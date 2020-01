Qu le espera a Siria en 2020?

The New Humanitarian

Idlib es la crisis ms sangrienta, pero essolo una ms de una larga lista.





Observando la vida desde los agujeros de una tienda en el inestable campo de desplazados de al-Hol, donde casi 70.000 personas dependen de la ayuda humanitaria. (Foto: Ali Hashisho/Reuters)

La campaa para recuperar el noroeste de Siria bajo control rebelde puede ser en estos momentos la parte ms sangrienta y que acapare ms titulares de la guerra en el pas, pero es solo una de las muchas crisis dentro de la crisis general.

La ofensiva, que dura meses en la provincia de Idlib y sus alrededores, parece estar recuperando nuevos territorios para el gobierno de Damasco a un alto precio en vidas civiles, infraestructura destruida y cientos de miles de seres obligados a huir.

En todo el pas, que se acerca ya a los nueve aos de guerra, la ONU dice que hay 11 millones de sirios, excluidos los refugiados, que necesitan ayuda de emergencia este ao, por lo que ha pedido a los donantes 3.300 millones de dlares.

La ayuda internacional no puede ser un sustituto de poner fin a la violencia o detener los abusos masivos de los derechos humanos, la represin poltica y la ilegalidad. Sin embargo, debera ser capaz de ayudar a los sirios desempleados, desplazados y que viven en refugios improvisados, o que necesitan otros elementos bsicos como alimentos, atencin mdica, saneamiento y agua potable.

Pero desde una moneda que se hunde cada vez ms, hasta un estancamiento diplomtico sobre la importacin de ayuda, los esfuerzos para brindar asistencia prctica a los civiles sirios estn acorralados por todas partes, profundamente politizados y rehenes de las rivalidades mundiales.

Una rfaga de acontecimientos en Siria ha puesto de relieve la continua volatilidad en el pas y la escala de dificultades a que se enfrentan los esfuerzos para aliviar el sufrimiento de los civiles. The New Humanitarian (TNH) contina monitorizando los desarrollos en diversos frentes.

TNH ha recopilado esta informacin en un intento de explorar las zonas problemticas clave a que tendr que hacer frente la compleja operacin de llevar ayuda masiva a Siria en 2020. Se basa en contactos regulares con trabajadores humanitarios y analistas, as como en informes y estudios pblicos. A fin de poder hablar libremente sobre asuntos delicados relacionados con los conflictos, las negociaciones diplomticas y la seguridad operativa, todos los entrevistados solicitaron el anonimato.

Un nuevo conflicto desarraiga a muchos de los habitantes de Idlib y el noroeste

Unas 300.000 personas huyeron de sus hogares en el noroeste de Siria desde mediados de diciembre cuando los ataques areos sirios y rusos machacaron la regin controlada por los rebeldes, donde viven o se han refugiado alrededor de 2,7 millones de personas. La ONU estima que ms de 1.300 civiles han muerto asesinados desde que comenz el ataque a finales de abril; hospitales y clnicas han sido bombardeados repetidamente, a pesar de la existencia de un esquema de la ONU para limitar los ataques sobre objetivos civiles, esquema que qued posteriormente desacreditado segn un informe del New York Times.

La ltima oleada de desplazamientos, segn los medios de comunicacin y los informes de la ONU, ha sido causada en gran medida por el asalto a las ciudades de Maarat al-Numan y Saraqeb en Idlib, en las que se refugian las personas que por lo general se dirigen al norte, a la capital provincial de la ciudad de Idlib y ms all, hacia la frontera turca.

La ONU estima que una de cada cinco personas que huyeron de la violencia en las ltimas semanas se dirigi a campamentos situados a lo largo de la frontera turca, y que el resto se refugi en pueblos y ciudades.

Pero la escasez de combustible hace que sea ms costoso huir por carretera, y el fro y hmedo invierno ha hecho que las condiciones para los recin desplazados sean especialmente duras. La mayora de ellos se ven obligados a permanecer en el pas, incluso en campamentos inundados, ya que Turqua cerr la frontera hace mucho tiempo ante los civiles que intentaban escapar.

Mientras tanto, a las agencias de ayuda y a las ONG les resulta ms difcil que nunca conseguir ayuda en la zona a causa de los impuestos y otras tarifas exigidos por autoridades locales alineadas con los yihadistas, y por la necesidad de cumplir con las prohibiciones de los donantes sobre el desvo de la ayuda.

