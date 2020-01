En Israel el adoctrinamiento comienza en el jardn de infantes

Haaretz

La bandera nacional y los retratos de los lderes del pas se han convertido en parte de la decoracin en las escuelas preescolares israeles. Qu mensajes est tratando de inculcar el sistema en nuestros hijos?

Un "rincn nacional" en un jardn de infantes de Ashdod. Ilan Assayag

Un breve furor pblico estall en noviembre pasado cuando Osnat Hagai, maestra asistente en un jardn de infantes en Pardes Hannah-Karkur, document en Facebook el retiro del retrato del primer ministro Benjamin Netanyahu de la pared de su saln de clases. El ministro de Educacin, Rafi Peretz, tuite que la mujer sera localizada y convocada para una "aclaracin". (Solo despus comprendi que estaba empleada por el gobierno local en lugar de por su ministerio). El acto de protesta de Hagai -declar en el Clip que no era apropiado para un primer ministro que ha sido acusado de cargos criminales ser presentado ante los nios pequeos como un modelo a seguir- recibi mucha atencin positiva tanto en las redes sociales como en la prensa.

La pregunta de por qu se retir el retrato del primer ministro es menos interesante que la pregunta de por qu estaba colgado en una pared de preescolar en primer lugar. Cul fue su propsito all? Qu beneficio, si alguno, fue para los nios tenerlo all y si es eso algo deseable?

Los retratos del primer ministro de Israel, el presidente y a veces incluso del lder sionista Theodor Herzl, tambin estn colgados en las paredes de los jardines de infancia como parte de lo que el Ministerio de Educacin llama un "rincn nacional": el pequeo espacio donde se encuentran concentrados varios smbolos de la nacin. En algunos casos la esquina se ve reforzada por un mapa del pas (que a menudo incluye toda la Tierra de Israel) y las palabras de Hatikvah, el himno nacional.

En el pasado, dice Tamar Verete-Zehavi, consejera pedaggica en educacin de la primera infancia y profesora en el Colegio de Educacin David Yellin en Jerusaln, se erigieron rincones de este tipo en preescolares antes del Da de la Independencia y luego se eliminaban. La idea general era que se crearan con la participacin de los nios y que fueran dinmicos y cambiantes, dependiendo de lo que los nios estuvieran aprendiendo y de acuerdo con su desarrollo.

Pregunt al ministerio si los preescolares estn obligados a establecer ese rincn y cul es su propsito oficial. La respuesta fue vaga y de naturaleza general: "De acuerdo con las pautas establecidas por el director general en 2001, las escuelas estn obligadas a enarbolar la bandera (por ley) y tambin a colgar un retrato del presidente en la pared".

Hace tres aos Haaretz inform de que los inspectores del Ministerio de Educacin requeran que los maestros de las escuelas preescolares pblicas de Jerusaln en el sector judo se aseguraran de que se estableciera un rincn nacional permanente en cada instalacin y recomendaron que se convirtiera en un foco de actividades educativas. Los inspectores comenzaron a elaborar una lista de establecimientos preescolares en la ciudad que no tenan retrato del presidente o la bandera. La iniciativa se desvaneci despus del informe Haaretz, pero como sugiere el caso de la asistente de Pardes Hanna, el rincn nacional es una institucin permanente.

Zehava Cohen, directora de una firma que ofrece asesora y orientacin a preescolares, visita cientos de instituciones de este tipo en todo el pas cada ao e informa de que un rincn nacional es un componente regular en todas ellas. "La esquina est all, la esquina est activa, los maestros explican a los nios sobre nuestra bandera y sobre el presidente y el primer ministro", dice Cohen. Aunque el Ministerio de Educacin parece requerir que cada aula de preescolar tenga un rincn, agrega, sus inspectores estn divididos sobre su contenido y formato.

Para, Rachel Fink, maestra de preescolar experta en educacin de la primera infancia y bloguera en Haaretz (edicin hebrea), esas reas no son apropiadas para nios de esta edad.

"No creo que colgar los smbolos nacionales pueda causar daos, pero tampoco es til", dice ella. Su filosofa educativa, aade, ve el entorno fsico como un maestro adicional. En consecuencia, si algo en el espacio preescolar no es beneficioso para el aprendizaje, no debera estar all. Es mejor ensear a los nios de manera experimental y acorde con su edad sobre sus derechos y obligaciones como ciudadanos, que hacer que memoricen hechos como quin es el primer ministro, agrega Fink.

Una gran mezcolanza

Kathy Hirsh-Pasek, profesora de psicologa y directora del laboratorio de lenguaje infantil en la Universidad de Temple en Filadelfia se sorprende cuando le cuento sobre los rincones nacionales en las escuelas preescolares israeles.

"Refleja un complejo imperialista", dice, no entiendo por qu es necesario. Ocupa un espacio en el aula que podra usarse para otros temas. Despus de todo los nios saben que son israeles y estoy segura de que estn orgullosos de ello. Parece que estos rincones estn tratando de imponerles algo. Es una invasin de su espacio".

Un mapa del "Gran Israel" colgado en un jardn de infantes. Ilan Assayag

No existe un fenmeno comparable en los Estados Unidos, agrega el profesor: Esto no ensear a los nios a ser mejores ciudadanos, ya sabes. Colgar fotos de los lderes me parece una proclamacin que no debe hacerse.

