Qassem Suleimani, quin detendr a la muerte?

Desde el pasado viernes, cuando se conoci el asesinato del general iran Qassem Suleimani en una accin concertada entre los Estados Unidos e Israel, el mundo ha quedado en una tensa actitud de espera. Todos sabemos que algo va a pasar aunque nadie sepa cundo, dnde, ni cmo.

Estos interrogantes abren la posibilidad de cientos de respuestas. Principalmente si la capacidad diplomtica y la posibilidad de presin de naciones como Rusia o Francia, puedan contener por un lado, las justificadsimas ansias punitivas del gobierno iran, tal como lo ha prometido su presidente, Hassan Rohan y el lder supremo de la nacin el ayatola Al Khamenei, las dos mximas autoridades del pas; por el otro lado, si Vladimir Putin, y Emanuel Macron, puedan menguar la locura homicida, como mucho de electoralista, de Donald Trump, que no ha dejado de amenazar despus de haber reconocido que es el responsable intelectual del magnicidio.

Pero en la crisis, que ha escalado niveles desconocidos en la ya muy conflictiva relacin entre Tehern y Washington, desde el triunfo de la Revolucin Islmica de 1979, juegan otros muchos factores de inters que podran acelerar los factores que intervienen en esta encrucijada, ms all de las decisiones propias de los dos involucrados.

En el ataque al aeropuerto de Bagdad, el dron que dispar el misil contra el convoy oficial en el que viajaba el general, no solo asesin arteramente a un militar de alto rango y parte de su comitiva entre los que se encontraban Abu Mahdi Muhandis, el lder de la Falange Hezbollah, sino que seg la vida de una leyenda viviente con millones de seguidores no solo en Irn, sino tambin en Siria, Lbano e Irak y muchos otros pases islmicos, fundamentalmente entre los sectores ms jvenes de esas sociedades, que vean en el carismtico Suleimani, una figura a seguir convocados por su entereza, su integridad, capacidad de conduccin y coraje personal, logrados en el campo de batalla comandando personalmente los pelotones de la fuerza al-Quds, un cuerpo de elite de la Guardia Revolucionaria Islmica (IRGC), convirtindose en una de las figuras claves para la derrota del Daesh en Siria e Irak. La proyeccin poltica del general, fuera del mbito estrictamente militar, lo dejaban como un nmero puesto para alcanzar la presidencia de la nacin persa, si as lo hubiera considerado despus de su retiro de las fuerzas armadas. Por lo que ms all de la voluntad e intereses de Tehern, siempre muy discreto a la hora de ejecutar sus escasas operaciones fuera de sus fronteras, grupos armados y de alto nivel de entrenamiento y operatividad como el movimiento Houthis yemen, al brazo armado del partido chita libans Hezbollah o la Falange Hezbollah, que opera en Siria e Irak que tambin perdi a su lder, sin control directo de Irn, podran disponer vengarse de los Estados Unidos, por el crimen, al tiempo que entre los hombres que comandaba en general Soleimani, de no producirse oficialmente una acto resarcitorio lo suficientemente categrico por parte de las autoridades iranes, podran intentarlo de manera autnoma, capacidad para planear una operacin punitiva de magnitud la tienen, lo que obligara a Trump a responder y de all a la guerra abierta un paso.

Pero no son solo los letales admiradores del General Suleimani los que podran acelerar el conflicto. Estados Unidos a lo largo de su historia y particularmente en la era Trump, que han saba cosechar demasiado odio o por intereses estrictamente geoestratgico se pueda planear un ataque de falsa bandera, perfectamente en cualquier gran capital ya sean embajadas, consulados, entidades comunitarias, comerciales o culturales norteamericanas o sionistas o contra sus propios funcionaros que son miles alrededor del mundo, materialmente imposibles de vigilar todos de manera eficiente y en un tiempo que podra ser muy prolongado, la lista de esas organizaciones que podran estar planeando un ataque de esas caractersticas es demasiado amplia, pero entre las principales sin duda figura elemento internos del propio gobierno norteamericano, incluyendo la CIA, recordemos que en impeachment, al que est siendo sometido Trump, tiene origen en denuncias no tan annima de un agente de la compaa. A estos se le deben sumar, otros sectores muy disgustados con Trump, por sus errticas polticas en el manejo de las guerras que mantiene en el exterior, Afganistn, Siria, Irak, Libia, Sahel y alguna otra que nunca faltan, sin olvidar a los amigos de Mossad, sus desairados socios del al-Qaeda o el Daesh y hasta una decisin propia de Trump, para ubicarse en el lugar de vctima y actuar con las manos libres, vieja poltica norteamericana que desde el estallido de Maine en la baha de la Habana en 1898, derramar sangre de los suyos a los Estados Unidos le ha resultado un buen negocio para iniciar nuevas guerras.

Las batallas que vendrn

Con la absurda decisin de Trump de asesinar al general Suleimani se le ha regalado a los sentimientos anti norteamericanos un nuevo Che Guevara, que se enarbolar cada vez que all una demanda contra Washington en cualquier lugar del mundo, como pasa desde 1967 con el mtico argentino-cubano. Adems de someter al pueblo estadounidense a un nuevo periodo de inquietud y alerta, donde cualquier cosa puede pasar en cualquier momento como ya los boeing del 11 de septiembre lo han dejado ms que claro. Cada norteamericano que se atreva a emprender un viaje fuera de sus fronteras, sabe que su cabeza puede tener precio en cualquier srdido callejn de Karachi, en la alegre campia toscana o en la montevideana Brito del Pino.

Para evitar que esto sea as de cierto, Trump no tiene alternativas, debe seguir golpeando, que es seguir sumando muertos y odio, en las ltimas horas nuevos ataques contra objetivos en Irak, el primero contra un convoy de una milicia chi iraqu, que probablemente fuera de las Fuerzas de Movilizacin Popular (FMP), tambin conocida como al-Hashd al-Sha'abi; aunque esta informacin no fue verificada. El ataque cerca del campamento de Taji, al norte de Bagdad, dej cinco muertos y tres heridos, de los que no trascendieron las identidades, aunque se cree que viajaban un lder religioso y algunos asistentes. El segundo ataque se produjo en cercanas de la ciudad de Mosul a 400 kilmetros de Bagdad, de las que no se reportado ni bajas, ni daos materiales.

Este tipo de ataques, que se volvern a repetir muestra que rubicundo genocida, se ha encerrado en una laberinto que ha levantado con su propia ineptitud y del que no podr salir, ms all de que seguramente pueda ganar las elecciones del prximo noviembre, si sortea el impeachment, lo que parece muy posible y si la torpeza del pasado viernes no genera una oleada antinorteamericana que pueda producir algn muerto propio y ataques a intereses y bienes estadounidenses en el exterior.

El lder supremo de Irn, Al Khamenei anuncia que el general Suleimani, ser remplazado por al general de brigada Ismail Ghaani, comandante de la Guardia Revolucionaria, veterano de la guerra Irn-Iraq (1980-1988), y uno de los hombres ms cercanos al extinto general.

Mientras la voz gangosa, chirriante y amanerada de Trump, sigue hostigando al mundo anunciando ms amenazas ahora contra objetivos dentro de Irn, 52, para ser ms exactos, en homenaje al nmero de prisioneros capturados tras la toma de la embajada norteamericana de Tehern en los das de la Revolucin.

Ni Naciones Unidas, ni la Unin Europea, han dejado escuchar su voz tras el asesinato del general Qassem Suleimani y observan distantes como si este partido no los involucrase, aunque bueno no sern justamente ellos, como siempre, quienes puedan detener a la muerte.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

