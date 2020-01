Los tteres africanos del imperialismo deben irse!

Instantnea de la vida diaria en Nairobi (Kenia). Foto: Nina Stock (Pixabay)

La liberacin y unificacin total de frica bajo un gobierno africano socialista debe ser el objetivo principal de todo revolucionario negro en cualquier lugar del mundo. Este es un objetivo que, cuando se consiga, lograr cumplir con las ambiciones de los africanos y de los afrodescendientes en todo el mundo. Al mismo tiempo, impulsar el triunfo de la revolucin socialista internacional y ayudar a que se siga progresando hacia un comunismo mundial, bajo el cual, toda sociedad se rige por este principio: de cada cual segn sus capacidades, a cada cual segn sus necesidades.Osagyefo Kwame Nkrumah

El panafricanismo revolucionario nos llama a la unin y a la lucha definitiva contra el neocolonialismo. El camino hacia una frica socialista unificada

El Partido Revolucionario Popular Africano (A-APRP) te da las gracias por participar en la conmemoracin del Da de la Liberacin Africana de 2019. Este da especial de trabajo, estudio y organizacin se ha convertido en una institucin no solo a lo largo y ancho de frica, sino tambin en todos los rincones del mundo donde se ha separado, esclavizado y oprimido a los africanos.

El Da de la Liberacin Africana es un elemento clave para el panafricanismo revolucionario . A algunos este concepto puede resultarles desconocido, pero todos los africanos que han sufrido o presenciado el terrorismo policial, la guerra, el robo de los recursos naturales, la pobreza y las enfermedades generalizadas, la discriminacin racial, la falta de educacin y otros tantos problemas entienden perfectamente su significado. No son solo los africanos que viven en un lugar concreto del mundo quienes van a tener que afrontar estos retos.

Todos los africanos de todas partes estn involucrados en una lucha desesperada por la supervivencia y son demasiados los que la estn perdiendo. La victoria es algo ms que obtener puestos en el gobierno local, o tener en propiedad pequeos negocios, o ser miembro en consejos de administracin, o incluso tener el apoyo de organizaciones no gubernamentales con buenas intenciones. La liberacin africana legtima necesita el poder. El poder no es dinero. El poder no es fama. El poder no es tener una relacin estrecha con aquellos que sustentan el poder. Cuando los africanos consigan el poder real, frica y todo el pueblo africano a nivel mundial tendrn la capacidad de decidir y seguir su propio destino sin que nadie pueda detenerlos.

El panafricanismo revolucionario es la estrategia ms efectiva para conseguir el poder. Es una estrategia implementada por el pueblo africano organizndose a nivel mundial para conseguir un objetivo principal: la liberacin total y la unificacin de frica bajo el socialismo .

La liberacin total

La liberacin total de frica es un elemento decisivo para el panafricanismo. Puede que los pases africanos tengan presidentes, primeros ministros y parlamentos, pero la mayora de estos pases no estn bajo control africano. Son los gobiernos occidentales y las empresas extranjeras quienes controlan, en gran medida, frica. Los pases europeos se dieron cuenta ya en el siglo XIX que frica posee una enorme cantidad de recursos naturales de un valor incalculable. Este continente tiene oro, petrleo, coltn, cromo, bauxita, diamantes y otros muchos minerales valiosos.

En 1885, los pases europeos ya haban decidido colonizar y dominar los pases africanos para tener pleno acceso a la riqueza del continente. La resistencia africana contra el colonialismo fue larga y virulenta. A finales del siglo XX, esta resistencia ya haba conseguido expulsar a los gobiernos europeos de frica y la independencia terica de los pases africanos. Sin embargo, esta independencia no era real. Reticentes a renunciar al acceso a los recursos naturales africanos tan valiosos, los imperialistas idearon un nuevo tipo de colonialismo que, en apariencia, no lo era. Este nuevo tipo de colonialismo (o neocolonialismo ) depende en gran medida de que los africanos que, de una forma u otra, controlan las riendas de los gobiernos africanos, traicionen a su pueblo.

