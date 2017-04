Entrevista a John Catalinotto (primera parte)

El escritor y activista socialista estadounidense John Catalinotto ha concedido una entrevista exclusiva a InvestigAction para hablar de su nuevo libro, Turn the Guns Around [Volved las armas]. Hablamos acerca de la resistencia a la guerra de Vietnam desde dentro del ejrcito estadounidense y de las histricas revueltas de soldados que fueron decisivas en los alzamientos revolucionarios al convertir un arma de opresin en una herramienta para la liberacin humana, as como de lo que las fuerzas progresistas pueden aprender de esto.

Acaba de publicar un nuevo libro, Turn the Guns Around. Puede darnos una idea general de su contenido?

Turn the Guns Around es una crnica y lo es en dos sentidos. En el primero, es la crnica del periodo comprendido entre 1962 y 1975, cuando Estados Unidos llevaba a cabo una guerra colonial y anticomunista contra el pueblo vietnamita. Y durante esa guerra se desarroll dentro del ejrcito estadounidense un movimiento que se opona a la guerra, que se opona al racismo. Esto provoc una enorme cantidad de problemas al Pentgono y a los oficiales del ejrcito. Les oblig a cambiar verdaderamente muchas de sus polticas. Este movimiento desempe un papel en la victoria (derrota desde la perspectiva del gobierno estadounidense) en Vietnam. Por supuesto, fue el propio pueblo vietnamita quien hizo el sacrificio mayor y libr la lucha ms importante, pero la oposicin dentro del ejrcito estadounidense desempe un papel en aquella victoria final.

El otro sentido es que abordo otros acontecimientos histricos en los que unos movimientos en el interior del ejrcito llevaron a verdaderas revoluciones polticas o sociales, o a combinaciones de esas, que incluyen la Comuna de Pars, las dos revoluciones rusas de 1917, la revuelta de la flota alemana en el mar del Norte en 1918 y la revuelta dentro del ejrcito portugus en 1974. Y lo he hecho para que las nuevas generaciones de activistas en Estados Unidos comprendan qu es el Estado capitalista, adems de las relaciones entre el ejrcito y el Estado. As pues, es una crnica que combina estas dos ideas.

En contextos civiles (por ejemplo, los campus universitarios) hubo una oposicin de sobra conocida a la guerra de Vietnam, pero usted ahonda en la oposicin en el interior del ejrcito, por ejemplo, el American Servicemens Union (ASU, siglas en ingls de Sindicato de Militares Estadounidenses). Puede explicarnos cmo surgi y qu hizo?

La oposicin se vio primero en los campus, con organizaciones como Students for Democratic Society [Estudiantes por una Sociedad Democrtica]. Pero estas personas tenan todas la misma edad que los jvenes en el ejrcito estadounidense. Y toda la rebelin de la juventud, el antagonismo entre generaciones, las luchas que tuvieron lugar, especialmente la lucha del Black Liberation Movement [Movimiento de Liberacin Negro] de mediados a finales de la dcada de 1960, todo esto tambin se extendi al ejrcito, no era ajeno a l. Se podra argumentar que el ejrcito era una clase obrera ms concentrada, mientras que en los campus haba personas de los sectores ms privilegiados de la sociedad. Pero entonces la situacin en Estados Unidos era mucho ms segura para le gente desde el punto de vista econmico, incluso para la clase obrera.

Pero empez a aparecer la oposicin, con algunos individuos en el ejrcito en 1966 y 1967, e inmediatamente se extendi. Y el ASU, que es lo que organiz nuestra organizacin poltica (1) y que desempe un papel muy importante en el movimiento de los soldados estadounidenses, tampoco era lo nico que haba. Hubo un movimiento muy amplio y muy espontneo. Tambin hubo un movimiento de personas que crearon lo que llamaron cafeteras cerca de bases militares, a donde podan acudir los soldados estadounidenses y librarse de la disciplina militar. Todo esto ocurra a la vez. El ASU, como sindicato dentro del ejrcito, desempe un papel especial porque aunque se denominaba sindicato era una organizacin que tena su propia estructura y, por lo tanto, competa con la cadena de mando del ejrcito. El ejrcito depende de su cadena de mando y de los soldados de bajo rango que van a luchar y a morir. O a luchar y ganar, esperan. Pero para poder funcionar el ejrcito necesita tener ese tipo de disciplina. Si tienen una organizacin diferente que representa a los soldados, entonces supone una competencia para el Estado.

Dos ejemplos del peridico del ASU, The Bond. El orador que est a la derecha en la foto de la derecha es John Catalinotto.

Cmo debemos entender esta competencia?

Se debe ver como una lucha de clases que tiene lugar dentro del ejrcito. Si el ASU cuenta con la lealtad de la masa de soldados, pueden parar la batalla. En determinados lugares algunas unidades del ejrcito estadounidense se negaron a entrar en combate. Y tambin se puede ver por la composicin del movimiento. Contaba con algunos oficiales individuales, que se oponan a la guerra, aunque el ASU estaba formado casi completamente por particulares, sargentos de rango bajo, etc. No haba soldados profesionales ni oficiales.

Cules fueron las consecuencias/represalias contra el ASU y todas aquellas otras personas dentro del ejrcito que se opusieron a la guerra?

