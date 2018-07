Desde 1949 ha sido la institucin que resuma la sumisin, el vasallaje y la tutela de Estados Unidos sobre Europa occidental. La seguridad europea ha estado desde entonces bajo mando del comandante de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Europa. Sus secretarios generales eran y son europeos pero siempre fueron tteres del Pentgono sometidos a una vigilancia absoluta por parte de sus mentores (Javier Solana tena micrfono hasta en el retrete). Ahora Trump reniega de la OTAN alegando motivos contables y todo se tambalea. Los vasallos no saben qu hacer. Prometen incrementar el gasto de defensa, recuerdan, reviven y provocan los peligros moscovitas que mantuvieron vivo y unido a todo el club durante dcadas, y la declaracin del presidente del Consejo Europeo suena a grito desesperado: Amrica no tiene, y no tendr, mejor aliado que Europa.

Los vasallos no saben qu hacer cuando el Seor reniega de ellos. Y eso en medio de tensiones comerciales sin precedentes entre Washington y la Unin Europea, y con por lo menos cuatro grandes gobiernos de la Europa que ms cuenta en crisis; en Berln por las divisiones de la derecha gobernante, en Pars por el descrdito de Macron, en Roma por su gobierno euroescptico y en Londres por el embrollo del brexit.

Una de las soluciones encontradas para la crisis desintegradora de la UE era, precisamente, la Europa de la defensa. Conforme la UE se hunda en sus contradicciones, se exacerbaba la crisis con Rusia, particularmente desde hace unos diez aos. Haba una lgica pareja en aquella doble tendencia de crisis interna y tensin exterior. Gracias a unos medios de comunicacin estructuralmente corruptos, los nmeros no cambiaban el asunto.

Los gastos militares de la OTAN ascienden a 954.000 millones de dlares, los de Rusia a 66.000 millones, sin embargo es la OTAN la que clama sobre la amenaza rusa.

Ahora el encuentro del prximo lunes 16 de julio entre Trump y Putin, su primera cumbre bilateral, amenaza con desmoronar todo ese desesperado teatro. Los vasallos estn nerviosos, inseguros, desorientados. Tendrn algn sentido las maniobras previstas para otoo en Noruega (Trident Juncture), las mayores previstas por la OTAN desde el fin de la Guerra Fra cuando el propio jefe se toma una pepsicola con el demonio putiniano? Es la hora de las incongruencias. Recuerden el caso Skripal.

El 5 de marzo un exagente ruso y su hija aparecan envenenados por una presunta sustancia nerviosa de uso militar cerca de Salisbury. Al da siguiente se acusaba a Rusia del hecho. En una semana el Reino Unido expulsaba a 23 diplomticos rusos y a la semana siguiente los pases de la OTAN se sumaban a la medida expulsando a decenas de diplomticos. El agente y su hija se restablecieron. Esta semana ha muerto una persona en la misma zona, donde, en Porton Down, hay una fbrica de armas qumicas britnica. Su pareja est muy grave. Sin embargo no hay ninguna reaccin. Alguien explica algo?

Habr que ver qu pasa el lunes entre Trump y Putin en Helsinki, pero la misma cumbre ya dice algo: pese a la extraordinaria presin contra su dilogo con Rusia, que moviliz a demcratas, republicanos atlantistas, militares y servicios secretos contra cualquier veleidad de acercamiento (hasta se desempolv un kafkiano y rancio macartismo meditico, particularmente agudo en Estados Unidos y en Alemania), Trump se ha salido con la suya. Ha cubierto de dinero al complejo militar-industrial y veremos donde llega. Pero de momento parece que estamos ms cerca de los funerales de la OTAN.



