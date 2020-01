Libia

Inmigrantes, los y las olvidadas del exilio

Viento Sur

El olor a excremento aumenta a medida que nos acercamos al almacn que constituye el edificio principal del centro de detencin de Dhar-El-Djebel, en las montaas del Djebel Nefoussa. Un problema de fontanera, dice el director, confundido.

Abre la puerta metlica del cobertizo de hormign, que alberga a unos 500 detenidos, casi todos eritreos. Los solicitantes de asilo descansan sobre colchones grises en el suelo. Al final de un pasillo abierto entre los colchones, los hombres hacen fila para orinar en uno de los once cubos provistos para este propsito.

Nadie en esta sala, me explic un recluso durante mi primera visita en mayo de 2019, ha visto la luz del da desde septiembre de 2018, cuando miles de inmigrantes detenidos en Trpoli fueron evacuados aqu. Zintan, la ciudad ms cercana, est lejos de los combates de la capital libia, pero tambin de los ojos de las agencias internacionales. Los inmigrantes dicen que han sido olvidados.

En Libia, unos 5.000 inmigrantes siguen detenidos por un perodo indefinido en diez centros de detencin principales, gestionados oficialmente por la Direccin de Lucha contra la Inmigracin Ilegal (Directorate for Combating Illegal Migration, DCIM ) del gobierno de concordia nacional (GCN) reconocido internacionalmente. En realidad, desde la cada de Muammar Gaddafi en 2011, Libia no ha tenido un gobierno estable, y estos centros a menudo estn controlados por las milicias. En ausencia de un gobierno que funcione, los inmigrantes en Libia son secuestrados, esclavizados y torturados regularmente contra rescate.

Europa financia los guardacostas

Desde 2017, la Unin Europea (UE) financia los guardacostas libios para evitar que los inmigrantes lleguen a las costas europeas. Las fuerzas libias, algunas equipadas y entrenadas por la UE, capturan y encierran a los inmigrantes en centros de detencin, algunos de los cuales se encuentran en zonas de guerra, o estn vigilados por milicias conocidas por vender inmigrantes a los traficantes.

A diferencia de otros centros de detencin que he visitado en Libia, el de Dhar-El-Djebel no parece una prisin. Antes de 2011, este grupo de edificios en el medio del campo era, segn los trminos oficiales, un centro de capacitacin para los retoos, los cachorros de len y los antebrazos del Gran Libertador, los nios a quienes se enseaba el Libro Verde de Gadafi. Cuando se form el GCN, con sede en Trpoli, en 2016, el centro se coloc bajo la autoridad del DCIM.

En abril, Mdicos sin Fronteras (MSF), organizacin para la que trabaj, comenz a realizar consultas en Dhar-El-Djebel. El centro retena entonces a 700 inmigrantes. La mayora de ellos y ellas fueron registrados como solicitantes de asilo por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero de acuerdo con la ley libia, son inmigrantes ilegales y pueden ser detenidos indefinidamente.

Teniendo pocas esperanzas de salir, muchos han intentado suicidarse por contacto con cables elctricos. Otros haban puesto su fe en Dios, pero tambin en las redes sociales y sus habilidades de bricolaje. La mayora de los detenidos eritreos son cristianos: en la pared que da a la puerta, han construido una iglesia ortodoxa abisinia utilizando cartones de comida de colores y colchones verdes de la ACNUR, con cruces de cera de velas. En otros colchones, escribieron, con pasta de tomate y pimiento rojo, consignas como Somos vctimas de la ACNUR en Libia. Con sus smartphones , han publicado fotos en las redes sociales, posando con los brazos cruzados para mostrar que eran prisioneros.

Sus esfuerzos llamaron la atencin. El 3 de junio, ACNUR evacu a 96 solicitantes de asilo a Trpoli. Una semana despus, el almacn abarrotado en el que conoc a los inmigrantes finalmente se vaci. Pero 450 eritreos permanecieron encerrados en el centro, abarrotados en otros edificios, ms de veinte en una veintena de celdas, aunque muchos detenidos prefieren dormir en los patios, en carpas improvisadas hechas con mantas.

Nos llaman dlares y euros

La mayora de los eritreos de Dhar-El-Djebel cuentan una historia cercana: antes de quedar atrapados en el sistema de detencin libio, huyeron de la dictadura eritrea, donde el servicio militar es obligatorio e igual de arbitrario. En 2017, Gebray [i] , de poco ms de 30 aos, dej a su esposa e hijo en un campo de refugiados en Etiopa y pag a los contrabandistas 1.600 dlares (1.443 euros) para cruzar el desierto sudans hacia Libia, con docenas de otros migrantes. Pero los contrabandistas les vendieron a traficantes libios que los detuvieron y torturaron con electricidad hasta que llamaron a sus familiares para pedirles un rescate. Despus de 10 meses en prisin, la familia de Gebray haba enviado casi 10.000 dlares (9.000 euros) para su liberacin: Mi madre y mis hermanas tuvieron que vender sus joyas. Ahora tengo que devolverles el dinero. Es muy duro hablar de eso.

