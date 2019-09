Macri, una mala persona

Mauricio Macri prometi acabar con el cepo cambiario kirchnerista y lo suprimi no ms llegar a la presidencia. Pero ahora, aunque acotado, termina su mandato reinstaurndolo. Sin embargo, no para proteger las reservas internacionales y la economa popular, como era el caso con Cristina Fernndez de Kirchner (KFK). Al contrario. El gobierno macrista ha llevado al pas a una situacin lmite. Default o cesacin de pagos, palabras malditas ahora traducidas eufemsticamente por los tecncratas como reperfilamiento de la deuda y una devaluacin acumulada del peso al cierre de agosto de 304 por ciento. Argentina, que estaba desendeudada y con inflacin controlada en el gobierno de CFK ha pasado a ser uno de los pases ms endeudados del planeta, con las ms altas tasas de inters, la segunda mayor inflacin, el mayor riesgo pas y una de las ms acentuadas cadas del PIB. Todo ello significa una enorme prdida en los ingresos de las mayoras, pobreza, cuando no indigencia de millones, hambre de nios y ancianos. Asombroso, multitud de personas con trabajo malcomen una o dos veces al da. A la vez, la desenfrenada especulacin financiera, los privilegios fiscales y en el uso de divisas que conservan los capitales concentrados han propiciado un enriquecimiento obsceno de una pequea elite local e internacional, comenzando por Macri y los miembros de su gabinete. No ha de extraar que el objetivo del cepo cambiario macrista, a diferencia del de CFK, sea crear otro mecanismo para continuar facilitando la fuga de capitales, como lo denunci el mircoles 4 el periodista Horacio Verbitsky.

Neoliberales compulsivos, Macri y sus socios capitalistas financieros son insaciables y estarn apropindose de las ya mermadas reservas internacionales de Argentina mientras algo quede. Junto al sueo de la reeleccin, posiblemente, esa sea la principal causa de su angustia por el riesgo de que el Fondo Monetario Internacional no autorice el faltante de cinco mil millones de dlares, ltima tajada del mayor financiamiento concedido por la institucin en su historia. El inquilino de la Casa Rosada se aferra a la esperanza de una nueva manito de su amigo Trump, sin cuyo apoyo jams habra conseguido tamao emprstito para una economa destruida en menos de cuatro aos por la ortodoxia neoliberal. Su plan de medidas para enfrentar las carencias ocasionadas por la nueva devaluacin son cosmticas, electoreras y no lo salvarn de caer aplastado por el Frente de Todos. CFK lo radiografi al calificar a Macri de mala persona.

Criminalmente, los 57 mil millones del prstamo se estn gastando solo en pagar deuda, intereses, contener la cada del peso con la venta en las ltimas sesiones de 300 millones de dlares diarios por el banco central. Esta semana, al acelerarse la corrida cambiaria llegaron a inyectarse casi 1000 millones en una jornada. O sea, con esa suma colosal no se han construido una escuela, un hospital, ni comprado alimentos para los desabastecidos comedores escolares y populares, ni medicamentos para los necesitados, como el caso apremiante de los jubilados. Tan grave, que el candidato a la presidencia del FT, Alberto Fernndez, ya asegur que, de ser electo, una de sus primeras medidas ser dotar de remedios gratuitos a ese grupo tan vulnerable. Dijo que con solo dejar de pagar los intereses de ciertos papeles del gobierno por unos das era perfectamente posible financiar el proyecto. Pero una medida como esa nunca pasar por la cabeza de un neoliberal, para quien es mucho ms importante salvar un banco que dar de comer a un nio. A la vista de esta megacrisis argentina y del catastrfico cuadro social, econmico y cultural que vemos dondequiera se aplican las cada vez ms destructivas polticas neoliberales, los pueblos, los luchadores sociales, los militantes y organizaciones populares estn en el deber de unirse para batirlas frontalmente. El neoliberalismo no es solo un modelo econmico, sino una estrategia para controlar a los pueblos en el orden material, de identidad, valores, cultura y educacin aplicando la violencia. Qu son, si no, las intervenciones militares de Washington, pero tambin sus llamadas guerras contra el terrorismo y las drogas. Por eso es necesario estudiar sus causas y efectos, su evolucin, sus viejas y nuevas caras, para poder combatirlo con xito.

El neoliberalismo no puede ser erradicado del todo en un solo pas, pues consiste en una poltica econmica impuesta por el Consenso de Washington a escala global. Pero como se ha visto en Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay etc. s es posible hacerlo retroceder, en mayor o menor rango, mediante una clara voluntad poltica de combatirlo con todos los recursos del Estado. En Mxico lopezobradorista, pese a la camisa de fuerza del T-MEC y la Iniciativa Mrida, lo demuestran la poltica energtica soberana, la fuerte injerencia del Estado en la orientacin social de la economa y la no intervencin en Venezuela.







