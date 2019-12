Las tensiones que se viven en Hodeida (Yemen) reducen las esperanzas de paz y empobrecen an ms a los civiles

El acuerdo de paz patrocinado por la ONU en Estocolmo en diciembre de 2018 para poner fin a los combates en Hodeida, Yemen, dio inicialmente esperanzas a los civiles y a los responsables polticos de que la devastadora guerra del Yemen poda terminar pronto.

Sin embargo, al no haberse abordado por completo las causas profundas del conflicto, la lucha ha continuado y Hodeida sigue siendo la zona ms peligrosa del pas.

La violencia allse inici en junio de 2018 despus de que los Emiratos rabes Unidos encabezaran una operacin contra los hutes para reclamar la ciudad portuaria, junto con la coalicin liderada por Arabia Saud y las fuerzas del gobierno yemen.

A pesar de las advertencias de que destrozar la ciudad hundira al Yemen en una crisis humanitaria ms profunda, ya que alrededor del 70-80% de los productos que entran en elpaslo hacen por el puerto de Hodeida, la coalicin sigui delante de todos modos con los ataques.

La militarizacin del gobernorado sigue poniendo en riesgo la vida de los civiles. Segn se informa, las minas terrestres dejadas por los hutes siguen desperdigadas por la ciudad y restringen los movimientos de los civiles. Algunos han resultado gravemente heridos. A pesar de las iniciativas de paz, los hutes han seguido colocando minas terrestres cerca de las casas.

La violencia golpe tambin la ciudad de Hays, al sur de Hodeida, a principios de diciembre, segn los residentes locales. Los disparos de mortero y los bombardeos entre la Brigada de Gigantes, favorable a la coalicin, y los hutes llevaron al Dr. Al Hassan Al Taher, gobernador de Hodeida, a pedir una vez ms que se abandonara el acuerdo de Estocolmo y en cambio se liberara la ciudad del control hut.

Cifras del conflicto

Ms de 100.000 personas asesinadas entre 2015-2019

Alrededor de 30.800 personas asesinadas en 2018

Alrededor de 20.000 personas asesinadas en lo que va de 2019

Alrededor del 67% de las vctimas civiles murieron a causa de los bombardeos de la coalicin liderada por Arabia Saud

Cifra de vctimas por gobernorados: Hodeida (ms de 10.000); Al-Jawf (ms de 10.000); Taiz (19.000).

A pesar de las medidas de paz impulsadas desde el exterior, las facciones en conflicto siguen buscando una solucin militar para Hodeida.

Comenc a luchar con el apoyo de nuestros hermanos de los Estados del Golfo y liberamos la mayora de las zonas costeras hasta alcanzar las afueras de Hodeida, declar a The New Arab un comandante de las fuerzas de Tihamah alineadas con el gobierno.

El comandante agreg que sus fuerzas se oponen al acuerdo de Estocolmo al considerar que haba obstaculizado las capacidades para liberar la ciudad de los rebeldes hutes.

Muchos habitantes de la comunidad de Tihamah se vieron obligados a llevar armas y a salir a defender sus tierras, y con ellos algunos grupos del sur, contra las usurpadoras milicias racistas que venan de las montaas de Saada imponiendo culturas extraas e intentando chantajear al mundo, a los pases de la regin, dijo.

Si bien la violencia en la ciudad haba disminuido en algunas ocasiones, ha habido un total de 1.008 vctimas registradas a causa de la violencia armada. La cifra podra ser fcilmente mucho mayorporque, a menudo, las bajas en el Yemen no se registran de forma adecuada, y las muertes oficiales no suelen incluir muertes indirectas como las provocadas por la desnutricin y enfermedades como el clera.

Adems, como la electricidad e internet son muy limitados en Hodeida debido a los enfrentamientos, las comunicaciones estn restringidas y, por lo tanto, es difcil informar sobre el gobernorado de forma satisfactoria.

Las organizaciones dedicadas a la ayuda no pueden operar all ni ayudar a los civiles, y muchas han tenido que cerrar sus oficinas despus de la ofensiva de la coalicin liderada por Arabia Saud.

Hodeida se ha visto afectada por graves inundaciones durante este perodo y esta situacin, unida a los combates, ha destruido gran parte de la infraestructura y las viviendas, lo que significa que las personas estn desplazadas y no cuentan con los sistemas de apoyo necesarios. No se est haciendo frente a la situacin y esto est creando ms problemas de salud, dijo a The New ArabJolienVeldwijk, director interino para el Yemen de CARE International.

