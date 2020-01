Somalia, con invitados extranjeros

Una vez ms y de manera contundente en la maana del pasado sbado 28, el grupo integrista somal al-Shabbab ha dado muestras de que sigue activo y en condiciones de realizar grandes operaciones, a pesar de haber realizado acciones de baja intensidad en los ltimos meses, como el ataque del 11 de diciembre a un campamento militar, cercano a la capital, en el que murieron cuatro civiles y un soldado. El da anterior, haban sido atacado por cuarta vez desde 2015, el hotel SYL , a la ciudad de Mogadiscio, la capital somal, frecuentemente usado por miembros del gobierno, periodistas y visitantes extranjeros, en el que murieron tres civiles.

En el ataque del sbado u n camin cargado de explosivos, conducido por shahid (mrtir), deton frente al puesto polica conocido como Ex-control Afgoye, uno de los puntos ms importante y transitado de acceso a Mogadiscio, desde las rutas que se dirigen al sur del pas. El ataque que al menos dej 93 muertos, 128 heridos y 25 desaparecidos, se produjo a las ocho de la maana la hora de mayor congestin vehicular. Este atentado, entre los que murieron 16 estudiantes de la Universidad mogadiscia Banadir que viajaban en un mnibus, que transitaba por el lugar, se convierte en el ms importante desde que el producido el 14 de octubre de 2017, en el que murieron 587 personas, 228 fueron heridas, quedado 56 desaparecidos (Ver: Somalia al borde de todo) Este ltimo ataque muestra la capacidad de la organizacin para poder infiltrar en la ciudad, escapando de todos los controles un camin cargado de explosivos y llevarlo a uno de los puntos ms vigilados de la capital.

El lunes 30 el portavoz oficial de la organizacin wahabit a, Ali Mohamud Rageh, alias Ali Dhere desde la clandestina Radio Andalus la emisora del grupo, reconoci la autora del nuevo ataque e inform que el objetivo de la operacin era un convoy turco y los efectivos de las fuerza de seguridad que lo escoltaban. Y si bien se lament por la muerte de civiles, tambin lo justific argumentando que la Si bien dijo que lamentaba la prdida de vidas de civiles, tambin lo justific, diciendo: La defensa de la religin esta antes que el salvar una vida. En la misma direccin del comunicado de la organizacin terrorista el presidente somal Mohamed Farmajo Abdullahi, responsabilizo a los muyahidine s, acusndolos de su empe en asesinar civiles y nios. al-Shabbab no construye, destruyen. No construyen escuelas, no construyen centros de salud, no alimentan a los nios. Estn contratados para prevenir el progreso y matar a las personas y los nios de Somalia.

El contingente de trabajadores turcos atacados, del que murieron dos ingenieros, estaba abocado a un proyecto de construccin de rutas, en su comunicado al-Shabbab s, dice que en realidad estaban dedicados al entrenamiento de las fuerzas de seguridad somales, con la pretensin final, por parte de Ankara, de hacerse con los recursos naturales del pas.

Es cierto que desde 2015, el presidente turco Recep Erdogan ha iniciado una ofensiva diplomtica sobre el pas del Cuerno de frica, que no solo incluye la creacin de un centro de entrenamiento militar de cuatro kilmetros cuadrados con tres complejos residenciales, ubicada en la zona costera de Jaziira, al sur de Mogadiscio, inaugurado en septiembre de 2017, donde doscientos efectivos del ejrcito turco, brindan formacin militar y equipamiento a tandas peridicas de 1500 reclutas somales, sino tambin su equipamiento. Adems Turqua est desarrollando planes para la reconstruccin de carreteras, edificios y hospitales. Algunas de las vctimas fueron trasportadas a Turqua y el lunes, Qatar tambin envi un avin militar para evacuar 22 heridos graves a Doha.

A pesar de que al-Shabbab , reconoci la autora del ataque del sbado pasado la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia (NISA) el lunes siguiente inform que habra indicios la masacre fue planeada por un pas extranjero, por lo que las autoridades han solicitando cooperacin a agencias de inteligencia internacionales. La NISA evit dar seales acerca de cul era el pas involucrado en el atentado. El informe de la agencia de seguridad fue conocido despus de que el diario oficialista turco Yeni Safak , asegura, sin mencionar la fuente, que eran los Emiratos rabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, quienes estaban detrs del atentado. Es importante sealar que tanto Ankara, como Riad y Abu Dabi, tienen un serio litigio por intereses comerciales contrapuestos en Somalia y otros puntos de frica, los que se est verificando con gravedad en Libia, donde apoyan militarmente, a cada uno de los dos bloques rivales, que pugna por el control total del pas mediterrneo.

La denuncia de la agencia de inteligencia somal, no hizo ms que caldear los nimos de la oposicin , que acusaron a la NISA de engaar al pblico. Abdirahman Abdishakur, del Partido Wadajir , declar que con esta informacin tan difusa: no solo se engaa y se intenta ocultar el fracaso del gobierno, sino tambin se desva la culpa de los responsables, colaborando claramente con los terroristas.

Ms all de las responsabilidades de potencia internacionales en el pas africano, todo tiende a agravarse, ya que para 2021, terminar la presencia de fuerzas de paz de AMISOM, la misin de la Unin Africana en Somalia, con presencia de 2007 y compuesto por una cantidad fluctuantes de 20 mil hombres de los ejrcitos de Uganda, Burundi, Etiopa y Kenia.

Estados Unidos ataca.

Mientras tanto, El Comando de frica de Estados Unidos (AFRICOM) el domingo 29, realiz tres nuevos ataques areos en Somalia en respuesta al bombardeo en Mogadiscio en la regin Lower Shabelle, en el sur del pas. Dos de los ataques habran matado a dos militantes y destruido algunos vehculos en la ciudad de Kunyo Barrow. El tercer bombardeo mat a otros dos muyahidines en la aldea Aliyow Barrow. Algunas fuentes han asegurado que entre los muertos se encontrara una importante figura de la organizacin fundamentalista. Los ataques areos coordinados por el AFRICOM, parecen tener la prodigiosa caracterstica de nunca involucrar a vctimas civiles.

El grupo continan con una fuerte presencia en vastas regiones del centro y sur del pas, a pesar de que los Estados Unidos desde la asuncin del presidente Donald Trump, y que declar al sur somal, como rea de hostilidades activas, ha realizado una importante cantidad de acciones areas contra objetivos terroristas, sin logran someter al grupo que en 2010, realiz su bayaat o juramente de lealtad a al-Qaeda y cuenta entre 5 y 9 mil combatientes, que a pesar de estar fuertemente arraigados en las reas rurales, desde 2015 han realizado 11 ataques de ms de 20 muertos en Mogadiscio, todos con coches o camiones bombas.

Por su parte, segn inform el comandante de la 16 Unidad de Fuerzas Especiales Somales , Ismail Abdi Malik, que operan en Lower Shebelle, el pasado martes 31, habran logrado matar a una veintena de militantes. Adems que sus fuerzas lograron expulsar a los insurgentes de muchas aldeas durante la operacin, como la de Mordinle, Bula Maskin, Faqayle y Bula Bashir.

Somalia, que segn han anunciado sus autoridades, durante el 2020, debern realizarse elecciones generales, se enfrenta a un ao, quizs todava ms complejo que los anteriores, debido a los intereses cada vez ms urgentes de los invitados extranjeros.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/ lineainternacionalGC.