Los inmigrantes eritreos son particularmente atacados, ya que muchos traficantes libios creen que pueden contar con la ayuda de una rica dispora en Europa y Amrica del Norte. Somos los ms pobres, pero los libios piensan que somos ricos. Nos llaman dlares y euros, me cuenta otro migrante.

Despus de sobrevivir a la tortura, muchos como Gebray pagaron nuevamente para cruzar el mar, pero fueron interceptados por los guardacostas libios y encerrados en un centro de detencin. Algunos compaeros de clula de Gebray han sido detenidos por ms de dos aos en cinco centros sucesivos. A medida que la travesa del Mediterrneo se volva ms arriesgada, algunos fueron a los centros de detencin con la esperanza de ser registrados all por ACNUR.

Los estragos de la tuberculosis

En el almacn de Dhar-El-Djebel, Gebray encontr a un antiguo amigo de la escuela, Habtom, que se haba hecho dentista. Gracias a su conocimiento mdico, Habtom se dio cuenta de que tena tuberculosis. Despus de cuatro meses de toser fue trasladado del almacn a un edificio ms pequeo para los eritreos ms enfermos. Gebray, quien explica que en ese momento, no poda caminar, ni siquiera ir al bao, lo sigui rpidamente. Cuando visit la casa de los enfermos, unos 90 eritreos, la mayora sospechosos de tener tuberculosis, fueron confinados all y no reciban ningn tratamiento adecuado.

Antes infrecuente en Libia, la tuberculosis se ha extendido rpidamente entre los inmigrantes en las prisiones abarrotadas. Mientras hablaba con Gebray, me aconsej que me pusiera una mscara: Dorm y com con pacientes con tuberculosis, incluido Habtom.

Habtom muri en diciembre de 2018. Si tengo la oportunidad de llegar a Europa, ayudar a su familia, es mi deber, promete Gebray. Desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019, al menos 22 detenidos de Dhar-El-Djebel murieron, principalmente por tuberculosis. Los mdicos estuvieron presentes en el centro de detencin, algunos de la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM) y otros del Internacional Medical Corps (IMC), una ONG estadounidense financiada por el ACNUR y la UE. Segn un funcionario libio, les suplicamos que enviaran a los detenidos al hospital, pero dijeron que no tenan presupuesto para ello. Los traslados al hospital han sido raros. Sin embargo, unos 40 de los detenidos ms enfermos, la mayora de ellos cristianos, fueron trasladados a otro centro de detencin en Gharyan, que est ms cerca de un cementerio cristiano. Fueron enviados a Gharyan a morir, dice Gebray. Ocho de ellos murieron entre enero y mayo.

A diferencia de Dhar-El-Djebel, Gharyan parece un centro de detencin: una serie de contenedores rodeados de altas pantallas de metal. Yemane fue transferido aqu en enero: El director de Dhar-El-Djebel y el personal de IMC nos dijeron que nos iban a llevar al hospital en Trpoli. No hablaron de Gharyan... Cuando llegamos, nos encerraron inmediatamente en un contenedor.

Inmigrantes vendidos y torturados

Segn Yemane, una mujer intent ahorcarse cuando se dio cuenta de que estaba en Gharyan, y no en un hospital, como les haban prometido los mdicos del IMC. Muchos tenan malos recuerdos de Gharyan: en 2018, pistoleros enmascarados secuestraron a unos 150 inmigrantes detenidos all y los vendieron a centros de tortura. Posteriormente, el centro cerr brevemente y luego volvi a abrir, encabezado por un nuevo director, quien me explic que los traficantes lo llamaban regularmente para tratar de comprar a los inmigrantes detenidos.

En abril de 2019, las fuerzas de Khalifa Haftar, el hombre fuerte del este de Libia, lanzaron una ofensiva contra las fuerzas pro GCN en Trpoli y capturaron a Gharyan. Las tropas de Haftar se asentaron cerca del centro de detencin y de los aviones del GCN han bombardeado regularmente el rea. Asustados por los ataques areos tanto como por los inmigrantes con tuberculosis, los guardias desertaron. Cada vez que he ido all, fuimos a buscar al director en su casa de la ciudad, luego lo llevamos al portal del centro, donde llam a un inmigrante para que se lo abriera. Los internos le haban pedido un candado para poder encerrarse y protegerse de las redadas. De hecho, las fuerzas pro-Haftar vinieron a pedir a los inmigrantes que trabajaran para ellos. Yemane indica que un da secuestraron a quince hombres, de los cuales estamos sin noticias.

MSF solicit a ACNUR que evacuase a los detenidos de Gharyan. La agencia de la ONU primero neg que Gharyan estuviera en la zona de guerra, antes de admitirlo y sugerir la transferencia de detenidos al centro de detencin de Al-Nasr en Zawiya, al oeste de Trpoli. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU ha acusado a las fuerzas que controlan este centro de trnsito para los migrantes y ha sancionado a dos de sus dirigentes.

Si estis enfermos debis morir!

