Las armas israeles se dirigen hacia el este sin preocuparse por los derechos humanos

No conocemos todos los pases a los que la industria secreta de armas de Israel est apuntando sus ventas futuras. Lo que s sabemos es que los pueblos de Myanmar, Cachemira, Armenia, Azerbaiyn, Palestina y otros pagarn el precio.

Durante un viaje en un pequeo autobs por el campo camboyano, un gua turstico vietnamita me pregunt de dnde era. Cuando respond que de Israel sonri y dijo que Israel es un pas fuerte y que la relacin con Vietnam estaba creciendo. Result que esta "relacin" a la que se refera tena que ver con el entrenamiento policial y militar.

Viajando por el mundo estoy acostumbrado a que las personas describan sus experiencias con otros israeles, reaccionen a nuestra poltica y la ocupacin o hagan comentarios sobre la "Tierra Santa". Es por eso que la reaccin del gua turstico fue tan intrigante, por qu el entrenamiento militar de Israel es lo primero que se le pasa por la cabeza a alguien que vive en la otra parte del mundo, aunque no tenga nada que ver con el sistema militar?

Durante la ltima dcada, la creciente industria de armas de Israel ha cambiado cada vez ms su enfoque del oeste, con Europa y las Amricas como sus principales clientes, hacia el este, con India que ahora es el mayor importador de armas israeles del mundo. La Direccin de Cooperacin Internacional de Defensa del Ministerio de Defensa de Israel (SIBAT) public la semana pasada un nuevo plan para expandir sus exportaciones globales. Adems de aumentar el alcance y las ventas de las pequeas compaas militares, SIBAT se centrar en seis pases, Estados Unidos, Finlandia, India y tres pases no identificados en Asia, como objetivos para las exportaciones de armas.

Tradicionalmente, las exportaciones de armas de Israel han disfrutado de posiciones ventajosas en el mercado mundial debido a tres factores. En primer lugar, las armas y tcticas israeles se consideran productos "probados en batalla", es decir, se prueban constantemente en los palestinos en los territorios ocupados. En segundo lugar, carecen de condiciones de derechos humanos o restricciones en la venta de armas, como lo expres el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, despus de instruir a sus militares a comprar armas de Israel solamente, "si compramos [de los EE.UU. y otros pases] hay limitaciones".

En tercer lugar, las exportaciones dependen de una relacin muy estrecha entre el sistema poltico israel, el establecimiento militar y el complejo industrial militar. Como el director de SIBAT Yair Kulas dej claro al peridico comercial israel Globes: Hemos aprendido que hay pases con los que, si el Ministerio de Defensa no toma un papel activo, no habr acuerdos con empresas israeles. Estamos apuntando a estos pases, entre otros. Cuando no estamos all, los acuerdos se canalizan a empresas estadounidenses o francesas".

Estos tres factores hacen que Asia sea muy atractiva para los exportadores de armas israeles mientras buscan nuevos mercados para vender armas destinadas al "control de multitudes" y la "guerra urbana" a gran escala, con poco o ningn respeto por los derechos humanos. Estos son los mismos pases que probablemente estn comprando armas a Israel para formar una alianza estratgica, internacional y de derecha. Entonces la pregunta es, quines son los tres compradores asiticos sin nombre de SIBAT?

De vigilancia a crmenes de guerra

India ya es nombrada por SIBAT como una de las prioridades estratgicas de Israel. Desde su eleccin en 2014, el primer ministro Narendra Modi, que tiene una fuerte relacin personal con el primer ministro israel Benjamin Netanyahu, ha alcanzado el mximo en las importaciones de armas de la India y particularmente de Israel. En 2017, las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI) obtuvieron contratos en India por un total de casi 2.000 millones de dlares, lo que lo convierte en el acuerdo ms grande firmado por la industria de armas israel. La relacin se fortalece an ms con la fabricacin de armas israeles en la India y con la India supuestamente utilizando software espa israel para vigilar a sus propios ciudadanos. Eso deja varias opciones para los tres pases "sin nombre".

Los lazos polticos y econmicos de Israel con Filipinas tambin han estado creciendo, con una visita muy publicitada de Duterte a Israel en septiembre de 2018. De 2014 a 2018, Israel fue el cuarto mayor exportador de armas a Filipinas por un valor de 52 millones de dlares en ventas durante esos cinco aos. Estas cifras han aumentado rpidamente: solo en 2019, Israel vender al menos 174 millones de dlares en armas a Filipinas, incluidos los portadores de morteros y aviones no tripulados, convirtiendo as a Israel en el mayor exportador de armas a ese pas. Curiosamente, Israel public inicialmente un acuerdo de venta de drones por 153 millones de dlares como una venta a Filipinas, pero unos das ms tarde cambi el destinatario a un "pas del sudeste asitico". Otros acuerdos firmados este ao con pases no identificados de "sudeste asitico" y "pacfico asitico" han valido la suma de ms de 200 millones de dlares.

