El capitalismo erosiona la salud mental

Al examinar nuestro pasado evolutivo y nuestra historia como cazadores-recolectores igualitarios, cooperativos y solidarios en la comunidad primitiva, disipamos la falsa idea de que los seres humanos, por su propia naturaleza, son competitivos, agresivos e individualistas. Los seres humanos tenemos todas las aptitudes psicolgicas y sociales para vivir de manera diferente y la desigualdad no es inevitable.

As lo manifiestan los profesores de epidemiologa Kate Pickett y Richard Wilkinson, autores de varios libros y otros estudios acerca de los efectos de las desigualdades sociales en Estados Unidos, en su nuevo libro titulado The Inner Level (El Nivel ntimo), en el que se apoyan en un slido conjunto de argumentos para demostrar que la desigualdad devora el corazn del mundo ntimo y las ansiedades sociales de la gran mayora de la poblacin.

En The Inner Level, la evidencia que muestran los autores sobre el impacto de la desigualdad en el bienestar mental es slo una parte de la nueva situacin. Los profesores Pickett y Wilkinson cuestionan dos mitos clave que algunos utilizan para justificar la perpetuacin y tolerancia de la desigualdad.

Cuando abordamos la falsa idea de que los niveles actuales de desigualdad reflejan la existencia de una justificable meritocracia en la que ascienden los de ms capacidad natural y languidecen en el fondo los incapaces, comprendemos que, por el contrario, son las desigualdades en los resultados las que limitan la igualdad de oportunidades; las diferencias en los logros y los logros mismos son impulsados por la desigualdad, no sus consecuencias.

Pickett y Wilkinson, sostienen que la desigualdad es un obstculo importante para la creacin de economas sostenibles que sirvan para optimizar la salud y el bienestar tanto de las personas como del planeta debido a que el consumismo tiene que ver con la mejora de uno mismo y la competencia por el estatus se intensificada con la desigualdad.

Una encuesta reciente de la Mental Health Foundation hall que en un momento dado del pasado ao el 74 % de los adultos en el Reino Unido estaban tan estresados que se sentan abrumados e incapaces de sobrellevar la situacin. Un tercio tena inclinaciones suicidas y el 16 % se haba autolesionado en algn momento de su vida. Estas cifras eran mucho ms altas entre los jvenes.

En Estados Unidos, las tasas de mortalidad crecen sin cesar, sobre todo para hombres y mujeres blancos de mediana edad, debido a la "desesperacin", que incluyen las muertes por adiccin a drogas y al alcohol as como los suicidios y muchos accidentes de autos. Una epidemia de angustia parece estar afectando a algunas de las naciones ms ricas del mundo.

Estudios realizados en 28 pases europeos muestran que la desigualdad aumenta la ansiedad por el estatus en todos los grupos de ingresos, desde el 10% ms pobre hasta el segmento ms rico.

Otro estudio sobre cmo la gente experimenta un estatus social bajo, tanto en los pases ricos como en los pobres, encontr que, a pesar de las enormes diferencias en sus niveles materiales de vida, en todo el mundo las personas que viven en la pobreza relativa tenan un fuerte sentimiento de vergenza y auto-odio. Estar en la parte inferior de la escala social se siente igual si se vive en un pas rico que si se reside en uno muy pobre.

Aunque parece que la gran mayora de la poblacin est afectada por la desigualdad, respondemos de diferentes maneras a las preocupaciones que genera la forma en que otros nos ven y nos juzgan. Una de esas maneras es sentirnos agobiados y oprimidos por la desconfianza, los sentimientos de inferioridad y la autoestima deprimida, y eso conduce a altos niveles de depresin y ansiedad en sociedades ms desiguales, afirman los autores de The Inner Level.

Los sntomas psicticos, como los delirios de grandeza, son ms comunes en los pases ms desiguales, al igual que la esquizofrenia.

El narcisismo aumenta a medida que aumenta la desigualdad de ingresos, segn mediciones de la Narcissistic Personality Inventory (NPI) a partir de muestras sucesivas en la poblacin estadounidense.

Otra muy extendida respuesta a la necesidad de superar lo que los psiclogos llaman la "amenaza evaluativa social" es a travs de las drogas, el alcohol o el juego, mediante la alimentacin como reconfortante, o a travs del consumo de estatus y el consumismo conspicuo. Aquellos que viven en lugares ms desiguales son ms propensos a gastar dinero en automviles caros y a comprar bienes de estatus; y son ms propensos a tener altos niveles de deuda personal porque tratan de demostrar que no son "gente de segunda clase" al poseer "cosas de primera clase.

Manuel E. Yepe, periodista cubano especializado en poltica internacional, profesor asociado del Instituto de Relaciones Internacionales Ral Roa de La Habana, miembro del Secretariado del Movimiento Cubano por la Paz.

