Gadafi vs. Occidente, dos revoluciones en el lado equivocado de la historia

Umoya

Libia tras la intervencin estadounidense. Foto: Black Agenda Report.

La revolucin de Gadafi cre uno de los experimentos de democracia econmica ms profundamente exitosos del siglo XXI. En octubre se cumpli medio siglo de la revolucin libia de Muamar el Gadafi, que condujo al derrocamiento del rey Idris I, apoyado por Estados Unidos.

En la revolucin libia de 1969, Muamar el Gadafi hered una de las naciones ms pobres de frica. Sin embargo, cuando fue asesinado, su socialismo haba convertido al pas en la nacin africana ms rica . Libia tena el PIB per cpita y la esperanza de vida ms altos del continente.

La contrarrevolucin de 2011, respaldada por Occidente, hizo que Libia se convirtiera en un Estado fallido y convirti su economa en un caos. El presidente Obama dijo que su peor error como presidente de los Estados Unidos fue Libia y no pensar en las consecuencias de derrocar a Gadafi.

Las dos revoluciones que han tenido lugar en Libia en los ltimos cincuenta aos no pueden ser ms diametralmente opuestas.

El fallecimiento de Gadafi ha hecho realidad los peores escenarios posibles : las embajadas de Occidente se han ido, el sur de Libia se ha convertido en el paraso de los terroristas y la costa norte es un centro de trfico masivo de migrantes. Egipto, Argelia y Tnez han cerrado su frontera con Libia. Todo esto ocurre en medio de un entorno de asesinatos, violaciones y torturas desenfrenados que completan el panorama de un Estado que ha fracasado hasta la mdula.

En 2011, el objetivo de Occidente claramente no era ayudar al pueblo libio , que ya posea el mejor nivel de vida de frica, sino derrocar a Gadafi, instaurar un rgimen ttere y obtener el control de los recursos naturales del pas.

Quien piense que la intervencin de Occidente en Libia era solo otra apropiacin de petrleo, est equivocado. En trminos generales, para Estado Unidos , la intervencin militar era bsicamente por las armas; para Italia , por el petrleo y el gas natural; y para Francia , por el agua.

Dado que Libia est situada en la interseccin estratgica entre los mundos africano, mediterrneo y rabe , el control sobre este pas siempre ha sido una manera notablemente efectiva para que las naciones occidentales proyecten su fuerza en estas regiones y ms all.

El apoyo francs en la revolucin de 201 1 se vio principalmente impulsado por su inters en un bien ms preciado que el petrleo: el agua. El agua ser en el siglo XXI lo que fue el petrleo en el siglo XX. El agua ser un bien preciado que determinar la riqueza y la suerte de las naciones.

A diferencia del petrleo, no hay sustitutos o alternativas para el agua. La naturaleza eligi que la provisin de agua fuera limitada. Mientras tanto, la demanda aumenta inexorablemente a medida que la poblacin crece y se enriquece. El crecimiento de la poblacin, el cambio climtico, la contaminacin y la urbanizacin son factores que, juntos y sin freno, provocarn que la demanda de agua dulce superar la oferta en un 40 % para 2040.

Libia se sita sobre un recurso ms valioso que el petrleo, el Sistema Acufero de Piedra Arenisca de Nubia , que es la fuente subterrnea de agua dulce ms grande del mundo . El sistema acufero de agua fsil se form aproximadamente hace 20.000 aos y contiene 150.000 kilmetros cbicos de agua dulce. Gadafi invirti 25.ooo millones de dlares en el Gran Ro Artificial, una compleja tubera de 4.000 km de longitud enterrada bajo el desierto capaz de transportar dos millones de metros cbicos de agua al da. Un plan tan monumental de distribucin de agua estaba en vas de convertir a Libia, una nacin que es un 95 % desrtica, en un oasis autosostenible y cultivable.

Hoy, las megaempresas francesas del agua, como Suez, Ondeo y Saur, controlan ms del 45 % del mercado del agua del planeta , que ya es una industria global de 400.000 millones de dlares. Para Francia, la revolucin de 2011 en Libia buscaba obtener el control y la privatizacin de los asombrosos recursos hidrulicos de Libia.

