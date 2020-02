Libia

Caos poltico, interferencia extranjera

Orient XXI

En Libia, las diferentes injerencias extranjeras justifican su presencia por el caos en el que naufrag el pas, que sera el punto culminante de un fracaso de la poltica frente a la violencia y la fragmentacin libia. El punto muerto de las diversas iniciativas polticas para remediar la situacin y asegurar una transicin consensual y pacfica, as como la perpetua discordia entre las lites, confirman ese fracaso. En algunas potencias extranjeras, ese cuadro aliment la tentacin de la solucin militar y la confianza en un caudillo.

Sin embargo, si hay un fracaso de la poltica, es por haber sido eliminada desde el comienzo mismo de la transicin. Su ausencia misma es lo que explica el fracaso de la transicin en Libia.

Pilares del antiguo rgimen en puestos claves

Esta marginacin de la poltica comenz cuando las lites reconvertidas del antiguo rgimen se apropiaron formalmente de la direccin de la revolucin. Mientras la insurreccin se haba desatado en la base, con movilizaciones locales y autnomas, los trnsfugas del rgimen y algunos exiliados organizaron paralelamente y con total precipitacin el Consejo Nacional de Transicin (CNT). Antiguos pilares del antiguo rgimen se hicieron con puestos claves: el presidente del CNT, Mustafa Abdul Jalil, haba sido, hasta el comienzo de la insurreccin, ministro de justicia de Muamar el Gadafi; Abdul Fatah Younis, su responsable militar, haba sido ministro de Interior del dictador, y el presidente del directorio ejecutivo, Mahmoud Jibril, haba sido superministro de economa del mismo Gadafi.

El CNT no logr asentar su autoridad ni crear relaciones estrechas con los diversos actores del levantamiento. Pero su activismo en el plano internacional para obtener apoyos le asegur un reconocimiento que a su vez permiti que las antiguas lites se impusieran como representantes de la revolucin, con el apoyo de Francia y de Qatar, los dos principales actores en el terreno que percibieron el inters de convertirse en intermediarios de su influencia, al igual que los islamistas apoyados por Qatar, como Abdelhakim Belhadj. Fortalecidas con esos apoyos, las lites controlaron la transicin para cambiar todo para que nada cambie. Por cierto, desde su primera intervencin pblica, Abdul Jalil declar que solo Gadafi era responsable de los crmenes que haban sido cometidos, una forma de cerrar la puerta a todo repaso crtico del antiguo rgimen.

Promocin del clientelismo local

Contra las exigencias de los activistas de la revolucin, que exigan un perodo de transicin de al menos dos aos para permitir que se constituyeran y se afianzaran partidos polticos y asociaciones, las antiguas lites lograron llamar rpidamente a elecciones. Pretendan aprovechar el aura adquirida en el liderazgo del CNT, los apoyos extranjeros acumulados y sobre todo, el control que ejercan de las redes de personalidades. Tambin tenan el apoyo de los islamistas enardecidos por el xito de sus pares en Egipto y en Tnez. Y adems, Francia y Qatar influyeron para legitimar institucionalmente el poder real adquirido por sus clientes.

Las elecciones se celebraron con una relativa precipitacin y un retroceso sobre las modalidades de la ley electoral por el cuestionamiento del cupo del 10% reservado a las mujeres y la prohibicin de los partidos en torno a bases religiosas o tnicas. Pero sobre todo, el argumento de los activistas a favor de la ausencia de tradiciones partidarias se volvi en su contra, ya que las bancas atribuidas a los partidos fueron mnimas y los dos tercios una mayora abrumadora cayeron en manos de los independientes, cuya eleccin se hizo sobre una base estrictamente local que favoreci un clientelismo despolitizado. Si bien los islamistas quedaron reducidos a una minora, bastante consistente sin embargo para tener capacidad de hacer dao, las elecciones permitieron el regreso de las antiguas lites, que lograron movilizar a la poblacin para hacerse elegir en las redes clientelistas que representaban intereses dispares de localidades, tribus o familias dinsticas. Eso dio como resultado un Parlamento extremadamente fragmentado que puso al pas camino a la ingobernabilidad, y a falta de instituciones capaces de refrenarlos, permiti que prosperaran los adalides y los islamistas radicales.

Para agregar an ms complejidad, los nuevos lderes revolucionarios impusieron una ley de exclusin poltica destinada a cortarles el camino a los actores del antiguo rgimen. Reforzada y extendida a toda persona que desde 1969 hubiera asumido responsabilidades en diferentes niveles, la ley provoc la eliminacin de gran parte de la lite poltica, incluso la que haba adherido a la revolucin.

