Son los ltimos luchadores contra la ocupacin israel. Mientras la Cisjordania ocupada da la impresin de haberse rendido, Gaza resiste.

Tenemos que decirlo con toda sencillez y sinceridad: tienen razn. No les queda otra opcin que no sea luchar por la libertad con sus propios cuerpos, con sus propiedades, sus armas y su sangre. No tienen ms alternativa que los cohetes Qassam y los morteros. No tienen ms alternativas que la violencia o la rendicin. No pueden romper las vallas que les encierran sin usar la fuerza, y su fuerza es primitiva, pattica, casi conmovedora.

Un pueblo que lucha por su libertad con cometas, tneles, espejos, neumticos, tijeras, artefactos incendiarios, proyectiles de mortero y cohetes Qassam, contra una de las maquinarias blicas ms sofisticadas del mundo, es un pueblo sin esperanza. Pero la nica forma en que puede cambiar su situacin es con sus patticas armas.

Cuando estn tranquilos, Israel y el mundo se olvidan de su suerte. Solo los cohetes Qassam dan a conocer el desastre que les rodea. Cundo omos hablar de Gaza en Israel? Solo cuando Gaza dispara. Esa es la razn por la que no tienen otra eleccin que disparar. Esa es la razn por la que sus disparos estn justificados, incluso si causan un dao criminal a civiles inocentes, infunden miedo y terror en los residentes del sur y resultan intolerables, con razn, para Israel.

No tienen armas ms precisas y por ello no se les puede culpar de herir a civiles: la mayor parte de sus proyectiles de mortero caen en zonas despobladas, aunque no sea esa su intencin. Es difcil culparles por alcanzar una guardera vaca: seguro que preferiran contar con armas ms precisas que pudieran llegar a objetivos militares, como las que tiene Israel que, dicho sea de paso, hiere (y asesina) a muchos ms nios.

Es evidente que su violencia es cruel, como cualquier violencia. Pero qu otra opcin les queda? Cualquier tmido intento para tomar un camino diferente una tregua, un cambio de liderazgo o de sus posiciones polticas se encuentra inmediatamente con el rechazo automtico israel. Israel solo les cree cuando disparan. Al fin y al cabo, cuentan con un claro grupo de control: Cisjordania. All no est Hams, no hay lanzamientos de cohetes Qassam, no hay apenas vestigios de terrorismo... y de qu les ha servido todo ello al presidente palestino Mahmoud Abbas y a su pueblo?

Tienen razn porque a pesar de todas las distracciones, engaos y mentiras de la propaganda israel, nada puede ocultar el hecho de que les han encerrado en una inmensa jaula para el resto de sus vidas. Estn sometidos a un asedio inconcebible, 11 aos sin un respiro, que supone el mayor crimen de guerra existente en el mbito internacional. No hay propaganda posible que pueda ocultar su identidad: su pasado, su presente y su futuro. La mayor parte de ellos viven en la Franja de Gaza porque Israel les ha convertido en refugiados. Israel expuls a sus antepasados de sus aldeas y de sus tierras. Otros huyeron por miedo a Israel, y luego no se les permiti regresar, un crimen no menos grave que la expulsin.

Todas sus aldeas fueron destruidas. Vivieron 20 aos bajo control egipcio y otros 50 aos bajo la ocupacin israel, que nunca dej de tratarlos con crueldad de muy diversas maneras. Cuando Israel abandon Gaza por su propio inters, la someti a un asedio y su suerte ha sido incluso peor. No han gozado de libertad ni un solo da de su vida. Ni existe signo alguno de esperanza de la situacin vaya a cambiar. Ni siquiera para los nios. Viven en uno de los pedazos de tierra ms densamente poblados del mundo, del que la ONU ha dicho que no ser apto para la vida humana dentro de ao y medio. Todo esto no basta para que merezcan apoyo?

Son los ltimos luchadores contra la ocupacin israel. Mientras la mayor parte de la Cisjordania ocupada parece haberse rendido, Gaza no se rinde. Siempre son ms decididos y atrevidos que sus hermanos cisjordanos, tal vez porque su sufrimiento es mayor. No hay un solo israel que pueda imaginar cmo es la vida en Gaza. Lo que supone crecer viviendo aquella realidad. Ya se ha explicado la situacin innumerables veces y nadie se altera por ello. Tienen un gobierno duro y tirnico, pero Israel no puede culpar a Hams. En Cisjordania existe un gobierno mucho ms moderado e Israel tampoco est haciendo nada all para acabar con la ocupacin.

En las ltimas semanas han enterrado a 118 personas, lo que, en relacin con su volumen de poblacin, equivale a 500 muertes de israeles, y no van a dejar de pelear. Tambin tienen la razn.

