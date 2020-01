Refugiados

Muerte en la ruta de frica Occidental

Un nuevo naufragio dej al menos 62 muertos, esta vez frente a las costas mauritanas, cerca de la ciudad de Nouadhibou, a 470 kilmetros al norte de Nuakchot, la capital del pas. El accidente se produjo en las primeras horas del jueves 5 de diciembre, cuando la embarcacin involucrada, con capacidad para 180 personas trasportaba desde Gambia hacia Islas Canarias (Espaa) cerca de 150 migrantes, por la llamada ruta de frica Occidental.

Segn el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM) 158 personas han muerto en 11 naufragios confirmados este ao a lo largo de la ruta de migracin de frica Occidental, que se extiende por 1.400 kilmetros desde Cabo Verde hasta las Islas Canarias. Ocho de estos naufragios partieron de Marruecos y otros dos en Mauritania. Durante 2018, 43 personas murieron ahogadas en cinco naufragios, en esta misma ruta. La menos transitada, de todas las vas martimas utilizadas por los tratantes que transportan refugiados a diferentes puertos europeos. Los tres cruces principales son en el del Mediterrneo: la ruta del Mediterrneo Occidental, que desde los enclaves de Ceuta y Melilla se dirigen al sur de Espaa; la del Mediterrneo Central que de puertos libios navegan hacia el sur de Italia y la del Mediterrneo Oriental que desde el norte de Egipto intentan alcanzar Calabria y Apulia, convirtindose este en el cruce en ms peligroso.

El accidente del jueves 5, se produjo cuando la nave choc con un arrecife, intentado acercarse a la costa mauritana, para reabastecer combustible, agua y alimentos, para continuar hacia el destina final, las islas Canarias, a donde han llegado hasta octubre 1. 470 personas, un 21 por ciento ms que en el mismo perodo de 2018.

Segn las autoridades del puerto de Nouadhibou, despus del naufragio 85 personas llegaron nadando a la costa, mientras que 62 cuerpos fueron encontrados sin vidas. La cifra es provisoria ya que el nmero de pasajeros original no ha podido ser confirmado. El ministro del Interior, Mohamed Salem ould Merzoug, inform que 10 personas fueron hospitalizadas en estado grave.

Este nuevo naufragio se convierte en el ms letal producido en esta ruta, la embarcacin haba sali de Gambia el pasado 27 de noviembre con un contingente en que la mayora contaba entre 20 y 30 aos, incluidas mujeres y nios, se desconoce sus nacionalidades.

En los ltimos meses, las autoridades mauritanas han denunciado un fuerte incremento de embarcaciones ilegales que transportan migrantes principalmente senegaleses rumbo a las Canarias. Mientras las autoridades canarias informaron que solo desde mediados de noviembre han llegando a las islas unas 250 personas provenientes de diferentes pases africanos.

En la madrugada del ltimo mircoles 6 de noviembre, una patera con un nmero desconocido de refugiados, se estima en 12 y 16, naufrag cerca de la costa de la isla de Lanzarote, en la zona de Caleta de Caballo, en el municipio de Teguise, tras el accidente se rescataron 8 cuerpos. Hasta el del ltimo jueves, el ms letal de los naufragios producidos en la ruta de frica Occidental, fue la noche del 15 de febrero de 2009, en el que murieron 25 personas. Accidentes con menor costo de vidas se suceden cada vez de manera ms habitual en las costas de ese archipilago espaol. Una semana antes al del da seis, cuatro personas murieron y una todava se encuentra desaparecida cuando el cayuco, en que navegan qued a la deriva durante quince das, hasta que fue localizado por un petrolero a unas 380 millas nuticas (703 kilmetros) al sur de Gran Canaria. A fnales de octubre una nave con 151 pasajeros fue rescatada cuando navegaba sin rumbo a unas 150 millas nuticas (277 kilmetros) del archipilago canario.

De refugiados y xenfobos.

