Terroristas travestidos en demcratas

Los principales partidos de la variopinta oposicin venezolana vienen anunciado su eventual participacin en los procesos electorales regionales previstos para diciembre de este ao, luego de participar activamente en violentos actos desestabilizadores y terroristas por cuatro meses, una vez se produjeran discretas conversaciones de su dirigencia y representantes del gobierno.

El anuncio ms llamativo vino de la mano de Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular, integrante de la cpula que activamente ha promovido la violencia en los meses recientes. Ha sealado al "camino electoral" como la alternativa para consagrar los objetivos del antichavismo en Venezuela. No obstante, hay que revisar estos anuncios desde una perspectiva ms amplia, pero no por eso menos detallada.

Es evidente la incrongruencia de la narrativa de la oposicin. Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista , Accin Democrtica e incluso Voluntad Popular transitarn ahora los caminos electorales, despus de desconocer el gobierno de Nicols Maduro, lo que no garantiza que abandonen los caminos de la violencia. El partido Vente Venezuela de Mara Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledezma, han sido tajantes en no participar.

Pero el pragmatismo es evidente: la posibilidad de conquistar gobernaciones y alcadas le dara a la oposicin no solo presencia y poder territorial sino acceso a presupuestos. Y hoy no hay forma de predecir cules o cuntas- gobernaciones o alcaldas quedarn en manos de la oposicin.

Los dirigentes de la oposicin quiz por estar sobreexpuestos a la informacin de la prensa internacional- sobrestimaron su propia fuerza y credibilidad, subestimaron la conciencia del pueblo chavista y leyeron en ingls qu significa ser combativo (o sea el estado de nimo de la gente). Y eso trae primero pase de facturas, cambios, hudas y cambios de posiciones, dentro de una dirigencia de clase alta lejana (siempre) a la realidad y con directivas emanadas desde el exterior.

Y quedaron atrapados en sus propias redes (las sociales), confundiendo la posverdad (las mentiras que ellos lanzaban sobre la radicalizacin de la poblacin) con la realidad y la verdad, y en la especulacin del derrame de los cuadros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero hte aqu que sta se mantuvo firme.

La oposicin desconoci el resultado, la realidad-real, pero igual debi asumir el golpe, lo que oblig a un cambio de tctica incuso poner en duda el tan cacareado empate entre oficialistas y opositores- y de estrategias sobre la marcha: ahora participarn en las elecciones regionales comandadas por el mismo Consejo Electoral al que acusaron de ilegtimo, ilegal, fraudulento, manipulador

Travestidos de demcratas

Acuden a elecciones tras el fracaso estrepitoso de su estrategia abierta del desplazamiento violento del gobierno, a travs de movilizaciones, trancas, paros, plantones, guarimbas y violencia articulada y paramilitarizada, que dejaron ms de un centenar de muertos y ms de 1.500 heridos en cuatro meses, que tratarn de barrer debajo de la alfombra ante el electorado. Tampoco puede descartarse que la violencia reducida- contine, pero ya sin responsables polticos visibles

Las inscripciones de candidaturas a gobernaciones expirar el 17 de agosto. No se sabe si las candidaturas de la oposicin sern unitarias o si los partidos de la MUD irn separados desmembrndose electoralmente. Las pugnas internas son entre los partidos que promovieron activamente la violencia (Voluntad Popular y Primero Justicia) y los que no (Accin Democrtica, Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo), considerados como ala moderada de la oposicin.

Henry Ramos Allup, dirigente de Accin Democrtica (AD), critic a aquellos sectores que pretenden salir del gobierno, pero obstaculizan los mecanismos de participacin o los que se escudan en los cados durante las manifestaciones, para no participar en el proceso electoral. Si no inscribimos un candidato, ms rpido que inmediatamente, el gobierno hace esas elecciones y se llevan las 23 gobernaciones y nos quedamos sin oposicin.

AD es el agrupamiento socialdemcrata histrico, que acompa la escalada de violencia, pero que apuesta al desgaste del gobierno, sobre todo por el efecto de los ataques econmicos. Tiene representatividad en casi todos los estados y intenta ganar gobernaciones y alcaldas acumulando en votos el descontento popular.

En el otro extremo estn los grupos alineados en la resistencia que rechaza la traicin de los dirigentes que aceptaron ir a las elecciones, junto a la reivindicacin de las acciones de violencia, Se mueve a travs de redes sociales, muchas de ellas manejadas desde Miami. Algunos analistas sealan que no es ms que otro nombre de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, que los habilita a transitar por ambos caminos: el del terror y el de la democracia a la vez..

Episodios similares al ataque al fuerte Paramacay y/o el bombardeo del helicptero robado a instituciones pblicas, pueden repetir, pero ya estaramos hablando de hechos ms profesionales y paramilitarizados. Incluso en este escenario electoral, la violencia beneficia a la MUD, pero sobre todo a aquellos que financian la desestabilizacin que lleve a una intervencin extranjera en busca de las riquezas nacionales.

Y quedaron descolocados al consolidarse la Asamblea Nacional Constituyente sin participacin de la oposicin, por decisin propia. Es ms, la MUD ya haba anunciado que no participara de las elecciones regionales y la revocatoria de esa decisin que pone nuevamente en el camino civilizado a una masa opositora que fue convencida de que la aventura violenta sera exitosa.