El sector del agua, saneamiento e higiene se ha deteriorado gravemente en Hodeida por los daos en la infraestructura y por el bloqueo en curso. Se ha destruido una gran cantidad de infraestructura de agua durante los ataques areos, dijo Jovita Sandaite, experta en promocin de Accin Contra el Hambre, a The New Arab.

Como consecuencia de lo anterior, el clera que ha venido afectando al pas durante toda la guerra, y que es la peor epidemia de la enfermedad en la historia registrada, se ha disparado en algunas zonas del gobernorado.

Los civiles estn econmicamente empobrecidos como resultado de los combates. El bloqueo liderado por Arabia Saud, que comenz en noviembre de 2017 y se suaviz ligeramente despus de la presin humanitaria internacional, ha paralizado an ms a los civiles del pas. Los agricultores se han visto obligados a vender sus tierras, y ahora trabajan en ellas como jornaleros por menos de 1 dlar al da.

Debido al aumento de las hostilidades y al bloqueo econmico en curso, Hodeida ha perdido la mayora de sus empresas, afectando a la principal fuente de ingresos para la ciudad y el gobernorado. Tambin han tenido un impacto extremadamente alto en la vida de los civiles y en sus medios de vida, dijo Jovita Sandaite.

Mientras tanto, Veldwijk dijo que muchos yemenes se hallan desplazados y permanecen en condiciones deficientes por todo el gobernorado. Muchos de ellos no tienen suficiente dinero para huir de la ciudad. Familias enteras se ven obligadas a menudo a permanecer en una habitacin mal equipada.

Desde el acuerdo de unificacin patrocinado por Riad entre el gobierno de Hadi y los separatistas del sur respaldados por los EAU el pasado 5 de noviembre, las esperanzas de paz haban aumentado. Al parecer, Arabia Saud habra establecido un canal de comunicaciones con los hutes.

Sin embargo, los funcionarios militares del gobierno afirman que los hutes aumentaron su presencia militar en el sur de Hodeida a principios de diciembre, lo que indica que la lucha va a proseguir.

El acuerdo de Riad se centr en aliviar las divisiones entre el gobierno y los separatistas, al tiempo que intentaba reunificar la coalicin contra los hutes, reproduciendo as iniciativas fallidas del pasado, incluidas las conversaciones de Estocolmo, lo que significa que el Yemen no cuenta actualmente con un proceso de paz sincero.

A finales de noviembre, Arabia Saudcontinu lanzando ataques areos contra los hutes alrededor de la ciudad de Hodeida, lo que demuestra que no est realmente buscando la paz. Haber empoderado a varias facciones yemenes como las fuerzas de Tihamah ha servido para impulsar an ms la violencia, y su intervencin continuar avivando las divisiones locales.

A lo largo del perodo de alto el fuego, la ONU ha intentado que los esfuerzos de paz parezcan positivos. Sin embargo, esto se aparta de las realidades sobre el terreno y refleja su falta de comprensin sobre las dinmicas de la guerra.

Aunque en el ltimo ao se han dado pequeos pasos para abordar la crisis entre el gobierno de Yemen y los hutes mediante retiradas menores de fuerzas y pequeas cantidades de liberaciones de prisioneros, solo se estn abordando los sntomas de las tensiones.

La retirada de los Emiratos rabes Unidos de los combates en Hodeida en junio traslad su atencin de los hutes a la ocupacin de otras regiones en el sur, lo que contribuy a disminuir la violencia en ese gobernorado; sin embargo, las tensiones con los hutes y el gobierno respaldado por Arabia Saud no cedieron.

La comunidad internacional sigue descuidando el sufrimiento del Yemen, a pesar de que Naciones Unidas lo calific como la peor crisis humanitaria del mundo. Esta ignorancia ha aumentado particularmente despus del acuerdo de Riad, al dar la falsa impresin de que la estabilidad de Yemen estaba al alcance de la mano.

Aunque el conflicto en Hodeida est decreciendo, los civiles, en ltima instancia, siguen empobrecidos y se estn haciendo muy pocos esfuerzos a nivel internacional para aliviar sus penurias.

La situacin sigue deteriorndose. Si hay alguna mejora, se produce con tanta lentitud que en Hodeida no nos sentimos optimistas, dijo Manel, residente en la zona, a The New Arab.

Jonathan Fenton-Harvey es periodista e investigador y centra su trabajo en los conflictos, geopoltica y cuestiones humanitarias en Oriente Medio y frica del Norte.

Fuente: https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/12/17/tensions-in-yemens-hodeida-cripple-peace-hopes

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.