y se apaan muy bien con los grupos terroristas cuando estos ltimos pueden jugar un papel de apoyo externo a un aparato de Estado dbil, todo ello para mantener o extender zonas de influencia econmica.

Las tropas francesas no tienen nada que hacer en Mali

El antiterrorismo y las posturas marciales no son sino un pretexto. Como sealaba el investigador Yvan Guichaoua en 2017, la yihad no prospera por casualidad, contrariamente al retrato perezoso que hace de ella Franois Hollande. Emerge en espacios en los que ninguna forma de gobierno legtimo prevalece. Y esos espacios abundan en Mal, cuyas autoridades han hecho de la instrumentalizacin de las milicias un modo privilegiado de gobernanza del norte del pas desde hace muchos aos[2]. Se comprende entonces por qu desde hace varios aos las manifestaciones contra la presencia francesa se desarrollan en Mal y en los pases fronterizos[3].

As, si bieno hay que minimizar la amenaza que representan ciertos grupos yihadistas en el Sahel, es indispensable combatir las mentiras de las autoridades francesas: la presencia francesa no aporta ms estabilidad, paz o democracia, sino que ocurre incluso exactamente lo contrario. Cuando hay quienes demandan un debate en el Parlamento sobre el sentido de esta presencia militar, hay que repetir que las tropas francesas no tienen nada que hacer en Mal y en los pases de su entorno, donde no hacen sino llevar la guerra y ms miseria an, con el nico inters de la diplomacia y las multinacionales francesas.