Algunos de estos jefes de Estado neocolonialistas africanos son dictadores despiadados, como Mobutu Sese Seko , del Congo, quien durante su mandato tirnico rob gran parte de los fondos del pas y mand ejecutar a incontables personas. Estados Unidos y Europa occidental hicieron caso omiso a sus crmenes durante muchos aos porque l permita a los intereses extranjeros robar y explotar los recursos del Congo. Todava siguen existiendo otros funcionarios pblicos neocoloniales africanos que tienen buenas intenciones, pero el tan bien organizado sistema imperialista los coacciona y controla (por ejemplo, cuando fuerzas externas dominan un territorio). Incluso estos funcionarios pblicos se ven obligados a cumplir las instrucciones de sus titiriteros en Estados Unidos y Europa.

El control imperialista de frica se ejerce mediante la fuerza. Si un dirigente africano intenta seguir su propio rumbo, incluso despus de sufrir amenazas y de ser coaccionado, las agencias de inteligencia de los gobiernos occidentales organizarn un golpe de Estado o, en algunos casos, planearn un asesinato. Otras veces, cuando un dirigente africano intenta actuar de forma independiente y, adems, establece defensas efectivas para subvertir, los pases imperialistas pueden recurrir a la guerra econmica.

Esto mismo ocurri en Zimbabue . El partido gobernante (la Unin Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patritico) inici un programa para devolver a los africanos la tierra ocupada por los colonizadores europeos. Como respuesta, Estados Unidos, Inglaterra y otros pases occidentales iniciaron e impusieron un bloqueo econmico contra Zimbabue durante muchos aos. Como consecuencia, se produjo una profunda recesin econmica y, a su vez, una inestabilidad social y poltica.

El imperialismo tampoco es reacio a utilizar las fuerzas armadas contra aquellos que no cooperen con los planes neocoloniales . Con la creacin del Comando de Estados Unidos para frica ( AFRICOM ), se facilit el uso de estas fuerzas. El objetivo del AFRICOM es dominar frica militarmente sin que parezca que se la est dominando. Su funcionamiento consiste en que las fuerzas militares estadounidenses actan como asesores entre bastidores de los ejrcitos de los pases africanos. Dirigen a estos ejrcitos africanos para que lleven a cabo misiones que promuevan los intereses imperialistas.

Un ejemplo es el liderazgo del AFRICOM en el derrocamiento y asesinato despiadado de Muamar al Gadafi en Libia . El AFRICOM arm a las fuerzas reaccionarias y racistas, cuya campaa de terror permiti a Estados Unidos y Francia obtener el control de los campos petrolferos libios y acabar con los planes de Gadafi, quien quera crear una moneda panafricana independiente respaldada por el oro. En la actualidad, el AFRICOM realiza operaciones en casi todos los pases africanos.

El panafricanismo exige que frica se libere totalmente de todas estas fuerzas e intereses extranjeros para que no solo pueda gobernarse a s misma de forma legtima, sino para que tambin pueda controlar sus riquezas naturales en beneficio de su propio pueblo tanto en frica como en otras partes del mundo.

Unificacin

Divide y vencers es una estrategia muy antigua que utilizan los opresores. frica est totalmente dividida y es, por esta razn, que solo se lograr el panafricanismo una vez frica est unida. En primer lugar, cmo se dividi frica? A finales de 1884, las grandes potencias europeas que soaban con poseer la riqueza de frica llegaron a la conclusin de que no tena ningn sentido luchar unos contra otros porque en frica haba suficiente riqueza para que todos la explotasen. Los portavoces de varios pases europeos se reunieron en Berln, donde cortaron y distribuyeron en porciones un mapa de frica tal y como uno cortara una tarta de cumpleaos. Cada pas europeo procedi a la colonizacin del territorio africano que se le haba asignado.

