Libia

Hafther y los propiciadores en Berln

Tras haberse retirado de la cumbre de Mosc, del pasado lunes 13, sin firmar el acuerdo de alto el fuego permanente, para iniciar un dilogo poltico, el general Khalifa Hafther lder del Ejrcito Nacional Libio , (ENL) y principal animador del conflicto, desair, no solo a sus anfitriones el presidente ruso Vladimir Putin y su par turco Recep Erdogan, quienes haban gestionado la cumbre, sino que tambin a su contraparte un, hasta ahora, muy debilitado, Fayez al-Sarraj, jefe del Gobierno del Acuerdo Nacional (GNA), un hombre de paja puesto por Naciones Unidas, y cuyas fuerzas apenas controlan un permetro cada vez ms discutido en torno a la vieja capital libia: Trpoli, que si haba firmado el acuerdo. Hafther, tras ocho horas de conversaciones, pidi la noche para reflexionar y sin ms abandon Mosc, tal lo declar el canciller ruso Serguei Lavrov.

Tras el fracaso de Mosc, el domingo 19 se abri una nueva posibilidad en Berln, a donde han llegado Vladmir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turqua), Boris Johnson (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia), Ursula von der Leyen y Josep Borrell (Unin Europea), Mike Pompeo (Estados Unidos), Ghassan Salam (ONU), quienes junto a la anfitriona de la reunin la canciller Angela Merkel, aspiran a conseguir en Berln, lo que no se logr en Mosc.

La breve pero contundente lista de invitados, habla claramente de la gravedad que ha alcanzado el conflicto, es convocada tambin, por temor a la decidida presencia de Turqua y Rusia. Por lo que Europa, despus de haber mantenido sumergida en sangre desde 2010 la patria de Gadaffi, recin ahora por temor a los nuevos jugadores, intenta una salida sin ms chicanas, para que no sean afectados sus intereses, por lo que la ONU seal la importancia de preservar la integridad y neutralidad de la Corporacin Nacional del Petrleo . Lo que no aclara la organizacin internacional es preservar para quin? Otro de los puntos del borrador del acuerdo que se conoci extraoficialmente y sin duda el ms difcil de alcanzar, es el referido al desarmen de las milicias, que en el caso de Hafther, es un verdadero ejrcito, con presencia en todo el pas. Mientras el presidente turco expreso su temor de que la cada de Trpoli, provoque la radicalizacin de las milicias que combaten a su favor, lo que podra implicar el resurgimiento de los movimientos cercanos a al-Qaeda y Daesh , que si bien han sido controlados, de ninguna manera erradicados

Dada la gravedad Europa ahora apura una solucin, por esa gravedad que pareci no tener a pesar de los ciento de miles de civiles muertos, un pas destruido desde sus ms profundas simientes no solo materiales y culturales, sino sociales. Destruccin que no solo ha modificado para siempre los destinos del pueblo libio, sino de toda la regin, particularmente las naciones al sur del pas como Nger, Mali y Chad y as en hondas sucesivas que se profundizan hacia el interior de frica.

Hafther desde abril pasado se encuentra a las puertas de Trpoli produciendo la muerte de 280 civiles y de 2 mil milicianos, sumados a las ms de 120 mil personas que ha debido desplazarse por los combates. Hafther no la ha tomado Trpoli, ms que por cuestiones militares, por no tener que asumir el costo de un nuevo genocidio, que podra definitivamente ponerlo en picota internacional, como un nuevo Saddam Husein, un Hosni Mubarak o un Omar al-Bashir.

La cumbre de Berln, se abre con la presin de que los principales puertos petroleros libios estn siendo bloqueados por las fuerzas del general Haftar, lo que podra producir el cierre de la produccin petrolera del pas en cinco das. Lo que agrega ms dramatismo a la reunin y obliga a definiciones urgentes.

En una declaracin absurda, por no decir hipcrita, el ministro de relaciones exteriores alemn Heiko Maas dijo: Las partes que combaten en la guerra civil libia solo pueden luchar entre s porque reciben apoyo militar del extranjero. Tenemos que detenerlo para que Libia no se convierta en la nueva Siria, como si hubiera alguna diferencia ms que el pasaporte de los muertos y como si esas armas se fabricasen en algn otro lugar que no fuera occidente.

