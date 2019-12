Acampada de refugiados en el desierto de Nger para protestar por el retraso en el proceso de acogida europea

eldiario.es

- Los refugiados atascados en Nger acampan ante Acnur contra el retraso de los reasentamientos a Europa: "No hay vida en el desierto"

- Cerca de 1.600 refugiados sudaneses han abandonado el campo donde estn bloqueados en el desierto de Agadez

-"Los procedimientos para salir del campo son muy escasos, algunos ni hemos hecho nunca una entrevista para obtener documentos y tramitar el traslado", lamenta Ghali un adolescente sudans

Uno de los refugiados sostiene un cartel donde puede leerse Nuestro futuro es incierto escrito en ingls y francs. IMAGEN CEDIDA POR LOS MANIFESTANTES

Llegaron a este rincn del Sahel, en mitad de uno de los pases ms pobres del mundo, con la promesa de ser trasladados a suelo europeo. Pero el pasado 16 de diciembre explot la desesperacin de las ms de 1.600 personas acogidas en el campo de refugiados de las afueras de Agadez (Nger), creado en 2017 para albergar a quienes huyeron de los abusos sufridos por los migrantes en Libia. El cumplimiento del compromiso se retrasa demasiado debido a la lentitud que marca el procedimiento de los reasentamientos.

Sumado a un deterioro de la ayuda humanitaria y las condiciones de salud, unas mil personas emprendieron una caminata para recorrer los cerca de 20 kilmetros de distancia y desierto que separan el campo de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Agadez, explican los manifestantes. La movilizacin se mantiene hasta la fecha y, segn varios de los participantes contactados por eldiario.es, pretende continuar.

"Hemos tomado la decisin de que nunca volveremos al campamento hasta que no haya soluciones a nuestros problemas. Mientras tanto, seguiremos las protestas frente a la oficina de ACNUR", asegura Yahya Dawood Hamid, de 29 aos, que, tras huir de la guerra de Darfur y del infierno libio, vive en el campamento de Agadez desde hace dos aos y medio.

Mahamat Nour Abdoulaye, jefe de la subdelegacin de ACNUR de Agadez, reconoce que el organismo que representa es conocedor de las peticiones de los manifestantes. "Los motivos reales por los que los refugiados abandonaron el centro humanitario estn vinculados a la demanda de reasentamiento colectivo en un tercer pas. En sus pancartas leemos: 'No hay vida en el desierto en Nger'. Sin embargo, tambin citan condiciones mdicas como causa de su manifestacin", explica el trabajador de ACNUR.

Cientos de mujeres y hombres cumplen 10 das de protesta. "Lo hacemos para exigir nuestros derechos, despus de aguantar dos aos y medio sin nada. Protestamos por las dificultades para salir del campo y poder ir a otro lugar, pero tambin al ambiente generado", describe Yahya. "Muchos refugiados tienen problemas psicolgicos, otros han tenido intentos de suicidio, algunos se han perdido y hasta ahora no sabemos dnde estn. Adems, a esto se suma el maltrato de los empleados del campo", contina este joven sudans, quien solicita a la comunidad internacional, que "interfiera lo antes posible para resolver esta crisis humanitaria".

Aisha Hassan coincide en las reclamas. Esta madre de familia, sudanesa de 29 aos, aade a su preocupacin el nmero de mujeres embarazadas "sin asistencia adecuada" e incide en la "falta de oportunidades y empleo" en el centro humanitario.

El papel de las mujeres en las manifestaciones es notorio, ellas tambin se sienten presas del hartazgo colectivo que, a su vez les dificulta recuperarse de los duros traumas vividos en Sudn y en Libia. Ftima, que prefiere camuflarse en un nombre ficticio, asegura que ha batallado durante aos para borrar de su memoria el olor del cuerpo calcinado de su hermano despus de ser atacados en su casa por los yanyauid cuando tan solo tena siete aos.

Ghali tambin se ha sumado a las protestas. Al igual que otros compaeros, acude con su telfono mvil para documentar con vdeos e imgenes que ms tarde son volcadas en las redes sociales, con el fin de expandir su grito.

Este joven tiene 16 aos y lleg al centro humanitario de Agadez con 14. Lo hizo solo, sin la compaa de ningn adulto. Los recuerdos de su infancia estn marcados por la destruccin, violaciones y asesinatos que las milicias rabes conocidas como yanyauid cometieron en Darfur, la regin de Sudn donde naci. Pese a su corta edad, para escapar de ese calvario, sigui las huellas de muchos compatriotas que buscan refugio y seguridad en Europa, un destino que se estanc en Libia.

"All experiment mucho sufrimiento. Iba con dos amigos, pero uno de ellos fue asesinado en prisin y del otro no s qu pas. Cuando escap de prisin, conoc a un hombre nigerino que me ayud a llegar a Nger desde Libia. Ahora solo busco una vida segura y poder estudiar", confesaba Ghali a eldiario.es en octubre, antes de que comenzaran las protestas. Narraba parte de su trayectoria vital desde una de las casetas blancas prefabricadas y marcadas con la insignia de UNHCR (ACNUR en ingls), colocadas en hilera, que dan forma a este campo de refugiados en mitad de la nada.

Partidos de ftbol, una pequea sala con dos ordenadores convertida en una suerte de centro recreativo para adolescentes o actividades de teatro y msica programadas por entidades como MEDU (Mdicos por los Derechos Humanos, en sus siglas en italiano) se cuelan en la cotidianidad de este campo de refugiados surcado por un mar de arena. All, el techo, la comida y el agua dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria internacional. Pero la larga espera hacia un futuro autnomo ha colmado el lmite de la paciencia de muchos. "Los procedimientos para salir del campo desde 2017 son muy escasos, algunos de nosotros ni tan siquiera hemos hecho nunca una entrevista para obtener documentos y tramitar el traslado", se queja Ghali dispuesto a protestar hasta alcanzar una solucin.

Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/Refugiados-Niger-ACNUR-volveremos-campamento_0_977102781.html