Al dividir el continente africano, Europa no prest ninguna atencin a las comunidades y a los Estados-nacin que ya existan. Establecieron las fronteras y los lmites segn les convino y, en el proceso, muchos africanos con diferencias polticas y sociales se vieron obligados a relacionarse con aquellos que realmente no queran que formaran parte de sus comunidades. Las diferencias en el idioma y otros factores generaron tensiones y divisiones dentro de las colonias y, por lo tanto, estos territorios eran mucho ms fciles de dominar.

A pesar de los conflictos intraafricanos dentro de las colonias, la resistencia al colonialismo comenz . A medida que estos movimientos cobraron impulso, durante la Segunda Guerra Mundial, se dieron las condiciones para que los pases africanos comenzaran a obtener, al menos, la independencia terica. La guerra haba terminado con los recursos y cambiado el foco de atencin de Europa, por lo que ya no tena capacidad para mantener el control directo de sus colonias. La independencia marc el inicio de una nueva era de lucha.

Kwame Nkrumah , el primer presidente de Ghana, se convirti en un firme defensor del panafricanismo. Otros jefes de Estado, como Skou Tour , de Guinea, y Patrice Lumumba , del Congo, se hicieron eco de estos llamamientos para disgusto de Estados Unidos y de Europa occidental. El inters continuado por explotar frica hizo que estos revolucionarios africanos se convirtieran en una amenaza para quienes entonces estaban tratando de establecer un nuevo tipo colonialismo o neocolonialismo. En consecuencia, Nkrumah fue derrocado por un complot ideado por la CIA. Tour fue atacado reiteradas veces y acosado por los franceses. Lumumba fue asesinado por los secuaces africanos de la CIA. Otros revolucionarios africanos tambin fueron el objetivo de las fuerzas imperialistas en los aos siguientes .

Estos ataques contra los revolucionarios africanos y contra las fuerzas revolucionarias se han realizado con facilidad a lo largo de la historia debido a la desunin en frica. Por ejemplo, un pas que ha expulsado al control imperialista y que recorre un camino revolucionario puede considerarse como una zona liberada. Sin embargo, un pas fronterizo suyo puede seguir siendo una zona bajo control enemigo que todava soporta la carga del dominio occidental. Un pas como este se puede utilizar como base de operaciones para los ataques e invasiones al pas vecino liberado. Tal estrategia no se llevara a cabo si toda frica se uniera en contra del neocolonialismo.

Todava existe un beneficio mayor y ms importante que se conseguira gracias a la unin de frica. Para entenderlo, imagina que el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, fuera un pas independiente y soberano. Incluso estar compuesto por una de las ciudades ms grandes y cosmopolitas del mundo no le proporcionara demasiado poder o influencia en la escena mundial. No solo las superpotencias mundiales, sino tambin muchos de los pases pequeos, arrollaran con ella econmica, diplomtica y militarmente. No obstante, si unes Nueva York con los otros 49 estados que en su conjunto se hacen llamar los Estados Unidos de Amrica, entonces Nueva York, junto con estos otros estados, se convierte en una potencia a tener en cuenta. Los ms de cincuenta pequeos pases en frica no son diferentes. Por s solos no tienen ms poder del que tendra un pas llamado Nueva York. Pero, si todos estos pases se unieran para formar los Estados Unidos de frica, no existira otro pas en el planeta con mayor poder econmico, diplomtico y poltico . Esto solo puede tener consecuencias positivas para los africanos de todo el mundo.

Socialismo cientfico

Cuando se produzca la unin de frica para establecer el panafricanismo, el socialismo cientfico deber guiar y gobernar la economa del continente . Muchos africanos no solo no incluyen al socialismo cientfico en sus prioridades, sino que ni siquiera saben qu es. Realmente, no es tan complicado como parece.