La narrativa sigue siendo incoherente y difcil de rearmar. Gastaron tiempo, esfuerzo, presiones, desestabilizacin para deslegitimar a nivel nacional pero sobre internacional- tanto al Consejo Nacional Electoral como al proceso electoral constituyente, sin lograrlo. Es ms, legitimando a ambos, algo bastante difcil de explicar a la masa opositora, que no entiende tanta consigna contradictoria. Los medios han sobrepasado ampliamente la canalizacin de la informacin, para extenderse a la misma produccin de acontecimientos polticos, hasta convertirse en los principales movilizadores y operadores polticos.

Ataques econmicos e internacionales

De todas formas, este anlisis quedara cojo si no se tienen en cuenta otras dos fuerzas de la derecha, la desestabilizacin econmica y el frente internacional-diplomtico. Pero la desestabilizacin sigue y desde el exterior el primer frente de ataque sigue siendo el econmico, inflando desproporcionadamente el valor del dlar, tratando de recrudecer el ciclo de malestar popular. Junto al frente econmico, el internacional -con Donald Trump como comandante en jefe- no logra sumar triunfos, pese a la ferviente coordinacin de de Mxico y Colombia de los gobiernos subordinados de la regin.

La nueva ofensiva del Dolar Today, precedida por un acoso particularmente agresivo por el establishment estadounidense y sus repetidores locales, piensa cosechar en diciembre los resultados de una hiperinflacin en puertas, de no producirse un cambio en la poltica financiera, en medio de un creciente intento de aislamiento internacional, comandado por Donald Trump desde Washington y Juan Manuel Santos desde Bogot, y bloqueo financiero que afectan las fuentes de abastecimiento. En estas circunstancias, en Caracas sorprende el cambio de canciller, pese a los buenos resultados de Samuel Moncada.

Tras declarar que la convocatoria constituyente agravara el cuadro de crisis poltica en Venezuela, varios gobiernos optaron por medidas unilaterales, concertadas o no con otros pases. Declaraciones, congelacin de haberes y prohibicin comercial para altos funcionarios (como hizo Estados Unidos), retiro de embajadores y anuncios de preocupacin o de condena por la realizacin de la constituyente. Brasil, Argentina, Canad, Chile, Colombia, Estados Unidos, Mxico, Panam, Paraguay, Per y un nutrido grupo de naciones europeas condenaron el proceso y anunciaron que no reconocen esa asamblea constituyente. Per convoc a una nueva reunin de gobiernos americanos sobre el tema Venezuela, y fue un nuevo fracaso.

La mayora de las crticas del exterior se centraron en el carcter corporativista de la eleccin, pues los nuevos asamblestas fueron electos sobre una base territorial (364 asamblestas), con un representante por municipio, lo que implic una sobrerrepresentacin de zonas poco pobladas donde el oficialismo es fuerte, y sobre la base de listas de grupos sociales escogidos en la convocatoria (181): trabajadores, pensionados, campesinos, estudiantes, consejos comunales, empresarios, personas con discapacidad e indgenas.

El proceso regional

Los partidos autorizados para participar en los prximos comicios son Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Independientes Por el Progreso (IPP), Unidad Poltica Popular 89 (UPP 89), Mesa de la Unidad Democrtica (MUD), Partido Unin y Entendimiento (Puente), Nueva Visin para mi Pas (Nuvipa), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Accin Revolucionaria Organizada (Tupamaros), Accin Democrtica (AD), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC) y Movimiento Primero Justicia (MPJ).

A ellos hay que sumar Avanzada Progresista (AP), Voluntad Popular (VP), Movimiento Al Socialismo (MAS), Por la Democracia Social (Podemos), Organizacin Renovadora Autntica (ORA), Patria Para Todos (PPT), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Copei, Movimiento Poltico Alianza Para el Cambio (MPAPC) y Unidad Popular Venezolana (UPV).

En las elecciones del 10 de diciembre estn convocados a participar un total de 18 millones 094.065 venezolanos. En estos comicios no estarn incluidos los votantes de Distrito Capital, por poseer un rgimen especial de gobierno que no prev la eleccin de gobernador o de consejo legislativo, ni los venezolanos residenciados en el exterior. Por ello, la data de votantes es menor al total de inscritos en el Registro Electoral, que son 19 millones 854.437 personas.

Rehacer la cultura democrtica

Hoy, con una votacin de 8 millones, el chavismo es nuevamente la mayora electoral del pas, pero los resultados del 30 de julio derrotaron la violencia y la lgica de confrontacin permanente. Desde el mismo das siguiente se abrieron las compuertas del dilogo, tmido an, entre gobierno y oposicin, par atender los problemas urgentes de la sociedad. Hoy por hoy no hay conviccin me atrevera a decir en ninguno de los lados- de la necesidad del entendimiento poltico.

Antes se debiera avanzar en el respeto mutuo y en la construccin de consensos mnimos y de una agenda comn; que reencauce una cultura poltica para el fortalecimiento de la democracia. Difcil lograrlo mientras desde Washington se insiste en derrocar al gobierno (ya sin preguntarle a los opositores) e imponer sanciones a funcionarios, ahora por el delito de apoyar la Constituyente.

Detrs de esa desesperacin estn los fondos de inversin, la banca trasnacional, y las corporaciones trasnacionales mineras y petroleras como ExxonMobil, representada por el secretario de Estado estadounidense. Los intereses en el suelo y subsuelo venezolanos estn plenamente expresados en la poltica del senador Marco Rubio y del presidente Trump contra Venezuela. Ellos siguen apostando por la continuidad de la violencia para desestabilizar el panorama poltico venezolano.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.