Hirsh-Pasek: Los estudios muestran que si se cuelgan demasiadas cosas en las paredes se distrae la atencin de los nios y se dificulta su capacidad de concentracin. En consecuencia lo que cuelga en las paredes de una escuela preescolar y primaria debe elegirse meticulosamente. Los nios necesitan sentir que son felices, por lo que es mejor colgar fotos de sus actividades en lugar de una foto del primer ministro".

En opinin de la doctora Yael Dayan, experta en educacin de la primera infancia de la Universidad Hebrea de Jerusaln, la creacin de estos rincones y su estatus permanente "est en consonancia con los intentos enrgicos de hacer a un lado todo pensamiento no nacionalista".

De hecho, en Israel la educacin nacionalista comienza en la edad preescolar, observa el profesor Avner Ben-Amos, de la Escuela de Educacin de la Universidad de Tel Aviv. "Hace unos aos", dice, "hubo un acalorado debate en torno al Da del Recuerdo del Holocausto, si debe conmemorarse en las escuelas preescolares o no".

Ben-Amos contina: Algunos jardines de infancia envan regalos a los soldados el Da de la Independencia. Hanukkah es tambin una fiesta "nacional", debido a los macabeos y en Lag B'Omerest Bar Kochba. No importa cul sea la fiesta, el patrn es idntico: una vez son griegos, una vez es faran, una vez son nazis. Se extiende a lo largo de todo el ao escolar, de modo que al final los nios tengan una gran mezcla de soldados, Palmach, Macabeos, etc. Segn este patrn otras [naciones] siempre quisieron aniquilarnos en la dispora, pero al final vencimos a nuestros enemigos y subimos a la Tierra de Israel. En otras palabras, la dispora es mala e Israel es bueno".

Para su libro de 1994 (en hebreo), "Los nuevos nios: violencia y obediencia en la primera infancia", la antroploga Mirta Furman observ a nios israeles de preescolar y primer grado durante tres aos y medio. La erudita, que muri en agosto pasado, describi y analiz las interacciones entre los nios y entre ellos y el personal y lo que ella llam "el colectivo", como se demostr en celebraciones y ceremonias, das festivos y das conmemorativos. En la seccin dedicada a las relaciones con el colectivo, Furman cit a Ohad, de 5 aos, que cuenta a sus amigos un sueo que tuvo en el que aparecan, a propsito de la mezcolanza mencionada por Ben-Amos, caballeros romanos, aviones de guerra sirios, soldados israeles luchando en la guerra del Lbano, arcos, lanzas, rifles y tanques.

"Implcita en el material etnogrfico hay una concepcin totmica del tiempo", escribi Furman. Es decir, un esfuerzo por encontrar un denominador comn para los eventos que ocurrieron en diferentes contextos y perodos que son remotos entre s. El tiempo totmico, en contraste con el tiempo cronolgico, no se gua por un principio de continuidad temporal, sino por la continuidad de un contenido especfico y en este caso la guerra. El hilo de la guerra pasa del perodo del Faran a travs de los Macabeos, Hitler, el Mandato Britnico y contina como parte de un proceso de inercia en los tiempos posteriores al establecimiento del Estado. Dos mil aos o ms no alteran la esencia del mensaje.

"Todas las guerras son idnticas en su esencia", contina. Todas las guerras tienen un denominador comn: un enemigo que inicia e impone la guerra, una minora contra una gran mayora, el herosmo del pueblo y la victoria. Incluso si el enemigo no es idntico en su esencia, constituye una categora uniforme, ya sea griego, romano, nazi, rabe, etc. Los eventos se presentan fuera de su contexto general. Esta desconexin a veces conduce a la distorsin de hechos conocidos, como [no reconocer] la aniquilacin total del Reino de Jud despus de la revuelta de Bar Kochba".

El Holocausto para nios

Ben-Amos, que tambin ha realizado investigaciones en Francia, seala que en Europa los das de importancia nacional no se abordan en el sistema educativo como en Israel. "Incluso si hay una ceremonia no se celebra en la escuela", explica. "Celebrar ceremonias nacionales en escuelas y jardines de infantes es una innovacin israel".

"Los temas de la persecucin, el herosmo y la guerra se repiten en un continuo sin fin durante todo el ao", escribi Furman citando las ceremonias del Da de la Independencia en las escuelas preescolares, donde hay un enfoque en los smbolos militares y su asociacin con los valores de coraje y herosmo y un nfasis en la amenaza que todos enfrentan y la consiguiente necesidad de una defensa activa, en la lnea de "todos salvaguardaremos nuestra patria y seremos valientes soldados".

La mayor parte de la ceremonia del Da de los Cados en las escuelas est dedicada a un estudio detallado de todas las guerras del pas. "Implcita en el material etnogrfico est la infiltracin de la imagen del hroe luchador como una figura de identificacin", agrega el antroplogo. "El contenido informa sobre el pasado y prepara al nio para sus futuras acciones".

En el contexto del Da de los Cados Furman escribe sobre cmo los nios a menudo se ven arrastrados a conversaciones profundas y oscuras sobre la muerte. Surgieron muchas preguntas y algunos nios tienen dificultades para lidiar con el tema macabro y rompieron a llorar, observ, mientras que sus maestros parecen desconectarse: solo intervienen con respecto a preguntas relacionadas con la ceremonia.