Es cierto, porque no se metieron solamente con el ASU. Cualquier persona que hiciera algn tipo de acto disidente poda ser severamente castigada. Pero el castigo no fue sistemtico en todas partes. Dependa mucho del general a cuyo cargo estaba la base militar en cuestin. Tambin vari durante el curso de la guerra. Por ejemplo, hubo dos jvenes que repartieron panfletos pidiendo un sindicato, creo que fue a finales de 1967 o principios 1968. Y les cayeron 3-5 aos de crcel. Un par de aos despus otros pegaron un puetazo a su oficial y fueron condenados a un mes en la crcel militar antes de ser expulsados. Variaba y dependa mucho del momento, porque en cuanto llegaron los aos 1971-72 la manera que tenan el ejrcito y los militares de tratar a los disidentes era ms intentar expulsarlos que tratar de castigarlos.

En aquel momento haba mucha presin sobre el Pentgono

S, efectivamente. En aquel momento, 1971, la guerra era muy impopular entre la poblacin civil. Y el gobierno de Estados Unidos estaba empezando a reducir la guerra en tierra desde el punto de vista de la cantidad de soldados estadounidenses. Estaban sacando tropas de Vietnam, con lo que ya no necesitaba carne de can ah. As que los soldados volvan a casa despus de la guerra y podan quedarles tres o cuatro meses de servicio militar que se supona tenan que cumplir en Estados Unidos, pero el ejrcito los reduca porque si los mantenan en las bases podran causar problemas a los oficiales y difundir a los nuevos reclutas las actitudes en contra de los oficiales.

En 1968 un grupo de soldados negros de Fuerte Hood se neg a actuar como antidisturbios. John Catalinotto y el ASU ayudaron a organizar su defensa. (Foto Ellen Catalinotto)

Tambin mencion que se entrelazaron el movimiento en contra de la guerra y el movimiento de liberacin negra. Se dio el famoso caso de [Mohamed] Ali que se neg a ser reclutado. Puede hablarnos un poco de esto?

Ali tuvo un impacto enorme entre los soldados. Fue en abril de 1967, el mismo mes en que Martin Luther King hizo su primer discurso en contra de la guerra, cuando Ali se neg a ser reclutado. Eso tuvo un impacto enorme en todas partes. Tuvo un impacto enorme en el joven (que casualmente era blanco) que era el lder del ASU, Andy Stapp. Tuvo un impacto enorme sobretodo en la poblacin negra, que al principio en general se oponan ms a la guerra que los blancos, aunque al cabo de un tiempo todos se oponan. Pero las personas negras tambin estaban implicadas directamente en una lucha por sus derechos en Estados Unidos. Haba rebeliones en las principales ciudades estadounidenses. Y la organizacin ms fascinante era el Partido de las Panteras Negras, que en parte se gan su reputacin por llevar armas en una manifestacin en Sacramento, California, y hacer frente a la polica racista. As que muchos veteranos negros, en particular de Vietnam, consideraron al Partido de las Panteras Negras como partido al que podran querer unirse.

Uno de los elementos que recoge en su libro son las cartas de los soldados estadounidenses. Qu muestran estas cartas?

El ASU public un peridico mensual de cuatro pginas, a veces ocho, llamado The Bond. Y una o dos de las pginas eran cartas de los soldados. Siempre era la parte ms popular del peridico. He seleccionado tres de estas cartas y le leer algunos fragmentos, creo que le darn una idea. En el libro publiqu 80 o 90 cartas, publicamos unas 1.200 a lo largo de la vida del ASU y debemos de haber recibido al menos diez veces esa cantidad. Era la parte ms emocionante de mi jornada, correr desde el trabajo a la hora de comer para ver qu tipo de cartas haba llegado! Y estas cartas tambin muestran cmo est evolucionado la situacin en Vietnam:

Carta de un soldado estadounidense en Vietnam (fuente: Turn the Guns Around)

Esta segunda es interesante porque la [Brigada] 196 sali una vez en la portada del New York Daily News por ser una unidad en la que 60 soldados se negaron a entrar en combate cuando se les orden.

Carta de un soldado estadounidense en Vietnam GI (fuente: Turn the Guns Around)

Hay otra ms, bastante corta, muestra otro tipo de progresin:

Carta de un soldado estadounidense en Vietnam GI (fuente: Turn the Guns Around)

Notas:

(1) El Workers World Party, un partido socialista revolucionario nacido en 1959 que ha luchado sistemticamente contra el imperialismo y por la liberacin de los pueblos oprimidos, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo.

John Catalinotto ha participado activamente en la poltica antiimperialista desde la crisis de los misiles en 1962. De 1967 a 1970 fue el organizador poltico para el Workers World Party en el personal del American Servicemens Union. Desde 1982 es el director de Workers World, la ltima revista procommunista que se sigue publicando en papel en Estados Unidos. Fue coorganizador del Tribunal de Crmenes de Guerra en Yugoslavia celebrado en Nueva York en junio de 2000 y del Tribunal de Crmenes de Guerra en Iraq celebrado en Nueva York en 2004, ambos con el International Action Center, una organizacin estadounidense fundada por el activista en favor de los derechos humanos Ramsey Clark. Antes de Turn the Guns Around haba editado y colaborado en dos libros, Metal of Dishonor (sobre el uranio empobrecido) y Hidden Agenda: the U.S.-NATO Takeover of Yugoslavia.

Foto inicial: Protesta del American Servicemens Union

Traducido del ingls por Beatriz Morales Bastos para Rebelin

Fuente: InvestigAction