Tailandia ha resurgido recientemente como un cliente importante de la industria armamentista israel. Segn el Registro de Armas Convencionales de la ONU, de 2017 a 2018, las ventas israeles al pas se duplicaron de 9 a 18 millones de dlares. Sin embargo, los acuerdos reales no declarados firmados entre los pases fueron mucho ms altos. En 2018, Israel vendi cuatro drones Hermes 450 por 28 millones de dlares a Tailandia, convirtindose en el segundo pas en Asia (despus de Singapur) en adquirir los drones. En 2019 se complet otra venta, lo que sugiere que otras transacciones no reportadas tambin pueden haber tenido lugar.

La relacin de Singapur con el ejrcito israel se remonta a 1965, cuando se enviaron seis oficiales israeles para ayudar a establecer el Ejrcito de Singapur, incluso realizando su primer curso de oficiales y consultora sobre su estructura militar. Desde entonces, Israel y Singapur han firmado docenas de acuerdos por valor de cientos de millones de dlares. En los ltimos cinco aos, los dos pases solo han reportado ventas de armas por un valor de 61 millones de dlares, aunque la cifra es probablemente mucho mayor. Solo este ao, el ejrcito de Singapur hizo pblica accidentalmente (y elimin rpidamente) una imagen de sus drones Heron 1 de fabricacin israel, as como los drones Hermes 450 y Spider.

La relacin de Myanmar con el ejrcito israel es mucho menor, pero aun as significativa. Un informe de la ONU de agosto de 2019 acus a 15 empresas de siete pases, incluido Israel, de vender desde 2016 hardware militar a una divisin del ejrcito de Myanmar conocida como la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales Tatmadaw durante su brutal campaa contra la minora rohingya que expuls a ms de 700.000 rohingyas a la vecina Bangladesh. El ejrcito ha sido ampliamente acusado de cometer crmenes contra la humanidad en el estado norteo de Rakhine.

En septiembre de 2015, durante una visita del general mayor de Myanmar Min Aung Hlaing, Israel anunci que estara vendiendo a ese pas las patrulleras Super Dvora III. Segn los informes de la armada de Myanmar, los barcos fueron entregados en abril de 2017. En octubre de 2016, una compaa de entrenamiento y equipamiento militar y policial israel, conocida como TAR Ideal Concepts, public fotografas en su sitio web de su personal que capacita al Equipo de Operaciones Especiales Tatmadaw. Las crticas generalizadas a las ventas de armas israeles a Myanmar podran significar que las exportaciones de armas se detendrn, pero el hecho de que Israel, a sabiendas, vendi armas al rgimen, dice, en primer lugar, mucho sobre su falta de consideracin de los derechos humanos.

Cero transparencia

Kazajstn y Azerbaiyn tambin deben considerarse entre los posibles pases "sin nombre" de Asia. Los lazos de Kazajstn con Israel son nuevos y es probable que crezcan luego de un reciente acuerdo para no solo comprar drones israeles, sino tambin para comenzar a fabricarlos en Kazajstn. Esto refleja un cambio general en la estrategia de venta de armas israel, por el cual la fabricacin se mueve cada vez ms en el extranjero como parte de los esfuerzos de Israel para asegurar la cooperacin militar a largo plazo con varios pases.

En lo que respecta a Azerbaiyn, Israel ha sido el segundo mayor exportador de armas al pas (despus de Rusia) en los ltimos cinco aos con ventas de 789 millones de dlares. Estas armas, que ignoran el embargo de armas de la UE al pas desde 1991, y la poltica de facto de los Estados Unidos de no venderle armas, se usan tanto en el conflicto entre Azerbaiyn y Armenia como para la represin dentro del pas. En 2016, Netanyahu visit Azerbaiyn y anunci que los acuerdos militares entre los dos pases haban alcanzado los 5.000 millones de dlares. Estos incluyen drones que fueron utilizados para bombardear Armenia.

En 2014, el entonces ministro de Defensa de Israel Moshe Ya'alon visit Azerbaiyn despus de la guerra en Gaza. All "mostr" la letal tecnologa militar de Israel contra los palestinos. El presidente de Azerbaiyn, Ilham Aliyev, dijo despus de la visita: Hemos vencido a los armenios en poltica, los hemos vencido en economa y ahora los venceremos en el campo de batalla, destruiremos sus pueblos y ciudades y recuperaremos nuestra tierra. Tenemos las armas ms avanzadas del mundo. Muchas de esas armas son israeles.

Con la industria de armas israel operando bajo una ausencia casi total de transparencia, es posible que nunca sepamos exactamente a qu pases planea Israel apuntar para futuras ventas. Sin embargo, lo que s sabemos con certeza es que las ventas de armas de Israel se estn expandiendo rpidamente en el este, que esas ventas de armas ignoran por completo todas las cuestiones de derechos humanos y que los pueblos de Myanmar, Cachemira, Armenia, Azerbaiyn, Pattani, Palestina y muchos otros sern los que pagarn el precio.

Sahar Vardi es una activista antimilitarista israel y una de las fundadoras de Hamushim, un proyecto que desafa la industria militar y el comercio de armas de Israel.

Fuente: https://www.972mag.com/israel-arms-exports-asia/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin.org como fuente de la traduccin.