Incluso aunque esta ofensiva se detenga despus de que Damasco recupere el control de ms pueblos y carreteras clave, los rebeldes armados y los civiles indigentes quedarn atrapados sin una salida clara negociada en un rincn del pas cada vez ms reducido. Es un escenario aterrador que un analista llam una Gaza en montaa y un reto definitivo para las personas que esperan obtener ayuda en la zona.

Ayuda transfronteriza amenazada

El noroeste controlado por los rebeldes depende en gran medida de las importaciones y la ayuda que se transporta en camiones desde Turqua, con miles de vehculos dedicados al trfico comercial que cruzan la frontera cada mes, entre ellos los que que transportan suministros de ayuda de la ONU, de las ONG y los grupos de ayuda turcos. Las entregas de la ONU en el territorio que el gobierno del presidente Bashar al-Asad no controla seran ilegales sin un permiso especial, segn establece una resolucin del Consejo de Seguridad de la ONU.

La resolucin actual, la n 2165, expirar el 10 de enero de 2020, y cuando acababa 2019 su ampliacin produjo una amarga disputa diplomtica que convirti la lnea de vida de los civiles sirios en moneda de cambio.

Si las grandes potencias no llegan a un acuerdo, la operacin de ayuda en el norte sirio tendr que enfrentar serios desafos pero no llegar a detenerse por completo. Muchas ONG internacionales y grupos de ayuda turcos que brindan ayuda en Idlib podran continuar sin la gran garanta simblica de la autorizacin del Consejo de Seguridad. (Como hacan justo antes de que se aprobara la resolucin 2165 por vez primera en 2014).

Las agencias de la ONU tendran que parar en sus actividades o buscar una solucin legal, aunque los funcionarios de la ONU insisten en que no hay un plan B. El mayor programa de ayuda de la ONU para Idlib lo dirige el Programa Mundial de Alimentos, que ha informado de que en diciembre suministr raciones a un milln de personas, aproximadamente un tercio de la poblacin.

Noreste de Siria y campamento de al-Hol

La invasin de Turqua en octubre y varios cambios en la poltica estadounidense han generado varios meses de caos en la otra zona importante de Siria que Damasco an no controla: el noreste liderado por los kurdos.

La lucha se ha detenido por ahora pero las alianzas polticas estn cambiando, dejando abierta la posibilidad de una transformacin rpida de las necesidades humanitarias y en cmo responder a las mismas.

Los objetivos que declara Turqua son neutralizar la amenaza de las Fuerzas Democrticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos y reasentar a un gran nmero de refugiados sirios en una zona segura que controla ahora a lo largo de la frontera. Ese esquema, dicen los crticos, no solo podra violar los derechos de los refugiados sino tambin despojar deliberadamente a los kurdos de su tierra.

Las FDS, ante las amenazas de Turqua, estn cooperando cada vez ms con Damasco, aunque los trminos de su acuerdo no estn decididos del todo. Esa relacin importa. El noreste est, en estos momentos, menos aislado que el noroeste, y las personas que all se encuentran pueden comerciar con el resto de Siria y a travs de las fronteras turcas e iraques.

Eso significa que la operacin de ayuda podra discurrir bien por all, aunque reducida, si las conversaciones para la ayuda transfronteriza en el Consejo de Seguridad se vienen abajo.

Las ONG que trabajan para ayudar a las personas en el noreste dicen que las concesiones al gobierno de al-Asad por parte de las FDS podran ser el peor golpe: la ayuda podra verse interrumpida si Damasco decidiera ejercer un control ms estricto sobre los convoyes que salen de la capital y reprimir los proyectos de ayuda gestionados desde Iraq o Turqua.

Entre los 1,8 millones de personas en el noreste que necesitan ayuda hay casi 70.000, en su mayora mujeres y nios, que estn encerrados en el voltil campo de al-Hol. Muchos son miembros de familias o simpatizantes del Desh, pero otros huyeron del grupo mientras luchaba por su ltimo trozo de territorio en Siria hace casi un ao.

Algunos de los que estn en el campo son extranjeros, y solo unos pocos han sido aceptados para la repatriacin por sus pases de origen. La situacin es tan txica que las agencias de ayuda que trabajan en al-Hol temen disturbios en lo que se ha convertido, de facto, en un centro de detencin.

Financiacin de la reconstruccin y restricciones a la ayuda humanitaria

Si bien los medios de comunicacin se centran en la terrible escalada en el noroeste (con anterioridad lo hicieron en la del noreste), hay zonas enormes de Siria que estn relativamente en calma, aunque atravesando situaciones difciles y de fractura social.

