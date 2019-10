Espaa lo tiene crudo

Se habla del problema cataln, pero el problema no es Catalunya, sino Espaa, ese ente afirmado como verdad de fe revelada de carcter indisoluble, indivisible e incuestionable. El problema, adems, no es de hoy, sino que viene de atrs. Si bien se dice que la explosin independentista que vivimos desde 2012 tuvo su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 2010, que anul contenidos esenciales de su Estatuto de Autonoma, lo cierto es que la realidad poltica catalana llevaba bastantes aos incubando esa situacin.

Catalua fue una de las comunidades en las que la Constitucin de 1978 tuvo mayor apoyo. En el referndum de ese ao, la participacin electoral (67,91%) super a la media estatal, sin que el llamado a la abstencin (ERC, MCC) y al NO (LCR..) tuviera apenas eco. Dentro de ella, el porcentaje de voto SI fue el cuarto ms alto del Estado (91,09%), detrs tan solo de Canarias, Andaluca y Murcia. Por el contrario, el NO, fue el segundo ms bajo (4,65%).

Catalunya, vanguardia en la lucha antifranquista, dio as un claro respaldo a la va del consenso con el franquismo abierta en la Transicin, aparcando la exigencia de ruptura democrtica y apostando por el pacto constitucional. El voto SI fue defendido por PSC, PSUC y otros grupos de izquierda (ORT, PTE), la derecha nacionalista (lo que luego sera CiU), la derecha espaola (UCD) y el entonces presidente provisional de la Generalitat, Josep Tarradellas. El plato del SI fue rebaado a conciencia.

Euskal Herria fue entonces contrapunto a lo que all sucedi. La abstencin fue mayoritaria (51,78%), defendida principalmente por el PNV. Por otro lado, las fuerzas que impulsaron el NO (KAS, EE, LKI..), lograron un 22,16%, triplicando casi el promedio estatal. En resumen, el voto SI apenas super la tercera parte del censo electoral y el rechazo expresado por la abstencin y el voto NO fue quien gan el envite en el referndum.

Pero volvamos a Catalunya. Con el tiempo se vio que la Constitucin (1978), el Estatuto de Autonoma (1979) y los repetidos gobiernos de CiU, no daban cabida a las aspiraciones del pueblo cataln: hacienda, infraestructuras, educacin,... As, cuando en las autonmicas de 2003, PSC, ICV y ERC lograron mayora y desbancaron a Pujol-CiU del gobierno, conformando uno nuevo presidido por Pascual Maragall (PSC), el principal punto de su programa sera la reforma del Estatuto, cuyo nuevo texto sera aprobado en 2006, con 120 diputados a favor (PSC, ERC, ICV y CiU) y tan solo 15 en contra (PP).

Lo dems, por reciente, es ms sabido. A su paso por el Congreso, el PSOE de Rodrguez Zapatero cepill el Estatuto aprobado, recortndolo a conciencia. Tanto es as que ERC se desmarc del nuevo texto rechazndolo. Denunciaba de este modo el pisoteo centralista respecto a la soberana y dignidad del Parlament que, tras largos debates, haba logrado aprobar aquel nuevo Estatuto con un 88,88% de sus votos, incluidos los del PSC.

El referndum posterior convocado para aprobar el Estatuto mutilado evidenci ya un gran malestar. La participacin en el mismo fue tan solo del 48,85%, siendo tambin muy importante el voto NO impulsado por ERC y las incipientes CUP (20,57%), as como el voto blanco (5,29%). Al igual que sucedi en Euskal Herria con el Referndum constitucional, el voto SI apenas super el tercio del censo (35,77%). El Estatuto naca as tocado y bien tocado. La desafeccin catalana en relacin al Estado espaol haba tomado cuerpo.

Por si no bastara con el cepillado madrileo, el Tribunal Constitucional, atendiendo a un recurso de PP, sentenci la ilegalidad de otra importante parte del Estatuto (enseanza, justicia, hacienda, relaciones internacionales,..), dejando claro que no hay ms nacin que la nacin espaola y que donde manda patrn constitucional espaol obedece marinero autonmico cataln. Y as fue que la desafeccin pasiva expresada en el Referndum estatutario tom cuerpo en la calle. En la Diada de 2012 ms de un milln de personas se manifest en exigencia de libertad, soberana e independencia.

Pero volvamos de nuevo al referndum constitucional del 1978. Algunas fuerzas de la izquierda espaola impulsaron el voto en favor de la Constitucin con el eslogan de SI, y seguir avanzando!. Sin embargo, de entonces ac, de avances nada. Hace tiempo que el PSOE se comi con patatas sus proclamas federalistas y la derecha (PP-Cs-Vox) ha rescatado un discurso rancio-espaol cada vez ms cercano a la Espaa Una, Grande y Libre joseantoniana. El retroceso, adems, no se ha dado solo en el tema nacional, sino tambin en el mbito laboral (precariedad, pensiones,), las libertades democrticas (Ley Mordaza, Cdigo Penal,..) y la Justicia (todo es ETA, sedicin..), mientras que en los mbitos castrenses y episcopales se ensalza sin pudor alguno a Franco.

Con el conflicto vasco, el poder y sus gobiernos dijeron que la violencia armada era el impedimento para poder hablar de todo, pero aquella ces, ETA se disolvi y ningn paso hubo en materia de dilogo, negociacin o supresin del rgimen de venganza para los presos/as vascas y sus familias. Ahora, dando un paso ms: cuestionar tan solo el magro de la sacrosanta unidad patria por medio de unas urnas y ejerciendo pacficamente la democracia es considerado delito sedicioso de lesa majestad. Y aqu todo vale: estado de excepcin, supresin de la autonoma, condena de cargos electos y lderes sociales y represin generalizada en la calle. Trileros mediticos de todo pelo y tertulianos de cualquier condicin quieren tapar el carcter cvico de lo anterior con la cansina imagen de contenedores en llamas, pero no hay con qu.

Una de las principales joyas del consenso constitucional, Catalunya, se ha vuelto desafecta. En Euskal Herria, a pesar de los intentos de Urkullu, el rechazo vasco sigue abierto. La crisis del rgimen es cada vez ms evidente y la la represin no va a solucionar su problema. Aunque la violencia policial se aduee de la calle y la judicial asalte las instituciones, las conciencias ganadas para la causa de la libertad y la soberana durante estas dcadas han venido para quedarse y se extienden cada vez ms. Espaa, lo tiene crudo.

