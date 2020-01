Mal y el sentimiento antifrancs

El pasado 10 de enero miles de personas se manifestaban en Bamako alrededor del Monumento de la Independencia para reclamar la marcha inmediata de las tropas extranjeras, especialmente de la fuerza francesa Barkhane. Entre los lemas y eslganes enarbolados por los participantes abundaban los mensajes hostiles dirigidos a la antigua potencia colonial francesa: Abajo Francia! Francia, fuera de aqu! El gobierno francs es un lastre para nuestro desarrollo! Para el rotativo Malijet las consignas lanzadas contra le presencia de las tropas francesas desplegadas en territorio maliense se explican dentro de un incremento del sentimiento antifrancs en el seno de una buena parte de la opinin pblica 1 que han colocado a Francia en el ojo del huracn.

Lo cierto es que esta manifestacin - que sucede a las de abril y noviembre de 2019- se produce en un clima de creciente tensin y recelo hacia la gestin francesa del conflicto armado que sacude el norte del pas desde 2012. Numerosos son quines acusan al Elseo de colaborar con los yihadistas y los rebeldes touaregs y, sin ir ms lejos, hace tan solo un par de meses el clebre cantante Salif Keita afirmaba, en un video ampliamente difundido en Facebook, que Francia financiaba a los terroristas afines al Estado Islmico y la ideologa salafista. Propsitos infundados, segn la embajada de Francia en Mal que rpidamente emiti un comunicado para desmentir las insinuaciones del artista. Verdadero o falso, fundado o infundado, las declaraciones de Salif Keita no hacan sino echar un poco ms de lea al fuego de una hoguera que contribuye a alimentar la discordia entre los dos pases.

En el centro de estas polmicas e incendiarias declaraciones gravitan los dos principales problemas que fomentan este clima de discordia e intranquilidad. El primero, es el recrudecimiento de los ataques de hombres armados contra los campos y bases militares de las fuerzas armadas malienses que, en el ltimo ao ha costado la vida a ms de 200 soldados. Y es que, pese a los esfuerzos conjuntos de la MINUSMA (Misin de Naciones Unidas para la estabilizacin de Mal) el G5 Sahel y las tropas americanas y francesas el integrismo salafista no ceja de ganar terreno. Durante un tiempo desorganizados, los grupos armados islamistas se han reconstituido y lo ms inquietante de todo es que, despus de haber perdido las principales ciudades del norte (Gao, Tombuct, Tessalit) gracias a la intervencin del ejrcito francs, los grupos yihadistas se han desplazado poco a poco hacia el centro del pas. En 2017 la ONU registr 63 ataques de grupos terroristas contra las fuerzas armadas malienses, el ejrcito francs y las fuerzas internacionales reagrupadas bajo la MINUSMA en la regin de Mopti. As las cosas, inmersos en esta inacabable espiral de violencia a la que se aade el aumento de los conflictos tnicos (en marzo de 2018 alrededor de 30 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos entre los pheuls y los dogones), en su visita a Mal en mayo de 2018, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, afirm que hay que evitar a toda costa el hundimiento del centro de Mal y restablecer la seguridad y la normalidad 2 .

El segundo problema, no menos candente, es la situacin de Kidal. Emplazada a 350 kilmetros al norte de Gao, en el corazn del macizo montaoso Adrar de los Ifoghas, la ciudad, liberada en 2013 tras la intervencin de las tropas francesas en el marco de la operacin Serval rebautizada Barkhane- es hoy objeto de una viva polmica. Ya en 2013, Issa Ndiaye, antiguo ministro de la Educacin Nacional, deploraba que el ejrcito francs hubiera denegado el acceso a Kidal a las fuerzas armadas malienses alegando razones de seguridad: Es difcil de entender por parte de un pas que se dice amigo de Mal prohibir el acesso a una parte del territorio a las tropas malienses. Eso es algo que no se puede justificar y hace insostenible la posicin de Francia 3 .

Para muchos analistas la actitud de Francia al respecto es reveladora de sus verdaderos intereses en Kidal. Rica en uranio y recursos naturales, la lucha contra el terrorismo no sera ms que un subterfugio para explotar las riquezas de la regin: Algunos piensan que los terroristas no son el objetivo de esta guerra, sino solamente el pretexto. Para ellos, la intervencin francesa en Mal camufla un proyecto de acaparamiento de las riquezas naturales del pas 4 .

Otro aspecto relativo a Kidal que suscita el recelo de los malienses es la decisin de Francia ratificada con los acuerdos de Argel 2015- de otorgar el control de la ciudad al MNLA (Movimiento Nacional para la Liberacin de la Azawad) algo que, en el seno de la opinin pblica, es interpretado como toda una declaracin de intenciones: desde el Elseo se estara apoyando a los rebeldes touaregs con la intencin de desestabilizar el pas. La creciente sensacin de un complot urdido por las autoridades francesas ha ido ganando enteros en los ltimos aos hasta el extremo de alimentar un sentimiento antifrancs que se propaga como la plvora por las calles de Bamako. Un ejemplo de este sentimiento embrionario se dej palpar a finales del ao 2017 con el escndalo de la Azawad . Los hechos: un descuidado profesor del Liceo Francs Libert tuvo la genial idea de interrogar a sus alumnos por escrito sobre la capital de la Azawad. Cul es la capital de la Azawad: Gao o Tombuct? Como el azote del diablo, se elev la voz de una progenitura indignada por las enseanzas dispensadas a sus hijos en el seno de la institucin francesa y el asunto lleg a la prensa.

El peridico digital Bamada recoga el siguiente comentario en su edicin del 27 de octubre de 2017: !No se bromea con la unidad de la nacin! Y sin embargo Francia, considerada una aliada de Mal, no deja escapar la ocasin para expandir los grmenes de la divisin de nuestro pas [] He aqu otro complot urdido por la antigua potencia colonial contra nuestro pas 5 . Tal vez se pueda decir ms alto pero no ms claro! Tampoco se quedaba corto el rotativo digital Maliweb que semanas antes publicaba: Los que todava dudaban del apoyo de Francia a los bandidos armados del MNLA (Movimiento Nacional para la Liberacin de la Azawad) tendrn que morderse la lengua 6 . Azawad, tierra de trashumancia en lengua rabe, equivale hoy al territorio reclamado por los rebeldes tuaregs del norte de Mal para fundar su proyecto independentista. De este modo, con su ingenua interrogacin, el mentado docente del Liceo Francs Libert, a modo de confabulador o espa poltico infiltrado en Mal, estaba llevando a cabo una campaa en favor del nacionalismo tuareg.