Pero gran parte del pas est tambin en ruinas y econmicamente devastado, lo que dificulta que los aproximadamente 17 millones de personas presentes en Siria, ms los que regresan, puedan reconstruir sus vidas.

Hacer que la economa vuelva a funcionar en el pas una vez que acabe el conflicto y reconstruir los servicios sociales y la infraestructura requerir de efectivo, de gran cantidad de dinero, que se estima puede oscilar entre los 120.000 millones a los casi 400.000 millones de dlares o incluso ms. Tambin llevar tiempo: el Banco Mundial estima que Siria necesitar dcadas para recuperarse.

Las sanciones y las condiciones polticas se encuentran entre los obstculos que se interponen en el camino: Estados Unidos y los Estados miembros de la UE no estn dispuestos a pagar ninguna reconstruccin importante si al-Asad sigue estando al frente del gobierno.

Sus aliados, Irn y Rusia, no tienen bolsillos lo suficientemente profundos para pagar la factura, mientras que China y los Estados del Golfo no parecen querer comprometerse, hasta ahora, con el proyecto. En diciembre, Rusia prometi 5,8 millones de dlares para la reconstruccin a travs del Programa de Desarrollo de la ONU (la ONU no tiene sanciones que la detengan, pero tampoco tiene dinero para gastar). Pero esa cantidad sera como el chocolate del loro.

Algunas ONG y analistas dicen que los donantes deberan tener una visin ms pragmtica a la luz de las masivas necesidades sociales y la creciente probabilidad de que al-Asad permanezca en el poder. El boicot de la reconstruccin afecta a los sirios, independientemente de sus opiniones polticas, argumentan, y negarse a arreglar las escuelas daadas no es una herramienta eficaz y/o apropiada para los objetivos polticos.

Algunos donantes estn dispuestos a apoyar algunas reparaciones (pero no aquellas explcitamente etiquetadas como reconstruccin), y los proyectos para reparar los sistemas de agua o reparar las aulas, por ejemplo, se incluirn en el plan de gastos humanitarios respaldado por la ONU para Siria en 2020.

Independientemente de la definicin de la reconstruccin, la ayuda internacional sigue, en general, estando estrictamente controlada por el gobierno. Al personal humanitario se le puede negar el visado sin explicacin, mientras que las evaluaciones independientes de las necesidades y el monitoreo y la evaluacin de los proyectos estn ampliamente limitados. La planificacin, coordinacin y gestin del mayor actor de la ayuda, la ONU, estn ligadas a tensiones polticas y burocrticas.

Presiones econmicas

La moneda siria perdi aproximadamente la mitad de su valor en 2019, y los precios de los alimentos siguen aumentando. Las sanciones y los cambios en el suministro de petrleo, el comercio y el contrabando juegan un papel importante en ello.

El valor de la libra siria se ha hundido en el mercado negro:

Evolucin del valor de 1 dlar en libras sirias

Otro factor clave es la crisis fiscal del Lbano, que se agrava segn se alargan los meses de protestas antigubernamentales. A causa de las sanciones de EE. UU., las empresas sirias (por no hablar de los especuladores de la guerra) tienen escaso acceso al sistema bancario internacional, por lo que la mayora dependen del vecino Lbano para realizar transacciones y mantener ahorros.

Pero en medio de las turbulencias polticas y financieras, los bancos libaneses han restringido la retirada de monedas fuertes a todos los clientes, lo que ahoga el acceso de Siria a las divisas.

Dentro de Siria, los asalariados se enfrentan a profundos recortes en su poder adquisitivo, a pesar de que algunas ONG y trabajadores humanitarios sirios se benefician de un tipo de cambio especial del Banco Central.

Pero el dlar, que compra ahora en el mercado negro un tercio ms de la moneda siria, 940 libras sirias (eran 47 en 2011, antes de la guerra civil), y el ensombrecido panorama econmico a medida que se establecen nuevas sanciones estadounidenses -adoptadas el pasado 20 de diciembre y que apuntan a aquellos que hacen negocios con Siria- son un poderoso elemento disuasorio para la inversin extranjera.

Conversaciones polticas (o no)

El 4 de noviembre, tras un comienzo glacial aunque ordenado, se iniciaron las conversaciones cara a cara sobre la constitucin siria; sin embargo, a finales de mes se quedaron estancadas cuando un grupo de negociadores compuesto por candidatos del gobierno, la oposicin y la sociedad civil no llegaron a ponerse de acuerdo sobre una posible agenda.

