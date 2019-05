Cmo la justicia universal se configur como instrumento de dominacin imperial

"Justicia sin fronteras"

La Corte Penal Internacional (CPI) no investigar los crmenes de Estados Unidos en Afganistn, es decir su poltica de torturas a prisioneros, los bombardeos de objetivos civiles, como bodas y hospitales, as como la destruccin de infraestructuras. Todo ello a pesar de que segn la investigacin preliminar de la propia CPI, haba motivos para pensar que all se han cometido crmenes de guerra y contra la humanidad.

La decisin de marcha atrs adoptada por el tribunal de la ONU fue consecuencia de las amenazas de la administracin Trump, expresadas por el peligroso demente consejero de seguridad nacional, John Bolton. En septiembre, Bolton advirti contra el propsito afgano de la CPI, diciendo que Estados Unidos usar todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados de la injusta persecucin de ese tribunal ilegtimo y que el tribunal no debe atreverse a investigar a Israel u otros aliados de Estados Unidos. Bolton amenaz directa y personalmente a los jueces y fiscales de la CPI con impedir su entrada en Estados Unidos, incautar sus fondos en el sistema financiero de Estados Unidos y perseguirles judicialmente en el sistema penal de Estados Unidos. No cooperaremos con la CPI, no la asistiremos, no nos sumaremos a ella, la dejaremos morir por s sola porque todo lo que la CPI se propone ya est muerto para nosotros.

En marzo estas amenazas se concretaron en la retirada del visado de entrada en Estados Unidos a la fiscal jefe de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, quien respondi discretamente diciendo que seguira investigando el asunto afgano sin miedo. El 12 de abril, una escueta nota de la CPI, que tiene su sede en La Haya, informaba que se abandonaba la investigacin afgana porque en este momento no servira a los intereses de la justicia. Trump caracteriz ese anuncio como una gran victoria nacional.

Uno de los veteranos de la CPI, el juez alemn Christoph Flgge, ya dimiti en protesta por las amenazas de Bolton y dos semanas despus un grupo de expresidentes y miembros de la CPI criticaron la rendicin, expresando su decepcin, frustracin y exasperacin por la situacin. Ah se acab todo.

Justicia de vencedores

En un artculo publicado el 10 de abril, el juez espaol Baltasar Garzn explicaba que la CPI es un rgano judicial independiente. La simple realidad es que no tiene nada que ver con ello. Como tantas otras buenas y nobles ideas, la justicia sin fronteras representada por la CPI no solo no ha sido independiente sino que, ms all de pequeos logros, ha sido genuina expresin de la justicia de los vencedores.

Esa es una maldicin que persigue al concepto de justicia universal desde sus mismos inicios, desde los juicios de la posguerra mundial de Nuremberg y Tokio, donde las potencias ocupantes nombraron a jueces y fiscales y supeditaron todo principio de independencia a sus intereses, en particular al de utilizar los recursos humanos de los criminales vencidos en la lucha contra el comunismo. Eso determin desde la inmunidad del emperador del Japn y otros criminales de guerra, hasta la superficial desnazificacin emprendida en Alemania.

E l tribunal interaliado de Nuremberg que se propona juzgar a cinco mil personas, no juzg ms que a 210. En diversos juicios, norteamericanos, britnicos y franceses condenaron a 5.000 personas, de las que apenas 700 lo fueron a la pena capital. Ms del 90% de los miembros de las SS ni siquiera llegaron a ser juzgados. Los nuevos conceptos acuados como el de guerra de agresin o crmenes contra la humanidad se redujeron a las guerras y los crmenes de los perdedores.

Solo una guerra perdida es un crimen, sentenci el juez indio Radhabinod Pal, tras su experiencia en los procesos de Tokio.

La misma consideracin vale para el Tribunal penal para la antigua Yugoslavia creado por la ONU en 1993 y que actu como el brazo judicial de la OTAN, reduciendo el drama yugoslavo a una agresin serbia, ignorando enormidades como la expulsin de 200.000 serbios de Croacia, la intervencin extranjera y sin entrar en los crmenes de la OTAN matando civiles, usando bombas de fragmentacin, destruyendo infraestructuras y medios de comunicacin. Cmo iba a ser de otro modo, si, como explic el infame portavoz de la OTAN, Jamie Shea, fueron los pases de la OTAN quienes crearon el tribunal, lo financiaron y sostuvieron diariamente? La CPI sigui esa misma estela.

Situacin delicada, papel inequvoco

Especialmente tras el fin de la guerra fra, Estados Unidos disfraz su nacionalismo de proteccin de la mundializacin y del internacionalismo. En ese contexto, la justicia universal, la poltica de derechos humanos (no confundir con los derechos del hombre y el ciudadano) y la ideologa de las guerras humanitarias contenida en la frmula responsabilidad de proteger, casaban muy bien con ese internacionalismo imperialista al que tantas ONGs se apuntaron. Al mismo tiempo, Washington fue consciente de que un tribunal penal internacional con jurisdiccin universal poda suponer un peligro para sus propios crmenes. Eso coloc a la CPI en una posicin delicada desde sus inicios. Estados Unidos e Israel (as como China, Cuba, Siria, Irak y Yemen), votaron por distintos motivos contra la creacin del tribunal, que se instituy en marzo de 2003. Previamente Washington elabor un arsenal legislativo la American Servicemembers Protection Act que no solo excluye a su personal de cualquier investigacin sino que autoriza al Presidente a liberar usando la fuerza militar si es necesario (utilizar todos los medios necesarios, dice), a cualquier detenido en nombre de la CPI.

Financiada en un 75% por pases europeos y Canad (Alemania un 20%), la CPI ignor la guerra de Irak desde el principio. Su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, un magistrado argentino con un papel ambiguo durante la dictadura y grandes dotes de adaptacin al poder establecido, dio garantas de que nunca emprendera causas contra ciudadanos americanos, tampoco hizo nada contra Israel tras las mortferas masacres de 2008 en Gaza. La CPI no existi en Libia ms que para criminalizar al bando perdedor, y, como explicaba Tor Krever en un completo informe publicado en 2014 ha institucionalizado la impunidad y el doble rasero.

La simple realidad no es solo que la CPI no es independiente, como dice Garzn, sino que ha legitimado las intervenciones humanitarias y los cambios de rgimen, protegiendo a las potencias imperiales y siendo cmplice de su belicismo, responsable de los peores crmenes y las mayores mortandades en lo que llevamos de siglo.

Fuente: https://rafaelpoch.com/2019/05/15/justicia-sin-fronteras/#more-289