Todo pas siempre se ha enfrentado a una pregunta fundamental: cmo vamos a gestionar el dinero de la nacin y sus recursos?. Si aquellos que responden a la pregunta creen en un enfoque capitalista de la economa, dirn: Pongamos la riqueza de la nacin en manos de un pequeo grupo selecto. Este grupo tiene la capacidad de determinar si las amplias masas populares compartirn esta riqueza y, de ser as, hasta qu punto. frica ya ha experimentado durante aos el capitalismo y los resultados no han sido buenos. Entre otras cosas, el capitalismo aport a frica el comercio de esclavos, el colonialismo, la pobreza generalizada, los desastres ambientales, las guerras, el robo y la explotacin de los recursos naturales por parte de extranjeros, la corrupcin y las enfermedades. Existe otro camino que frica debe seguir. El camino socialista.

Un socialista dira: Pongamos la riqueza de la nacin en manos de todos. Esto garantizar que las decisiones sobre cmo administrarla siempre sern en beneficio de las amplias masas populares. El propio pueblo nunca tomara deliberadamente decisiones que le perjudicaran. Por qu, por ejemplo, decidira permitir que las empresas extranjeras vinieran a frica a robar su petrleo y sus minerales ms valiosos? El socialismo tiene mucho sentido. Es un acercamiento cientfico a la economa porque est basado en criterios concretos y prcticos en vez de en nociones romnticas y tericas sobre cmo el dinero y los recursos deben gestionarse.

Qu debes hacer t?

Los africanos, como el resto de pueblos, tienen un papel que desempear en la guerra contra el neocolonialismo. El Partido Revolucionario Popular Africano sabe que lo mejor que pueden hacer los africanos es liberar a frica del control de los dirigentes tteres africanos, de las grandes empresas y de las fuerzas militares extranjeras que han bloqueado el petrleo africano, los minerales valiosos y los dems recursos naturales para la explotacin capitalista.

Una vez esto se haya conseguido, el capitalismo deber ser reemplazado por un gobierno y una economa socialista que unifique todo el continente en un solo pas. El socialismo es imprescindible porque, a diferencia del capitalismo, que permite que la riqueza y el poder se concentren en manos de una pequea minora, le entrega el poder y la riqueza a todo el mundo. Estos recursos podran estar disponibles, entonces, para el pueblo combatiente de todos lugares. La liberacin total y la unificacin de frica bajo el socialismo cientfico se conoce como panafricanismo y es el objetivo principal del Partido Revolucionario Popular Africano.

Una sola persona no podr conseguir la implantacin del panafricanismo. La propaganda capitalista sobre el individualismo genera mitos de las hazaas impresionantes de personas solas, cuando realmente nadie por s mismo logra nada importante. Incluso muchos de los oprimidos consumen por smosis estas ideas individualistas y luego esperan en vano a un lder que les rescatar de su miseria. Este mesas mortal nunca llegar porque no es posible que una sola persona, incluso una con buenas intenciones, libere al pueblo. Sin embargo, cuando las personas trabajan juntas, tienen la capacidad de vencer incluso la hostilidad ms feroz de las fuerzas opresoras . La organizacin es el material del que estn compuestas las revoluciones. La organizacin tiene un compromiso firme y permanente que implica tanto trabajo como estudio. El miembro de la organizacin participa en un proceso constante y colectivo de autoeducacin a fin de garantizar que todo trabajo realizado en nombre de la organizacin se realice con pleno conocimiento y sea efectivo.

Qu debes hacer t? Debes unirte a una organizacin. frica te necesita. El pueblo africano repartido por el mundo te necesita. El pueblo combatiente en las neocolonias te necesita. El Partido Revolucionario Popular Africano (A-APRP) te necesita. En el A-APRP, tendrs una oportunidad tanto para ayudar a tu pueblo como para aprender las cosas que las universidades no ensean y para adquirir conocimientos que te convertirn en el organizador ms eficaz que puedas ser. Inscrbete en el programa de trabajo y estudio del A-APRP ahora.

Texto original en ingls: African Puppets of Imperialism Must Go!

Traducido por Coral Ortega Marcos para Umoya.

Fuente: https://umoya.org/2020/01/02/titeres-africanos-imperialismo/