Los detenidos an estaban en Gharyan cuando, el 26 de junio, las fuerzas del GCN recapturaron el rea. Al da siguiente, forzaron la puerta del centro de detencin con un automvil y pidieron a los inmigrantes que pelearan junto a ellos. Los detenidos, espantados, mostraron sus medicamentos contra la tuberculosis repitiendo palabras del rabe que el personal de ACNUR les haba enseado: kaha (tos) y darn (tuberculosis). Los milicianos se fueron, uno de ellos lanzando a los inmigrantes: Si estis enfermos, volveremos a mataros. Debis morir !.

El 4 de julio, ACNUR finalmente evacu a los detenidos restantes a Trpoli. La agencia dio a cada uno 450 dinares (100 euros) para que pudieran mantenerse en una ciudad que no conocan. El refugio donde se supona que iban a quedarse era demasiado caro, por lo que se mudaron a un lugar ms barato, una vez que fue un redil. ACNUR dice que estaremos a salvo en esta ciudad, pero para nosotros, Libia no ofrece libertad ni seguridad , explica Yemane.

La mayora de los 29 inmigrantes evacuados de Gharyan ahora estn bloqueados y en peligro en las calles de Trpoli, pero an esperan obtener asilo fuera de Libia. Mientras continan los combates en Trpoli, los milicianos han ofrecido a Yemane que se aliste por 1.000 dlares (901 euros) por mes. He visto a muchos inmigrantes que fueron reclutados de esta manera y luego heridos, me dijo recientemente por whatsapp. Dos de sus compaeros de habitacin han sido nuevamente encarcelados por las milicias, que exigieron 200 dlares (180 euros) a cada uno.

Los inmigrantes de Gharyan tienen tanto miedo en las calles de Trpoli que han pedido que les detengan de nuevo; uno de ellos incluso logr ingresar en el centro de detencin de Abu Salim. Muchos de ellos tienen tuberculosis. A finales de octubre, el propio Yemane descubri que era portador, pero an no ha recibido tratamiento.

Nos dieron falsas esperanzas

A diferencia de Gharyan, Dhar-El-Djebel est lejos de los combate. Pero desde abril, los inmigrantes detenidos en Trpoli se niegan a ser trasladados all porque temen ser olvidados en el Jebel Nefoussa. Segn un funcionario del rea, nuestro nico problema aqu es que ACNUR no est haciendo su trabajo. Han estado dando falsas promesas a estas personas durante dos aos. La mayora de las detenidas de Dhar-El-Djebel han sido registradas como solicitantes de asilo por ACNUR y, por lo tanto, esperan ser reubicadas en pases de acogida seguros. Gebray se registr en octubre de 2018 en Dhar-El-Djebel: Desde entonces, no he visto a la ACNUR. Nos dieron falsas esperanzas al decirnos que volveran pronto para entrevistarnos y evacuarnos de Libia.

Los 96 eritreos y somales transferidos en junio desde Dhar-El-Djebel al centro de reunin y salida de ACNUR en Trpoli estaban convencidos de que estaran entre los afortunados por una evacuacin a Europa o Amrica del Norte. Pero en octubre, segn informes, el ACNUR rechaz a unos 60, incluidos 23 mujeres y 6 nios. No tienen otra opcin que tratar de sobrevivir en las calles de Trpoli o aceptar un retorno voluntario a los pases de los que huyeron por la violencia.

El informe de la visita de la ONU a Dhar-El-Djebel en junio, durante la misma transferencia, advirti que el nmero de personas que ACNUR podr evacuar ser muy pequeo en comparacin con la poblacin restante [en Dhar-El-Djebel] debido al nmero limitado de plazas ofertado por la comunidad internacional .

De hecho, ACNUR ha registrado a casi 60.000 solicitantes de asilo en Libia, pero solo pudo evacuar a unos 2.000 al ao. La capacidad de la agencia para evacuar a los solicitantes de asilo de Libia depende de las ofertas de los pases de acogida, principalmente europeos. Los ms abiertos reciben cada ao solo unos pocos cientos de refugiados bloqueados en Libia. Los detenidos en Dhar-El-Djebel lo saben. Durante una de sus manifestaciones, sus lemas escritos en salsa de tomate estaban dirigidos directamente a Europa: Condenamos la poltica de la UE hacia los refugiados inocentes detenidos en Libia.

Europa dice que nos est enviando de regreso a Libia por nuestra propia seguridad, dice Gebray. Por qu no nos dejan morir en el mar, sin sufrimiento? Es mejor que dejarnos morir aqu.

Nota:

[i] Los nombres han sido modificados por razones de seguridad.

Jrme Tubiana es investigador y periodista y especialista en conflictos y migraciones a travs del Sahara y el Cuerno de frica.

https://orientxxi.info/magazine/migrants-en-libye-les-oublies-de-l-exil,3460 . La versin original, en ingls con el ttulo La vergenza de la UE est encerrada en Libia, se public en The Nation el 13/11/2019.

Traduccin: viento sur

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article15473