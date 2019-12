Habla usted de antisemitismo?

O es un galimatas?

...Stuart Littlewood en Gran Bretaa el da de las elecciones

[Actualizacin del editor: la encuesta de BBC/Sky/ITV sugiri que el partido conservador ganara 368 escaos, 42 por encima de los 326 necesarios para una mayora absoluta en la Cmara de los Comunes]

- Publicado por primera vez el 12 de diciembre de 2019.

Es da de votacin en el Reino Unido. Hasta el ltimo suspiro, el llamado antisemitismo se ha utilizado como arma letal en esta campaa electoral general. Personas ignorantes y crdulas, con el apoyo de los medios de comunicacin dainos, lo han desplegado indiscriminadamente para echar a Jeremy Corbyn y su Partido Laborista y eliminar a varios candidatos de las listas.

He visto periodistas de televisin agresivos exigiendo saber si su presa "tiene un problema con los judos". Entonces, cmo lidiara con una avalancha de medios e incluso insultos de partidos, suponiendo que no es culpable de los cargos?

Tiene usted un problema con los judos?

De qu judos ests hablando?

Eh, judos en general

No.

Algunos judos en particular?

S.

Oh. Cules entonces?

Judos israeles.

Por qu?

No sabe lo que est pasando all?

Umm...

Vaya a hacer su tarea. Estoy ocupado.

Su partido lo acusa de hacer comentarios antisemitas. Qu dice a eso?

Qu comentarios antisemitas?

Dicen que critic al Estado de Israel...

No lo hara usted si supiera lo que est pasando all?

Qu quiere decir?

Haga su tarea. Estoy demasiado ocupado para darle una leccin de historia.

Su lder ha dicho repetidamente que no se tolera el antisemitismo. Sin embargo hizo comentarios antisemitas sobre otro miembro del partido.

Es l o ella semita?

Eh, judo de todos modos. Eso lo convierte en semita.

No necesariamente. Muy pocos judos son semitas, segn la investigacin del ADN. Por otro lado, la mayora de los palestinos lo son. Est diciendo que mis comentarios fueron dirigidos a alguien que pens que era palestino? Pues esa sera una gran historia.

La definicin de IHRA [Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto] es lo que debemos seguir... bla, bla, bla...

La definicin de IHRA no se sostiene.

Por qu dice eso?

Lea el Artculo 19 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y el Artculo 10 de la propia Ley de Derechos Humanos de 1998 del Reino Unido. Puedo expresar mis puntos de vista, usted tambin puede hacerlo, incluso si molestamos a alguien, siempre y cuando no generemos odio o incitemos a la violencia.

Pero si criticas a Israel provocas odio hacia los judos.

No, el comportamiento criminal de Israel hacia nuestros amigos palestinos, cristianos y musulmanes, es lo que despierta el odio hacia los judos. Los israeles ms inteligentes lo admiten.

Pero la definicin de IHRA es universalmente aceptada...

No, no lo es. Es muy criticado. Le sugiero que lea lo que dicen las principales opiniones legales como de Hugh Tomlinson QC, Sir Stephen Sedley y Geoffrey Robertson QC.

Entonces dnde entra el antisemitismo?

En realidad no lo hace. Y aqu est la irona. La investigacin del ADN, por ejemplo realizada por la Universidad Johns Hopkins y publicada por Oxford University Press, encontr que solo una pequea proporcin de judos son semitas. Muy pocos tienen vnculos ancestrales con Tierra Santa, mientras que la mayora de los rabes indgenas, especialmente los palestinos, son semitas.

Se han refutado esos hallazgos? Si no, los verdaderos antisemitas pareceran ser los judos israeles no semitas con su odio y opresin hacia los palestinos, incluidas las comunidades cristianas. Si le indigna el antisemitismo, por qu no ir tras ellos?

Qu pasa con la comunidad juda en el Reino Unido? Se nos dice que tienen miedo y piensan irse.

Los judos que conozco se han integrado y prosperado aqu. Les encanta y no querran estar en ningn otro lado.

Est diciendo que no tienen miedo?

Hay un ruidoso sionismo radical que apoya al rgimen israel y dice hablar por los judos britnicos. Amenazando con una reaccin violenta, ponen nerviosa a la comunidad juda. Afortunadamente, un nmero cada vez mayor de judos se opone a Israel y sus polticas brutales y hace una campaa activa por liberara Palestina de la ocupacin militar de Israel. Esto es admirable, pero significa que los abanderados incondicionales de Israel se estn poniendo cada vez ms histricos.

El Partido Laborista est bajo investigacin por racismo antijudo. No es impactante? Qu dice de eso?

La Comisin de Igualdad y Derechos Humanos est investigando para ver si el Partido ha cometido algn acto ilegal o no ha manejado las quejas de manera adecuada y efectiva. Dice que puede tener en cuenta la definicin de trabajo de IHRA de antisemitismo y los ejemplos asociados "aunque reconoce que es una definicin no vinculante legalmente".

Entonces se ve mal para el Partido Laborista.

Ciertamente el partido tiene algo que explicar, especialmente el tiempo excesivo que lleva investigar y organizar audiencias y su poltica de suspender al acusado antes de verificar la verdad de las acusaciones. Debe hacerlo mejor. Pero sospecho que el pblico en general se est aburriendo con el tema. Y yo tambin.