Gambia, a pesar de ser el pas ms pequeo del continente, con una poblacin aproximada de 2 millones cien mil habitantes, tiene una de las tasas de migracin ms altas del frica subsahariana, solo entre 2014 y 2018 ms de 39 mil gambianos han llegado a Europa de manera irregular.

Tras la dictadura de 22 aos del presidente Yahya Jammeh, que en 2017 despus de una sorpresiva derrota en las elecciones, que provoc un conato de golpe militar, se vio obligado a escapar al exilio, rumbo a Guinea Ecuatorial con la escalofriante cifra de 11.400 millones de dlares, dejando literalmente vacos los tesoros del estado.

La corrupcin del gobierno de Jammeh, afecto gravemente la economa gambiana, lo que gener una falta de expectativas en los sectores ms jvenes de la poblacin, que han encontrado en la migracin su nica esperanza.

As todo desde la huida de Jammeh, Europa comenz a presionar a los refugiados gambianos para que retornen a su pas. Ignorando que la economa de Gambia est muy lejos de dar posibilidades de desarrollo a su poblacin. A lo que se le agreg a principios de ao el quiebre de la britnica Thomas Cook, ya que el turismo constituye el 30 por ciento del PBI nacional. Son muchos los refugiados gambianos que expulsados de sus lugares de asilo, particularmente Espaa y Alemania, retorna a su pas sin ninguna oportunidad de reinsercin laboral.

Con este cuadro de situacin, y contra todo lo que se pudiera esperar Gambia, tiene una importante poblacin de refugiados extranjeros llegados en los aos noventa miles que escapaban de las guerras civiles que entonces se libraban en Liberia y Sierra Leona.

Esta crisis migratoria oblig al gobierno de Banjul, junto a la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiado) a principios de los 2000 a instalar cinco campos de refugiados para los sierraleoneses y liberianos, los que para el 2005 estaban todos cerrados, ya que su habitantes haba decidido retornar a sus pases o instalarse en reas urbanas, particularmente en el gran Banjul.

Otra importante cuota de refugiados la ha aportado la crisis en Casamance, (Senegal) cuyo conflicto independentista intermitente y de baja intensidad desde los aos ochenta produce un flujo y reflujo constantes e informar de migrantes (Ver: Casamance, una guerra invisible.)

Respecto a los refugiados provenientes de Casamance, el gobierno intento establecrselos en varios campamentos al norte del ro Gambia, pero los senegaleses se negaron arguyendo que quedaba muy lejos de sus ncleos originales. En la actualidad se encuentran establecidos prximos a la frontera con Senegal, en unas 86 aldeas Dada la cercana tnica, cultural y las estrategias de subsistencia, los refugiados estn, en general, integrados con las comunidades locales los que les permite subsistir sin ms dificultades que en su propio pas.

En 2006 el gobierno central gambiano, asign una cedula de identidad para miles de esos refugiados, que otorga a sus portadores una serie de derechos como los de trabajo en relacin de dependencia o por cuenta propia, libertad de trnsito y el acceso a los servicios sociales.

Tanta generosidad por parte de un dictador como lo fue ex presidente Jammeh, oculta razones ms de inters poltico que humanitario, los refugiados provenientes de Casamane, pertenecen a la misma tribu del ex presidente los Jola, a los que utiliz polticamente ya que segn la oposicin, Jammeh, les habra otorgado certificados de naturalizacin y tarjetas de votantes para no solo incrementar su popularidad, sino que pudieran ser un contrapeso en las elecciones. Por otra parte Jammeh fue acusado por el gobierno senegals, de haber dado apoyo a los movimientos separatistas como el de los Luchadores de la Libertad de Casamane.

Segn algunos expertos, si bien la presencia de la comunidad de refugiados Jola, no ha sufrido consecuencias a pesar de su alianza con el dictador, temen que si el rumbo econmico del pas no mejora y la pobreza y la desocupacin siguiera en aument el estallido xenfobo pudiera darse, lo que sin duda sumar ms refugiados a la Ruta de frica Occidental.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.