Meses antes de que el presidente Obama empezase a bombardear Libia, la CIA avis de la futura guerra hidrolgica, en la que los ros, lagos y acuferos se convertirn en activos de seguridad nacional por los que habr que luchar o controlar a travs de ejrcitos intermediarios y Estados clientelares. La revolucin que produjo el cambio de rgimen en Libia fue un ejemplo importante de la guerra hidrolgica imperialista.

Ahora que los beneficios del agua de Libia estn fluyendo hacia Occidente, como no es de extraar, la zona oeste de Libia se est quedando sin agua potable . Debido a la avaricia y negligencia corporativa, dos tercios de los conductos de agua claves de la nacin ya no estn en funcionamiento. Mostafa Omar, un portavoz de UNICEF de Libia, calcula que, en un futuro, unos cuatro millones de libios pueden estar privados del acceso a agua potable. Este hecho podra desembocar en un brote de hepatitis A, clera y otras enfermedades diarreicas, a pesar de tener el mayor acufero del mundo bajo sus hogares.

Para Italia, la decisin de apoyar la revolucin de 2011 estuvo impulsada por una sed de petrleo y gas de su antigua colonia. Libia tiene las mayores reservas de petrleo de frica y, con Gadafi, el 85 % de las exportaciones fueron a parar a Europa. Antes de Gadafi, el rey Idris dej que la empresa petrolera Standard Oil dictase las leyes petrolferas del pas. El seor Gadafi acab con todo esto. El dinero procedente del petrleo se ingresaba directamente en cada una de las cuentas bancarias de los ciudadanos libios. Como era de esperar, las compaas petrolferas italianas han puesto fin a esta noble prctica.

El petrleo libio es muy importante para Italia dada su proximidad, la facilidad de extraccin y la dulzura de su crudo . La mayora de las refineras italianas y de otros pases se construyeron para refinar el crudo dulce libio y ahora ya no pueden procesar fcilmente el crudo saud ms pesado que ha reemplazado la escasa produccin libia.

Libia tiene reservas de gas natural de ms de 1,49 billones de metros cbicos y an no se han inspeccionado otras zonas amplias. Con suministros asegurados disponibles en Libia, Italia ya no es tan dependiente de los suministros de Rusia , que, en el frente energtico, se est mostrando cada vez ms flexible y se est burlando del continente europeo. El gigante petrolfero italiano, Eni, acaba de comprar una participacin mayoritaria en los activos libios de British Petroleum (compaa petrolfera britnica) y tiene un acuerdo con el rgimen libio para extraer 21,5 millones de metros cbicos de gas natural diariamente.

Debido a que los franceses disfrutan del mercado de agua libio como botn de guerra y a que el petrleo y el gas natural se lo quedan los italianos, Estados Unidos apoy la revolucin de 2011 para conseguir otro mercado: el armamentstico .

El New York Times inform en junio de 2019 que se encontraron armas pesadas estadounidenses en una armera de los rebeldes respaldados por Estados Unidos en Libia. El New York Times declar que las marcas en las cajas de misiles identifican a su fabricante conjunto, los gigantes de armas Raytheon y Lockheed Martin, y un nmero de contrato que se corresponde con un pedido de 115 millones de dlares para misiles Javelin. Libia es ahora una gran oportunidad para los traficantes de armas estadounidenses y el hogar del mayor alijo de armas ilegales del mundo.

Desde el petrleo hasta el agua y dese las armas hasta el gas natural, la revolucin de 2011 ha recaudado miles de millones de dlares para Occidente y solo ha causado miseria y una guerra civil interminable para los libios.

La revolucin de Gadafi de hace cincuenta aos fue totalmente diferente. Durante ms de cuarenta aos, Gadafi promovi la democracia econmica y utiliz la riqueza del petrleo nacional para mantener programas de bienestar social progresivos para todos los libios. Bajo su mandato, los libios no solo disfrutaban de una atencin sanitaria y educacin gratuitas, sino tambin de prstamos sin intereses y electricidad gratis .

