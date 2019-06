Turqua y el uso del agua como arma de guerra y genocidio

A lo largo de la historia podemos encontrar innumerables casos en que el agua ha sido utilizada como un arma ms para la guerra. Las formas de hacerlo son innumerables: la desecacin de pozos, la inundacin de ciudades, el envenenamiento de las fuentes, el desvo de ros, o los cortes del caudal del agua son slo algunos ejemplos. El Estado turco los ha utilizado prcticamente todos. Hace aos que utiliza los ros Tigris y ufrates, que nacen dentro de sus fronteras estatales y que dan nombre a toda la regin de Mesopotamia tierra entre dos ros, como si fuera el nico beneficiario. Ambos ros transcurren tambin por territorio sirio e iraqu.

El caso del ro ufrates es especialmente significativo y se ha situado histricamente en el centro de un conflicto con mltiples intereses geopolticos. Por un lado Turqua, y por otro Siria e Iraq. Segn el derecho internacional y lo que se aprob en la convencin de Naciones Unidas de 21 de mayo de 1997 sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacional para usos distintos de la navegacin, el Eufrates es un ro internacional, y por tanto los gobiernos nacionales deben informar y notificar cualquier actividad sobre los cursos de agua compartidos que afecten a otros Estados.

Turqua fue de los pocos Estados que se opuso a dicha Convencin y hoy en da an considera que al ro ufrates no le afecta su legislacin. As, est llevando a cabo diversos proyectos de infraestructuras hdricas sin consultar al resto de pases ribereos, violando con ello las disposiciones de la ley internacional y causando daos irreparables a los proyectos de desarrollo en Siria e Iraq al reducir el flujo de agua y su calidad.

Acuerdos violados sistemticamente

En 1987, Turqua y Siria firmaron un acuerdo por el que se comprometan a compartir el suministro de agua del Eufrates durante el perodo necesario para llenar la gran presa de Ataturk principal presa de Turqua y pieza central del Proyecto de Anatolia Sudoriental (conocido como GAP por sus siglas en turco) y en virtud del cual, Turqua se compromete a un suministro mnimo de 500 metros cbicos por segundo en su frontera con Siria. En 1994 se registr ese acuerdo en Naciones Unidas, lo que no ha impedido que Turqua lo incumpla sistemticamente, segn declaran los rganos de gestin de los embalses en el norte de Siria.

Sin embargo, desde el comienzo de la guerra en Siria y habida cuenta del papel que juegan los kurdos como actores principales, el gobierno turco y su mximo representante, Recep Tayip Erdogan, han intensificado el uso monopolista del agua con la clara intencin de perjudicar a las facciones que no le son afines, esencialmente el pueblo kurdo. Hace aos que [Turqua] lleva a cabo un claro intento de exterminio de la poblacin kurda, tanto en las fronteras de su propio Estado como en los Estados vecinos, y ms concretamente en el Kurdistn del Norte (Kurdistn sirio).

Con la construccin de presas sobre el ro Eufrates, Turqua ha conseguido su objetivo de abrir y cerrar el grifo del agua cuando ms le conviene, utilizando este recurso para su ofensiva sobre las regiones orientales que tienen al ufrates como fuente imprescindible para el abastecimiento de agua para el consumo diario, la agricultura y la generacin de electricidad.

Actualmente, la regin de Raqa est sufriendo de primera mano las acciones del Estado turco que, segn denuncian sus habitantes, ha cortado abruptamente el caudal del ro poniendo en claro riesgo las vidas de miles de personas. El momento no es fruto del azar: es ahora cuando los agricultores se disponen a iniciar los cultivos para el verano.

En la zona de Al Tabqa la situacin es ms que preocupante. En este lugar miles de personas viven de la agricultura. Agricultores locales denuncian que hace ms de un mes que no pueden regar sus cultivos. Muchos pozos, como los de las aldeas de Ayid o Kerin, se4 han secado por completo y en otros la situacin es crtica porque el nivel del agua se encuentra por debajo de las dinamos, lo que hace imposible su extraccin. Tambin en la generacin de energa la situacin es cada vez ms insostenible ya que la regin depende en gran medida de la produccin hidroelctrica y el caudal de agua actual de las presas slo permite un suministro para 12 horas diarias.

Muchos expertos han dejado claro que las acciones del Estado turco son muy graves: provocan sequas que llevarn a la desertificacin de una zona de veranos muy calurosos y donde se necesita una cantidad constante de agua. Por todo ello los habitantes de esta regin reclaman urgentemente a la comunidad internacional que acte y detenga a Turqua antes de que las consecuencias sean irreversibles.

El Proyecto Ilisu puede acabar con toda una cultura

Uno de los casos ms significativos del uso que hace el gobierno turco del agua como arma de guerra es el Proyecto Ilisu. Con este proyecto pretende invisibilizar y negar la existencia milenaria del pueblo kurdo adems de generar consecuencias humanitarias, culturales y medioambientales catastrficas.