Incluso el hecho de acordar la membresa del Comit Constitucional Sirio, que tiene un mandato limitado para revisar la Constitucin (por no hablar ya de compartir el poder o alcanzar un compromiso poltico), necesit de aos de diplomacia exhaustiva.

Las conversaciones, respaldadas en principio por todas las partes, han sido hasta cierto punto el nico juego diplomtico en la ciudad, el nico foro importante para el contacto poltico entre el gobierno de Damasco y sus oponentes. Pero el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, dijo que conseguir algn resultado en ese proceso era una misin casi imposible.

Despus de que las partes se tomaran un descanso, el enviado actual, Geir Pedersen, declar el 20 de diciembre que la interrupcin solo pone de relieve la necesidad de un proceso poltico ms amplio e integral.

Retorno de los refugiados

En funcin de las presiones polticas, nacionalistas y econmicas, los pases vecinos estn impacientes por ver regresar a casa a cuantos ms mejor de los 5,5 millones de refugiados sirios registrados que albergan.

Tambin es una prioridad para los donantes, que esperan reducir el coste de su apoyo en Turqua, Lbano y Jordania (que en 2019 fue de 2.000 millones de dlares).

Pocos refugiados, relativamente, decidieron arriesgarse a regresar de forma voluntaria el ao pasado (87.000 en 2019, segn el recuento de la agencia de refugiados de la ONU), pero los factores que les impulsan a ello se multiplican: las restricciones y las deportaciones han expulsado a los refugiados de Estambul, Lbano ha echado a miles de ellos, y estn padeciendo unas condiciones de vida tan duras en Jordania que un nmero cada vez mayor de refugiados estn arriesgndose a cruzar la frontera.

Aquellos que regresan se enfrentan a multitud de peligros, aparte de la violencia en curso, incluido el encarcelamiento y el reclutamiento forzoso, por no mencionar la falta de oportunidades de empleo y de lugares para dormir.

La ONU ha manifestado en repetidas ocasiones que las condiciones en Siria no son an adecuadas para el retorno, por lo que no organizar el transporte ni entregar efectivo a quienes decidan regresar. Esa poltica est bajo revisin, ya que la situacin dentro de Siria parece ser tan buena como pueda serlo durante algn tiempo, y est claro que la lista de condiciones que la ONU estableci en 2018 para ayudar a los repatriados no va a cumplirse en su totalidad.

Atrapados en Rukban

Alrededor de 12.000 personas, que se hallan en un bolsillo del sur de Siria en la frontera con Jordania, llevan aos atrapadas en condiciones muy difciles, bloqueadas por las fuerzas sirias y jordanas e intimidadas por bandas armadas y delincuentes. Las soluciones pacficas parecen haberse agotado.

Son seres en situacin de gran debilidad sometidos a niveles catastrficos de abuso, extorsin y problemas de salud en un campamento improvisado. A pesar de que viven a pocos metros de la frontera, no tienen adnde ir: Jordania no les dejar entrar.

Pero regresar es tambin arriesgado. Muchos de los hombres presentes en Rukban no estn dispuestos a volver a zonas controladas por el gobierno de al-Asad por temor a ser arrestados o reclutados como exrebeldes, activistas de la oposicin o desertores. A pesar de carecer de casi todo, algunos residentes parecen estar dispuestos a morir en Rukban antes que a volver.

En 2019 se convenci a unos 18.000 residentes de Rukban de que regresaran. Pero grupos de derechos humanos dicen que las promesas del gobierno sirio de que se iba a permitir a los evacuados regresar libremente a sus hogares no se han cumplido, y activistas y medios locales alegaron en diciembre que se haba hecho desaparecer o detenido a 174 de ellos.

Una pequea base estadounidense cerca de Rukban apoya a una milicia rebelde local, lo que ha disuadido al gobierno sirio de recuperar esa zona por la fuerza, pero eso puede an cambiar. Con la presencia de Estados Unidos en Siria cuestionada, el acceso de la ONU y la Media Luna Roja Siria bloqueado regularmente por Damasco y las vas diplomticas agotadas, las perspectivas para los residentes de Rukban en 2020 son hoy peores que nunca.





Ben Parker es editor de The New Humanitarian.

Fuente: https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2020/1/8/Syria-aid-reconstruction-refugees-peace-conflict-Idlib-UN-NGOs-Turkey-Russia

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.