A partir de entonces, la espiral de las luchas intestinas se dispar y abri la puerta a la fragmentacin y la militarizacin. Los islamistas radicales encontraron entonces la oportunidad para utilizar el terror contra la sociedad civil y los escasos ncleos del Estado que haban subsistido. En ese claroscuro resurgi el controvertido general Jalifa Hafter, quien bajo el estandarte del anti-islamismo intenta tomar el poder en Trpoli.

Reducida a una competicin formal que despert los intereses polticos personales sin haber planteado las bases de la reconstruccin del Estado, el fracaso de la poltica se haba consumado definitivamente, y abri el camino a la segunda guerra civil.

La segunda guerra civil y el ascenso de las injerencias exteriores



La segunda guerra civil result un terreno frtil para la multiplicacin de las intervenciones extranjeras que el ex primer ministro de Qatar resumi con la frmula: Los cocineros eran demasiado numerosos.

Estas injerencias, estructuradas formalmente en torno a la cuestin del islamismo poltico, oponen por un lado a Qatar y Turqua, que lo promueven, y por el otro al eje Egipto-Emiratos rabes Unidos-Arabia Saudita. La relacin de fuerzas gir gradualmente en favor de ese ltimo eje, favorecido por la revisin de la poltica regional de Qatar, que orden un relativo repliegue en Libia, y por el intento de golpe de Estado de julio de 2016 en Turqua, que oblig a Recep Tayyip Erdoğan a concentrarse en recuperar el control interior de su pas.

La tutela de Egipto se impone en el este

La contigidad de Egipto con Libia le dio a su eje una ventaja territorial considerable y explica la transformacin de la dualidad institucional (dos gobiernos, dos parlamentos) en una territorializacin este y oeste. Esa territorializacin se suele interpretar desde el punto de vista de un regionalismo de Cirenaica recurrente, aunque a pesar de las fuertes particularidades de esa vasta regin, su unidad es una conquista que ningn actor pone en duda.

Hafter se repleg al este porque all encontr aliados en algunas de las tribus, frustradas por la desigual distribucin de los recursos con el oeste. De ese modo, el general pudo sacar ventaja de la fuerte demanda de orden en esa regin, donde histricamente se implantaron yihadistas y hay muchos exmilitares para reclutar, ya que Bengasi no sufri los bombardeos de las instalaciones militares realizados por la OTAN.

Pero Hafter se repleg en esa regin sobre todo porque all pudo aprovechar el paraguas del potente Egipto, que ya gozaba de una influencia tradicional, entre otros motivos, gracias a una fuerte y antigua emigracin de competencias. Egipto no solo moviliz su ejrcito y sus servicios para estructurar en el lugar al grupo militar de Hafter, sino que se inmiscuy en toda la sociedad de Cirenaica. Sus mltiples consejeros se hicieron presentes en todos los sectores, e incluso hicieron importar el modelo egipcio de militarizacin de la economa. As, el ejrcito de Hafter tom el control de la economa, convirtindose en la primera sociedad privada.

La pericia y el apoyo francs

Por ltimo, el regreso de Francia a una relacin privilegiada con Arabia Saudita, tras una pausa de acercamiento con Qatar bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-2012), modific radicalmente la situacin en favor de Hafter. Francia crey encontrar en l al caudillo capaz de unificar el pas, y puso algunos recursos a su disposicin: abundantes envos de armas va Egipto, consejeros, apoyo a la inteligencia con recursos areos y despliegue de elementos de las fuerzas especiales y de la Direccin General de Seguridad Exterior (DGSE).

El descubrimiento de misiles Javelin en el cuartel general de la campaa del ataque de Trpoli revelado el 9 de julio de 2019 por el diario The New York Times revel el giro de Francia hacia una participacin directa, con medios sofisticados, en los combates que dividen Libia. Sin embargo, el aporte de Francia, por su estatus de gran potencia, fue sobre todo decisivo en el terreno diplomtico, con la promocin internacional del mariscal como hombre de Estado. Hafter, a la sombra de las negociaciones, que siempre logra hacer fracasar, fue organizando sus diferentes tomas de territorios, incluido el ataque de Trpoli.