El Proyecto Ilisu consiste en la construccin de la segunda presa ms grande de Turqua y la primera sobre el ro Tigris, y es la pieza clave del Proyecto de Anatolia Suroriental (el GAP). Este tiene como objetivo la construccin de 22 grandes presas y 19 centrales hidroelctricas. La toma de Ilisu inundar una superficie de 313 km, el equivalente a ms de 30 mil hectreas, proyecta la construccin de un dique de 135 metros y se prev una capacidad de produccin elctrica de 3800 GW por hora.

El proyecto inundar aproximadamente unos 200 pueblos y aldeas, adems de la ciudad histrica de Hasankeyf, donde actualmente viven ms de siete mil personas con una poblacin de mayora kurda. Se calcula que unas tres mil familias nmadas que habitan la zona se vern afectadas. Evidentemente, estas ltimas as como la mitad de la poblacin afectada no tienen tierras en propiedad, y por lo tanto ningn derecho de reasentamiento ni compensacin econmica. En consecuencia, los habitantes de la zona, con la prdida de su medio de subsistencia, principalmente la agricultura, y de su historia, y con la prdida de sus estructuras familiares y comunitarias, se ven abocadas a un futuro de pobreza extrema en las ciudades. En las ltimas cuatro dcadas ya ha migrado el 50% de la poblacin, principalmente a la ciudad petrolera de Batman. Todo esto conlleva ya un cambio definitivo en la demografa de todo el Kurdistn.

Impacto ecolgico y cultural irreversible

Las consecuencias medioambientales no son tampoco nada despreciables. Se trata de una zona de gran valor ecolgico con un gran nmero de especies de peces, reptiles y aves as como vegetales, algunas de ellas autctonas de la zona, que se vern abocadas a la extincin. Adems, los expertos sealan que desencadenar la salinizacin y la erosin del terreno adems de graves efectos en el cambio climtico, en la calidad del agua o en la propagacin de la malaria, ya que grandes ciudades como Batman o Amed (Diyarbakir) vierten sus residuos al ro Tigris. Todo ello afectar al conjunto de la geografa de la Alta Mesopotamia e incluso puede llevar a la desecacin ro abajo de los humedales de Mesopotamia, en Iraq, considerado uno de los ecosistemas ms importantes del mundo.

La utilizacin de este proyecto como arma tambin tendr un fuerte impacto sobre el patrimonio histrico y cultural. Uno de los objetivos es hundir los numerosos vestigios que demuestran la existencia milenaria del pueblo kurdo que el Estado turco siempre ha negado. En la zona se encuentran ms de 400 yacimientos arqueolgicos adems de muchos otros que an no han sido excavados, as como miles de cuevas utilizadas como asentamientos humanos. La ciudad de Hasankeyf tiene una historia de ms de doce mil aos y en ella se han hallado restos de ms de 20 civilizaciones diferentes (asirios, hititas, persas, romanos, bizantinos...). Hasankeyf fue una de las ciudades claves en la desaparecida Ruta de la Seda y all podemos encontrar alguna de las primeras muestras de asentamiento humano estable en todo el mundo. La gente debe padecer diariamente el ruido de las explosiones y la destruccin de sus templos de memoria colectiva, intensificando el trauma por la extincin de su comunidad y de su forma de vida.

Desde hace ms de 20 aos asociaciones como la plataforma Mantengamos Hasankeyf Viva, o el Movimiento Ecolgico de Mesopotamia, han llevado a cabo diversas acciones para detener el proyecto. Algunas de ellas han fijado su objetivo en los bancos promotores del proyecto y en las empresas que participan del consorcio constructor. En 2013 el Tribunal administrativo de Ankara decidi detener el proyecto por sus consecuencias medioambientales. Lo que no ha frenado los planes gubernamentales, que se aprestan a cambiar la ley de impacto medioambiental y a seguir adelante. A partir de la intensificacin del conflicto y la represin contra el pueblo kurdo con la quiebra de la tregua con el PKK, el gobierno del AKP suprimi toda forma de protesta y aument la represin. Desde entonces, la zona se ha convertido en terreno militar y el gobierno ha armado a miles de agentes de seguridad que impiden cualquier aproximacin a las obras. Desde que se produjo la huelga de los trabajadores tras haber sido agredidos por personal de seguridad durante las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales, el gobierno solo contrata a obreros de zonas alejadas a los que les impide cualquier contacto con la poblacin local.

Desde finales del ao pasado las obras del proyecto se han acelerado. El ro Tigris ha sido desviado para construir una carretera que facilite el transporte de los escombros de la antigua ciudadela de Hasankeyf, y se han tapado una gran parte de las cuevas existentes. Ello ha provocado una grave alteracin del curso del ro reduciendo la calidad del agua y eliminando el hbitat de numerosas especies animales y vegetales, as como la extincin masiva de peces. Segn datos del gobierno turco el proyecto ya se encuentra completado en un 97%, a pesar de que las asociaciones que se oponen lo creen imposible y afirman que se trata de un intento ms de desmoralizar a la disidencia.