Ahora, gracias a la destitucin de Gadafi por parte de la OTAN, los cortes de electricidad son algo comn en la Trpoli que una vez fue prspera, el sector sanitario est al borde del colapso debido a la huida de miles de trabajadores sanitarios filipinos y se estn cerrando las instituciones de educacin superior de la parte oriental del pas.

Hay un grupo que ha sufrido inmensamente por esta revolucin apoyada por Occidente, las mujeres. A diferencia de otras naciones rabes, las mujeres en la Libia de Gadafi tenan derecho a la educacin, a un trabajo y a tener propiedades e ingresos. Incluso el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elogi a Gadafi por su promocin de los derechos de la mujer.

Cuando Gadafi tom el control en 1969 muy pocas mujeres iban a la universidad. Justo antes de que las Fuerzas Areas de los EE. UU. empezaran a bombardear Libia en 2011, ms de la mitad de los estudiantes universitarios libios eran mujeres. Una de las primeras leyes que se aprob en 1970 fue una ley para que hubiera un mismo salario para un mismo trabajo.

Despus de la revolucin de 2011, el nuevo rgimen democrtico libio est frenando los derechos de la mujer . Las nuevas tribus que gobiernan estn fuertemente ligadas a las tradiciones patriarcales. Adems, la catica naturaleza de las polticas libias posteriores a la intervencin ha dado rienda suelta a las fuerzas islmicas extremistas que ven la igualdad de gnero como una perversin occidental.

Al contrario de la creencia popular, Libia era, de hecho, un Estado democrtico , aunque los medios occidentales la describieran como la dictadura militar de Gadafi. Bajo el sistema nico de democracia directa de Gadafi, las instituciones tradicionales de gobierno se disolvieron y prohibieron y el poder resida en el pueblo directamente a travs de diferentes comits y consejos.

Lejos de que el control residiera en un nico hombre, Libia estaba altamente descentralizada y dividida en mltiples pequeas comunidades que eran bsicamente pequeos Estados autnomos dentro del Estado. Estos Estados autnomos controlaban sus distritos y podan tomar una serie de decisiones, como asignar los ingresos del petrleo y fondos presupuestarios. Dentro de estos pequeos Estados autnomos, los tres rganos principales de la democracia libia eran los comits locales, consejos populares de base y consejos ejecutivos revolucionarios.

El Consejo Popular de Base , o Mutamar sha ʿ bi asāsi, era bsicamente el equivalente funcional libio de la Cmara de los Comunes de Reino Unido o la Cmara de Representantes de los Estados Unidos. Sin embargo, los ochocientos consejos populares de base libios no estaban formados nicamente por representantes electos adinerados que promulgaban leyes en nombre del pueblo, sino que el Consejo permita a todos los libios participar directamente en este proceso.

En 2009, Gadafi invito al New York Times a pasar dos semanas en Libia para que viese la democracia directa del pas. Este peridico, que es un gran crtico del experimento democrtico de Gadafi, admiti que las intenciones de Libia eran que todo el mundo estuviera implicado en todas las decisiones. La gente se reuna en comits y votaba absolutamente todo , desde los tratados con el extranjero hasta la construccin de colegios.

Lejos de ser una dictadura militar, Libia fue la democracia ms prspera de frica cuando gobernaba Gadafi.

Segn la versin occidental de democracia en la Libia actual, las milicias, de diversa ndole local, tribal , regional, islamista o criminal, han formado recientemente dos facciones beligerantes. Libia ahora tiene dos gobiernos, ambos con su propio primer ministro, parlamento y ejrcito, que alimentan una continua guerra civil y destruyen todas las posibilidades de un Estado democrtico real.

La revolucin de Gadafi cre uno de los experimentos de democracia econmica ms profundamente exitosos del siglo XXI. En contraste absoluto, la contrarrevolucin de 2011 apoyada por Occidente puede que pase a la historia como uno de los mayores fracasos sociales y militares del siglo XXI.

Garikai Chengues un historiador de la antigua frica. Ha estudiado en las universidades de Harvard, Stanford y Columbia. Pueden contactar con l a travs de: garikai.chengu@gmail.com

Fuente: https://umoya.org/2020/01/15/gadafi-occidente-revoluciones-democracia/