El rol directo de las potencias extranjeras

Fortalecidas por su aglomeracin en torno a Hafter, estas potencias intentaron revertir la relacin de fuerzas optando por la instalacin de un poder autoritario por medio de las armas. La toma de Trpoli deba ser la ltima etapa para imponer el Estado en el territorio y la sociedad desde arriba y desde ese lugar central. Las potencias apoyaron, financiaron, armaron, participaron y en parte inspiraron el ataque del mariscal Hafter del 4 de abril de 2019 contra Trpoli, en vsperas de una conferencia nacional interlibia, que habra sido la primera en celebrarse en territorio libio, reuniendo una larga paleta de actores, y cuyo objetivo era la organizacin de elecciones. El ataque, cuyo propsito era hacer anular la conferencia, tambin quera cerrar definitivamente cualquier puerta a una solucin poltica. La eleccin de iniciarlo el mismo da de la visita del secretario general de la ONU, Antnio Guterres, fue una cruda seal enviada a la ONU para que se apartara del proceso poltico-militar en Libia.

Aunque pareca destinado a alcanzar una victoria rpida, en realidad el ataque se estanc desde el comienzo. Tras 9 meses, 2.000 combatientes, 300 civiles muertos, 150.000 desplazados y mltiples intentos por volver a lanzarla, la ofensiva sigue trabada. El voluntarismo geopoltico que condujo adelante el ataque haba enceguecido a las fuerzas de Hafter, incapaces de comprender el rechazo que haban suscitado y que se alimentaba de un sentimiento antidictatorial fuertemente enraizado luego de la revolucin.

Eso explica que el ataque haya tenido como efecto casi automtico unir contra Hafter casi a la totalidad de las facciones de la Tripolitania. Fue un error de clculo excepcional. La fe en el caudillo ni siquiera logr que surgiera su apstol. El fracaso patente del ataque llev a Hafter y sus aliados a una sangrienta huida hacia adelante, sin poder volver al proceso poltico que la ofensiva justamente tena como misin destruir. Dicho regreso habra clausurado definitivamente las ambiciones del mariscal a nivel nacional y habra arruinado el empeo que sus aliados haban puesto en l desde haca ms de 5 aos.

La continuacin de una estrategia destructora se concretiz con ataques areos cada vez ms letales que afectaron a civiles e implicaron directamente a la aviacin emirat y egipcia. Adems, recientemente llegaron aviones sirios como refuerzo a Bengasi. La entrada en escena de Rusia en apoyo a Hafter ampla el espectro de las injerencias extranjeras. Las fuerzas rusas, constituidas de combatientes de la empresa de seguridad privada Wagner entrenados en sofisticadas tcnicas vibratr de guerra, actualmente superaran el millar en el terreno. El aumento de su presencia respondera a una hemorragia de las fuerzas de Hafter1. En ese contexto de ascenso del nivel de injerencia internacional, Turqua redobl su apuesta y decidi el envo de tropas.

Turqua y Rusia muestran sus cartas

De este modo, las potencias extranjeras se volvieron actores mayores directos del conflicto. La implicacin de dos miembros del Consejo de Seguridad (Rusia y Francia) neutraliz la instancia de la ONU, impidiendo cualquier accin para frenar las injerencias extranjeras y una escalada del conflicto. Hasta el da de hoy, en la ONU ni siquiera result posible votar una resolucin condenando el ataque, y menos an tomar la ms mnima medida para intentar ponerle fin. vibratr El apoyo manifestado a Hafter por Francia y la disputa de influencia que ese pas mantiene con Italia tambin llevaron a la neutralizacin de Europa en torno al asunto libio. Rusia y Turqua terminaron por preconizar la mediacin. Enfrentados en campos opuestos, ambos pases coinciden sin embargo en la necesidad comn de reequilibrar sus relaciones con Europa, un desafo ms importante que su posicionamiento mismo en Libia. Este acercamiento entre ambos y de cada uno de ellos con Europa se opera utilizando a Libia como palanca de negociacin. Los intereses de ese pas son escamoteados a merced de los regateos, y a costa de un aumento de las fracturas en su interior.

La negativa de Hafter de firmar en Mosc un acuerdo de alto el fuego bajo la presin de sus aliados incluido Francia, la reanudacin de los combates y la violenta diatriba del presidente francs Emmanuel Macron contra la violacin del embargo de armas a Libia por parte de Turqua (pero omitiendo el de las potencias contrarias) indican que el condominio turco-ruso ser violentamente combatido por el grupo de pases que apoyan a Hafter, y que vibratr Libia est destinada a seguir siendo un lugar de enfrentamientos susceptibles de volverse an ms violentos.





Ali Bensaad es professor universitario en el Instituto Francs de geopoltica, Universit Paris 8.

Fuente: https://orientxxi.info/magazine/libia-caos-politico-interferencia-extranjera,3623