Ms all de las buenas intenciones de Berln, la cuestin es mucho ms profunda para resolver con declaracio nes ramplonas y obvias, como las del presidente del Consejo Europeo , Charles Michel, que a su llegada a la capital alemana dijo: Es hora de consolidar un alto el fuego, respetar el embargo de armas de Naciones Unidas y relanzar un proceso poltico.

Cundo tras la muerte del Coronel Muhammad Gadaffi, en octubre de 2011, se comenzaron a perfilar los dos bandos que hoy han sobrevivido a la guerra facciosa en que participaron decenas de milicias, entre las que hay que incluir muyahidines del Daesh y al-Qaeda , que han sido cooptadas o destruidas, hoy cada bando cuenta con el apoyo importantes jugadores internacionales el Gobierno de Acuerdo Nacional de Serraj, est siendo sostenido por Naciones Unidas, Qatar, la Unin Europea (UE), de manera discreta Italia y despus de muchas dilaciones Turqua. Detrs de Hafther se alinean, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos (EAU), y los franceses en una callada disputa petrolera con Italia y finalmente de manera bastante ambivalente Rusia y los Estados Unidos.

Despus de Berln.

Ms all de lo que se pueda resolver en Berln, hay muchos factores para que cualquier acuerdo sea inmediatamente abortado porque tambin son muchos los intereses que se juegan para sostener la inestabilidad en Libia, como ha sucedido en r eiteradas oportunidades, donde los bandos han vuelto a las armas.

Alemania, es la potencia occidental, que con ms agudeza demuestra mayor inters en la resolucin del conflicto, temiendo que de alguna manera el milln de refugiados de distintas nacionalidades que esperan en puertos libios su oportunidad de viajar a Europa, vuelan a generar una crisis similar a la de 2014-2015, que ha hecho zozobrar muchos gobiernos europeos principalmente el de Merkel.

Por su parte Italia, con muchsimos intereses petroler os en Libia, adems de ser cargar con el peso simblico de haber sido su colonia durante treinta aos, ha propuesto si se alcanza un acuerdo en Berln, que una fuerza de Naciones Unidas, sea quien controle el alto el fuego, incluidos, desde ya soldados italianos, que se sumarian a los 250 efectivos que ya tiene en Libia dando seguridad el hospital que levant en Misrata en 2016.

El ao 2019, con 900 vctimas civiles entre muertos y heridos, ha sido el ms cruento desde el levantamiento de Benghazi en 2011, donde fueron asesinados 2108 civiles. En 2108 ese nmero alcanz a 393. Y por lo que parece 2020, no ser un ao calmo ya que el 5 de este mes, 28 personas murieron en un ataque contra una academia militar de Trpoli, convirtindose en el ms importante en lo que va del ao.

Nuevos efectivos llegan a Libia para incorporarse al conflicto de uno y otro bando, Se ha conocido la incorporacin de unos 5000 mercenarios sudaneses durante 2019, la mayora veteranos de Darfur, a las filas del general Hafther, empujados por la cada del General Omar al-Bashir, y que segn sus comandantes, se prev la llegada de varios cientos ms, lo que profundizara el conflicto que podra desestabilizar todava ms gran parte de la regin.

Mientras tanto algunas informaciones sealan que amparados el paraguas de Turqua, que ya ha anunciado el envo de efectivos para apoyar al Gobierno del Acuerdo Nacional con sede en Trpoli han llegado algunas brigadas mercenarias integradas por antiguos muyahidines de los grupos takfiristas , que operaron en Siria y fueron recolectado por los servicios de inteligencia turcos.

Se resuelva lo que fuera en la Cumbre de Alemania, todo ser demasiado ineficaz y tardo para detener la sangra y la destruccin de la que muchos lderes occidentales que el domingo se sentaron en Berln, han sido sus ms fervientes propiciadores.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/ lineainternacionalGC.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.